Marchés: un gros appétit pour les actifs risqués en Europe, Wall Street prudente avant la Fed

Les marchés européens étaient propulsés mardi tant par le redémarrage des économies que par une politique monétaire très accommodante, tandis que Wall Street se montrait prudente avant les annonces de la Fed mercredi.

Vers 13H50 GMT, la Bourse de Paris, après avoir enregistré un nouveau plus haut en clôture la veille, poursuivait sa course himalayenne (+0,49%). Londres gagnait 0,50% et Francfort progressait de 0,42%. De son côté, Milan faisait une pause (+0,03%).

Wall Street se montrait hésitante à la veille des annonces de la banque centrale américaine concernant sa politique monétaire, l'inflation et ses prévisions économiques. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones reculait de 0,03% à 34.381,96 points, le Nasdaq cédait 0,29% à 14.132,37 points et S&P 500 reculait de 0,08% à 4.251,61 points.

"Sur les marchés financiers, la perspective du maintien d'une politique accommodante jusqu'à l'été favorise la prise de risques et décourage les positions vendeuses de taux américains", souligne Axel Botte, stratégiste international à Ostrum AM.

"Un statu quo similaire à l'action de la BCE est le plus probable" à l'issue mercredi de la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed), selon l'expert.

D'où le calme olympien du marché obligataire, où les taux se stabilisaient des deux côtés de l'Atlantique.

Les 11 membres du FOMC pourraient toutefois commencer à préparer le marché à une diminution progressive de son soutien monétaire. Lors de leur dernière réunion fin avril, certains avaient, pour la première fois, envisagé de commencer à discuter de la réduction des rachats d'actifs, pour éviter une surchauffe.

Ils scruteront au préalable une kyrielle de statistiques avant leur réunion devant durer deux jours.

Les ventes au détail ont reculé plus fort que prévu en mai, à la fois en raison de la fin des chèques de relance du gouvernement, des pénuries affectant l'automobile et des consommateurs qui dépensent davantage dans les services.

L'activité manufacturière de la région de New York a continué à croître en juin, mais à un rythme moins rapide, pénalisée par les difficultés mondiales d'approvisionnement, selon l'indicateur mensuel Empire State publié mardi par la Fed.

Quant à l'indice mesurant les prix, qui avait atteint en mai un niveau record, il recule un peu en juin. Cela signifie que les prix continuent à augmenter mais à un rythme moins rapide.

En Europe, les chiffres définitifs d'inflation du mois de mai publiés dans la matinée ont fait état d'une nouvelle accélération pour la France, à 1,4% sur un an après 1,2% en avril, de même que pour l'Allemagne, à 2,5% sur un an.

Trêve dans le conflit Airbus-Boeing

Airbus gagnait 0,50% à 112,98 euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé mardi un accord entre l'UE et les États-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing. Boeing prenait 0,09% à245,36 dollars vers 13H45 GMT.

Les matières premières à la traîne

Les valeurs liées aux matières premières refluaient après avoir nettement progressé la veille sur fond de hausse des cours du brut.

A Paris, TechnipFMC reculait de 1,42% à 8,18 euros, ArcelorMittal de 2,47% à 26,26 euros, Aperam de 1,86% à 46,49 euros et TotalEnergies de 0,64% à 40,65 euros.

A Londres, Anglo American perdait 3,16% à 3.014 pence et Antofagasta reculait de 2,28% à 1497,50 pence.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du brut accéléraient la cadence, évoluant à proximité de leurs sommets en plus de deux ans.

Vers 13H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 1,10% à 73,66 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet progressait de 1,24% à 71,76 dollars.

L'euro était stable face au billet vert, à 1,2120 dollar pour un euro.

Le bitcoin poursuivait sa progression (+1,06% à 40.252 dollars).

bur-pan/kd/LyS