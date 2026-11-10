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Marchés US : Akamai, Amazon, CoreWeave
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 19:42

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Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, mettant fin à deux jours de rebond des valeurs technologiques, après que les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu, ont renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps. .N

À 13h30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,59% à 52.084,70. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,85% à 7.486,03, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1,40% à 24.898,56.

Les trois titres de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Charter Communications, Inc. CHTR.O , en hausse de 8,1%

** Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O , en hausse de 7,6%

** Global Payments Inc GPN.N , en hausse de 5,0%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Skydance Corporation SKYD.N , en baisse de 7,5%

** Carvana Co CVNA.N , en baisse de 7,0%

** GE Vernova Inc. GEV.N , en baisse de 6,9%

Les trois titres de la NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Ziprecruiter Inc ZIP.N , en hausse de 35,8%

** Securitize Corp SECZ.N , en hausse de 23,2%

** Ameresco Inc AMRC.N , en hausse de 17,6%

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** FutureFuel Corp FF.N , en baisse de 41,2%

** Generation Essentials Group TGE.N , en baisse de 24,7%

** Accendra Health, Inc. ACH.N , en baisse de 19,8%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Ohmyhome Ltd OMH.O , en hausse de 145,7%

** PepGen Inc. PEPG.O , en hausse de 110,7%

** SMX (Security Matters) PLC SMX.O , en hausse de 80,5%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** NextNRG, Inc. NXXT.O , en baisse de 89,3%

** Lichen International Ltd LICN.O , en baisse de 86,1%

** iHeartMedia, Inc. IHRT.O , en baisse de 66,3%

** Ford Motor Co F.N :

** General Motors Co GM.N : BUZZ - Jefferies passe en revue le troisième trimestre des constructeurs automobiles, relève la note de Renault et abaisse celle de Mercedes-Benz nL6N46R0GA

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N46R0FZ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BUZZ - Chute en raison de la pression sur les marges et d'une révision à la baisse des prévisions nL3N46R19V

** On Holding AG ONON.N : BUZZ - Recul en raison du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires trimestriel nL6N46R10F

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd <>: BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent légèrement face à un dollar américain plus fort nL3N46R17R

** Tesla Inc TSLA.O : BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours sur Tesla, estimant qu'une fusion sera plus difficile après les élections de mi-mandat nL6N46R0QZ

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le titre réduit ses gains après un rapport selon lequel les transactions de Jensen Huang auraient permis des livraisons de puces vers la Chine pour un montant de 7,5 milliards de dollars nL6N46R0PC

** Venture Global Inc VG.N : BUZZ - En hausse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à un résultat opérationnel supérieur aux attentes nL6N46R0S1

** TransDigm Group Inc TDG.N : BUZZ - Recul alors que les prévisions de bénéfice annuel sont inférieures aux estimations nL3N46R0XZ

** SmartStop Self Storage REIT Inc SMA.N : BUZZ - Recul par rapport à son plus haut historique suite à une émission d'actions de près de 302 millions de dollars nL6N46R0TT

** Skydance Corp SKYD.N : BUZZ - En baisse après un avertissement sur les résultats, la société dévoile un plan de réduction des coûts de 6 milliards de dollars nL6N46R0U9

** Sanmina Corp SANM.O : BUZZ - S'envole grâce à des résultats optimistes au quatrième trimestre nL6N46R0TL

** First Advantage Corp FA.O : BUZZ - Recul suite à la cession de 327 millions de dollars d'actions par Silver Lake nL6N46R0UN

** Janus International Group Inc JBI.N : BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice nL3N46R11A

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : BUZZ - Les analystes soulignent les prévisions pétrolières modérées d'Occidental pour le quatrième trimestre, mais voient dans la réduction de la dette un point positif nL3N46L0YP

** Dropbox Inc DBX.O : BUZZ - Le titre recule après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,1 milliard de dollars nL6N46R0XA

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - Le titre double de valeur alors que les résultats d'un médicament contre les maladies musculaires dépassent les attentes nL3N46R148

** Akamai Technologies Inc AKAM.O : BUZZ - Le titre progresse après une émission d'obligations convertibles de 2,2 milliards de dollars nL6N46R11N

