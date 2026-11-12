Marchés obligataires : l'essor de la dette IA concurrence désormais le Trésor américain

(Zonebourse.com) - "L'endettement lié à l'intelligence artificielle devient une nouvelle source structurelle de duration, suffisamment importante pour peser sur la valorisation des Treasuries. Il ne permet toutefois pas à lui seul d'expliquer leur repli cette année. Et le plus important est peut-être encore à venir", observe Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

"Pendant la majeure partie des trois dernières années, le boom des investissements dans l'IA a surtout profité aux marchés actions. Mais il prend désormais une dimension de plus en plus importante sur les marchés obligataires", poursuit l'expert.

Une vague d'émissions sans précédent sur les maturités longues

Les montants en jeu deviennent trop considérables pour être ignorés des investisseurs obligataires. Selon les estimations, les émissions obligataires directes des hyperscalers sont passées de 100 milliards de dollars en 2025 à 250 MdsUSD en 2026, et devraient atteindre 400 MdsUSD en 2027. En outre, ces émissions directes des hyperscalers ne donnent qu'une image partielle du phénomène : les capitaux transitent de plus en plus par des montages de projets, des structures dédiées aux centres de données, le crédit privé, le crédit-bail et d'autres véhicules.

"Pour les investisseurs obligataires, la question ne se limite donc pas au montant de dette que Microsoft, Meta, Amazon ou Alphabet peuvent émettre en leur nom propre. Ce qui compte, c'est avant tout le volume considérable de dette à long terme que les investissements dans les infrastructures de l'IA vont demander aux marchés d'absorber", souligne Kevin Thozet.

Depuis le début de l'année, les emprunteurs liés à l'IA ont représenté environ 18% de l'ensemble des émissions obligataires américaines de catégorie investment grade, mais 40% des émissions de maturité supérieure à 15 ans. A eux seuls, les hyperscalers représentent environ 12% de l'offre totale d'obligations américaines investment grade, mais plus de 30% des émissions à 30 ans. Selon les estimations actuelles, leurs émissions obligataires nettes pourraient ainsi représenter, dès 2027, l'équivalent de près d'un cinquième des besoins annuels de financement net du Trésor américain.

Source : Carmignac, GS, Bloomberg, octobre 2026

Une concurrence frontale avec la dette souveraine américaine

"La question n'est donc plus de savoir si l'IA nécessitera beaucoup de capitaux, c'est déjà le cas, et dans des proportions considérables, mais qui fournira ces capitaux et à quel prix ?", s'interroge Kevin Thozet.

Les emprunteurs liés à l'IA ont joué un rôle particulièrement important sur la partie longue du marché du crédit. Cette concentration n'est pas anodine, car les obligations technologiques à 20 ou 30 ans, émises par des entreprises bénéficiant d'excellentes notations de crédit, offrent aux investisseurs une exposition à la duration des emprunts du Trésor américain, assortie d'une prime de crédit.

"Dès lors, pourquoi les assureurs, les fonds de pension, les investisseurs étrangers et les autres investisseurs institutionnels choisiraient-ils de détenir des obligations du Trésor américain alors qu'ils peuvent obtenir une prime supplémentaire auprès d'une entreprise technologique très bien notée ? D'autant que certains de ces émetteurs bénéficient de notations de crédit comparables, voire parfois supérieures, à celle de l'Etat américain. On pourrait même considérer qu'ils offrent des orientations stratégiques plus stables et plus prévisibles", soulève l'analyste chez Carmignac.

Bien entendu, les émissions obligataires des entreprises et des Etats ne sont pas parfaitement substituables. Elles se disputent toutefois le même bassin de capitaux, et cette concurrence s'intensifie alors que la demande d'obligations du gouvernement américain connaît déjà des évolutions importantes. Certains signes de cette concurrence sont d'ailleurs déjà perceptibles. Selon les données du Trésor américain, au cours des douze mois achevés en juin 2026, les investisseurs privés étrangers ont acheté, en net, 390 MdsUSD d'obligations d'entreprises américaines, contre 329 MdsUSD de bons et d'obligations du Trésor. La tendance est également révélatrice : l'appétit des investisseurs étrangers pour le crédit d'entreprise américain demeure soutenu, tandis que leur demande d'exposition à la duration des emprunts du Trésor s'est affaiblie.

Source : Carmignac, GS, Bloomberg, octobre 2026

Pression structurelle contre facteurs conjoncturels

"Cela signifie-t-il que les émissions des hyperscalers sont responsables de la hausse des rendements du Trésor américain ? Probablement pas", affirme Kevin Thozet.

Les explications à la hausse des rendements obligataires américains à long terme cette année ne manquent pas : résilience de la croissance, évolution des anticipations d'inflation et de politique monétaire, déficits budgétaires colossaux, incertitudes géopolitiques, entre autres facteurs .

Les émissions obligataires des hyperscalers font partie de cette équation. Mais leur attribuer la hausse des rendements du Trésor américain reviendrait à confondre les pressions structurelles qui s'exercent sur le marché obligataire avec les facteurs conjoncturels qui influencent l'évolution des taux.

Une manière de tester cette hypothèse consiste à analyser l'évolution de la prime de terme à l'aide d'un modèle explique l'analyste : "Notre modèle estime la juste valeur des obligations du Trésor américain pour une maturité donnée, à partir des anticipations de taux d'intérêt à court terme, d'inflation et de croissance économique. L'écart résiduel entre les rendements observés et la valeur fondamentale estimée par le modèle correspond à la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des obligations à longue duration : en substance, la prime de terme."

Les résultats sont instructifs. Sur la période étudiée, le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans a augmenté d'environ 62 points de base. "Selon notre modèle, près de 23 points de base de cette hausse s'expliquent par une réévaluation de la prime de terme. Le reste du mouvement est principalement lié à l'évolution des perspectives macroéconomiques, notamment en matière de croissance, d'inflation et de trajectoire attendue des taux d'intérêt.", indique Kevin Thozet.

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