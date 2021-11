Marchés: prudence en Europe devant la flambée de l'inflation américaine

Les Bourses européennes affichaient une certaine prudence jeudi craignant une hausse prolongée de l'inflation américaine au lendemain de chiffres supérieurs aux attentes.

En Europe, la tendance était globalement modérée: vers 09H10 GMT, Francfort (-0,09%) et Milan (-0,04%) évoluaient à l'équilibre. Paris montait prudemment de 0,14% et Londres avançait de 0,36% bien que la croissance britannique a fortement ralenti au troisième trimestre à 1,3%.

Les places asiatiques ont pour leur part fini en hausse: de 1% à Hong Kong, de 1,2% à Shanghai et de 0,6% à Tokyo.

Les investisseurs ont eu de quoi se réjouir grâce à des informations de presse selon lesquelles le géant titubant de l'immobilier chinois Evergrande a réussi à payer à temps des intérêts obligataires, évitant ainsi le défaut de paiement et selon lesquelles la Chine envisage de modérer les restrictions sur l'immobilier.

Alors que l'inflation donne le ton sur les marchés depuis des mois maintenant, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont grimpé de 6,2% sur un an en octobre, un rythme annuel inédit depuis 1990.

Ces données ont eu pour effets de faire clôturer Wall Street en nette baisse, de faire remonter significativement les rendements des emprunts souverains sur le marché obligataire et de faire réagir le président américain Joe Biden qui a affirmé que sa "priorité absolue" était d'"inverser la tendance de l'inflation".

Ces chiffres, qui sont un nouveau signe que l'inflation pourrait s'installer durablement, font pression sur la Réserve Fédérale américaine pour agir avant d'empêcher que l'inflation ne devienne incontrôlable.

"Nous allons voir une évolution de l'inflation aller de pire en pire avant de s'améliorer", prévient Sarah House, analyste chez Wells Fargo & Co.

La Fed considère cependant que les pressions inflationnistes sont temporaires et qu'elles devraient commencer à s'atténuer à partir de l'année prochaine.

L'inflation "semble de moins en moins transitoire" estime aussi Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, et "plus les responsables de la Fed attendent pour réajuster les taux à la hausse, plus le relèvement sera important".

Burberry dévisse

Le groupe de luxe Burberry a enregistré une forte croissance de ses ventes au premier semestre grâce à la réouverture des économies et à de meilleures marges, mais l'action dévissait de 8% à 1.808,00 pence, notamment à cause d'un manque persistant de touristes en Europe.

ArcelorMittal publie son meilleur bénéfice trimestriel depuis 2008

L'action grimpait de 2,1% à 27,94 euros, le premier sidérurgiste mondial ayant réalisé au troisième trimestre son bénéfice "le plus élevé depuis 2008" à 4,6 milliards de dollars, après une perte de 261 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Le groupe a réaffirmé son ambition d'investir pour décarboner le secteur de l'acier fortement émetteur de gaz à effet de serre.

Siemens progresse

Le titre prenait 0,78% à 148,10 euros alors que le géant industriel a connu une hausse de 59% de son résultat net pour son exercice 2020-2021, à 6,7 milliards d'euros, selon des résultats préliminaires publiés jeudi. Mais les problèmes d'approvisionnement ont fait chuter le bénéfice net de 29% à 1,3 milliard d'euros au quatrième trimestre de son exercice décalé.

Le dollar et l'or continuent d'accélérer

Le dollar prolongeait ses gains de la veille sur fond d'anticipations d'un relèvement des taux directeurs de la Fed l'an prochain tandis que le bitcoin évoluait au-dessus des 65.585 dollars vers 09H30 GMT après un plus haut à 68.991 dollars, certains investisseurs voyant dans la cryptomonnaie une potentielle valeur refuge face à la flambée de l'inflation.

L'euro cédait 0,16% à 1,1461 dollar.

L'once d'or s'échangeait pour 1.862,52 dollars, en hausse de 0,70% par rapport à la veille.

Le pétrole remonte

A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier reprenait 0,58% à 83,12 dollars par rapport à la clôture de mercredi.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre prenait 0,60% à 81,83 dollars.