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Amazon.com Inc AMZN.O : BUZZ - Hausse alors qu'Anthropic vise une valorisation de 1.000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse nL6N46R0TU

** Quantum Corp QMCO.O : BUZZ - En hausse après ses résultats du deuxième trimestre, la société voit des opportunités dans la croissance des données pilotée par l'IA nL3N46R19H

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Le financement de l'IA sous les projecteurs avant la publication des résultats nL6N46R13F

** Apple Inc AAPL.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA reprennent leur baisse après un bref répit nL6N46R0YC

** Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : BUZZ - Le titre rebondit alors qu'un médicament contre une infection hépatique réduit la charge virale lors d'une deuxième étude de phase avancée nL6N46R166

Indice RIC

Nom de l'indice

Variation en %

.SPX

S&P 500

-0,85

.SPLRCT

S&P 500 Technologies de l'information

-2,22

.SPLRCU

S&P 500 Services aux collectivités

-0,21

.SPLRCD

S&P 500: biens de consommation discrétionnaire

0,03

.SPLRCM

S&P 500: Matériaux

-0,67

.SPLRCI

S&P 500 - Industrie

-0,57

.SPLRCL

S&P 500 Services de communication (Secteur)

-0,66

.SPSY

Secteur financier du S&P 500

0,5

.SPLRCR

S&P 500 Immobilier

-0,1

.SPXHC

Secteur de la santé du S&P 500

-0,08

.SPLRCS

S&P 500 Biens de consommation courante

0,45

.SPNY

S&P 500 Énergie

0,03

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
83,5000 USD NASDAQ +4,00%
ALPHABET-A
286,5750 USD NASDAQ -0,55%
AMAZON.COM
269,7420 USD NASDAQ +1,05%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
513,5232 USD NASDAQ +0,97%
AMERESCO RG-A
26,730 USD NYSE +19,17%
APPLE
348,1950 USD NASDAQ -0,71%
CARVANA-A
70,640 USD NYSE -7,36%
CHARTER COMM RG-A
131,0800 USD NASDAQ +8,15%
COREWEAVE
47,8550 USD NASDAQ -2,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 141,76 Pts Index Ex -0,47%
DROPBOX-A
31,8500 USD NASDAQ -2,24%
FIRST ADVANTAGE
21,5400 USD NASDAQ -8,42%
FORD MOTOR
12,220 USD NYSE -2,43%
GE VERNOVA
772,740 USD NYSE -6,80%
GENERAL MOTORS
88,725 USD NYSE -1,05%
GLOBAL PAYMENTS
102,630 USD NYSE +4,91%
GOLD FIELDS
34,800 EUR Tradegate -4,92%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
14,600 EUR Tradegate -7,01%
HIMS&HERS HLTH RG-A
18,750 USD NYSE -18,25%
IHEARTMEDIA RG-A
0,6050 USD NASDAQ -65,82%
JANUS INTL GRP
3,861 USD NYSE -18,89%
MICROSOFT
533,8600 USD NASDAQ -2,08%
MIRUM RG REG S-AI
94,3993 USD NASDAQ +1,31%
NASDAQ Composite
24 960,06 Pts Index Ex -1,16%
NEWMONT
119,655 USD NYSE -4,39%
NVIDIA
168,1850 USD NASDAQ -5,87%
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,640 USD NYSE +1,52%
OHMYHOME RG-A
52,3912 USD NASDAQ +102,75%
ON HOLDING RG-A
34,585 USD NYSE -7,60%
Or
4 030,26 USD Six - Forex 1 -2,66%
PEPGEN
4,6201 USD NASDAQ +93,31%
Pétrole Brent
91,56 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
86,11 USD Ice Europ -0,67%
QUANTUM
16,3800 USD NASDAQ -3,59%
RENAULT
29,440 EUR Euronext Paris +2,19%
S&P 500 INDEX
7 500,16 Pts CBOE -0,66%
SANMINA
154,1400 USD NASDAQ +3,01%
SMX
14,7950 USD NASDAQ +58,24%
TAKE-TWO INTERACTIVE
221,8650 USD NASDAQ +6,97%
TESLA
377,2200 USD NASDAQ -0,22%
TRANSDIGM
1 237,630 USD NYSE +1,40%
ZIPRECRUITER RG-A
6,070 USD NYSE +41,16%
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