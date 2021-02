Marchés obligataires : un couple rendement/risque attractif sur l'Asie émergente, selon Indosuez WM

(AOF) - Sur les marchés obligataires, des poches de valeur subsistent malgré la faiblesse historique des rendements. En 2021, les banques centrales vont continuer de fournir massivement des liquidités aux agents économiques, estime Indosuez Wealth Management. C'est aux Etats-Unis que le risque inflationniste pourrait surgir, entraîné par les mesures massives de relance budgétaire et potentiellement amplifié par un ajustement plus rapide que prévu du marché du travail ainsi qu'une possible augmentation du salaire minimum.

" Des opportunités de portage existent sur le segment Investment Grade. Sur le segment High Yield, il existe une marge de compression des spreads pour dégager des gains en capital alors que les agences de notation se montrent trop pessimistes sur les taux de défaut, notamment aux Etats-Unis. Les investisseurs européens en quête de rendement devraient notamment se tourner vers la dette subordonnée libellée en euro, offrant un couple rendement risque attractif, en particulier la dette bancaire très subordonnée " relève Thomas Giquel, responsable Gestion Obligataire de CA Indosuez Gestion.

Les opportunités se trouvent également du côté de la dette obligataire asiatique. Une classe d'actifs de 19 000 milliards de dollars dont la croissance ressort à 380% depuis 2010.

En outre, c'est un marché du crédit qui a gagné en maturité soutenu par des fondamentaux solides.

" A profil similaire, les rendements y sont plus élevés par rapport aux autres marchés mondiaux. Au sein des pays émergents, la zone Asie fait office de marché de qualité notamment lors des phases de correction de marché. Parmi les thématiques à privilégier, nous nous intéressons au segment High Yield asiatique, notamment le secteur de l'immobilier chinois, et aux énergies renouvelables en Inde " estime Damien Barchilon, responsable Gestion Obligataire USD & Emergents d'Indosuez Wealth Management.