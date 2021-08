Marchés : une fin du mois d'août en pente douce

A la Bourse de Paris, Atos (+2,6%) massacrée depuis le début de l'année (-41%) a signé la plus forte hausse du CAC 40, talonné par EssilorLuxottica (+2,3%) qui a annoncé un vaste programme de rachat d'actions. A l'autre bout du palmarès, Vivendi a cédé 1,9% après l'annonce de la cession de 2,9% supplémentaire de sa " pépite " UMG au fonds Pershing Square.

Ce dernier a pris à contre-pied le marché en disant favorable à la réduction des achats d'obligations de la BCE en raison de l'accélération de l'inflation et alors que la situation sanitaire s'améliore sur le Vieux Continent.

Mais, la tendance s'est inversée dans le sillage de l'orientation prudente de Wall Street et des propos volontaires de Robert Holzmann, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Les investisseurs ont bien accueilli la révision à la hausse de la croissance du PIB français au deuxième trimestre (de +0,9% à +1,1%), la baisse du taux de chômage en Allemagne (de 5,6% en juillet à (5,5% en août), sans pour autant s'inquiéter de l'accélération de l'inflation en zone euro. Cette dernière est ressortie à 3%, soit à son plus haut depuis dix ans le mois dernier et loin de l'objectif de long terme de la BCE de 2%.

A Wall Street aussi les investisseurs reprennent leur souffle. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,07% le S&P500 est stable et le Nasdaq abandonne 0,14% après avoir décrochés hier soir de nouveaux records en clôture sur fond de politique monétaire toujours accommodante de la Fed. Le S&P500, l'indice préféré des gérants est passe de clôturer le mois avec sa meilleure performance sur huit mois (environ +20%) depuis 1997 (+21,4%).

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont marqué le pas dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 a cédé 0,11% à 6 680,18 points. Sur le mois, l'indice phare de la Bourse de Paris est restée quasi-stable (-0,15%). A l'échelle européenne, l'Euro Stoxx 50 a perdu ce soir 0,26% à 4 187,78 points. Son bilan mensuel, lui, est clairement positif : +1,84%. La contreperformance du CAC 40 s'explique en grande partie par la chute des valeurs du luxe au cours de ce mois d'août (-13,2% pour Kering ; -9% pour LVMH et -5,1% pour Hermès) surreprésentées au sein de l'indice.

