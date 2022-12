Marchés: nouvelle vague d'optimisme en Chine, l'Europe plus calme

Les Bourses asiatiques ont bondi lundi, encouragées par un assouplissement des règles sanitaires dans plusieurs villes de Chine, tandis que les places européennes évoluaient plus calmement à l'entame d'une semaine peu chargée.

L'indice principal de Hong Kong a bondi de 4,51% et son indice technologique s'est envolé de plus de 9%. Shanghai a progressé de 1,76%, tandis que Tokyo est restée prudente (+0,15%).

L'Europe boursière n'a pas été gagnée par cette vague d'optimisme : vers 08H30 GMT, Paris perdait 0,21%, Francfort 0,33%. Londres (+0,02%) et Milan (+0,09%) étaient quasi stables.

A Pékin, de nombreux magasins avaient rouvert dès ce week-end et les habitants pouvaient à nouveau utiliser les transports en commun lundi sans devoir présenter un résultat de test PCR négatif datant de moins de 48 heures. Shanghai et d'autres grandes villes comme Wuhan et Zhengzhou, ont aussi allégé certaines mesures de la politique zéro Covid menée depuis bientôt trois ans.

Ces restrictions anti-Covid pèsent lourdement sur l'économie. En novembre, l'activité dans les services en Chine a accentué sa chute, bien plus encore qu'attendu.

Les signes d'assouplissement alimentent "l'optimisme du marché quant (...) à une accélération probable de la croissance en 2023 pour les actifs exposés à la situation en Chine", commente Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Trouver un équilibre entre mesures de contrôle du Covid-19 et croissance économique est redevenu une question centrale", selon l'économiste Wang Zhe, qui souligne que "la manière dont les autorités locales appliqueront ou non ces instructions (d'optimisation de la politique sanitaire, ndlr) sera déterminante".

Le yuan bondissait par rapport aux autres devises, vers 08H25 GMT, il grimpait de 1,33% à 6,96 yuans pour un dollar.

Par ailleurs, la semaine s'annonce calme pour les marchés, dans l'attente de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, la Fed, des 13 et 14 décembre.

Avant cette échéance, seuls quelques indicateurs sont à l'agenda: les chiffres des prix à la production et à la consommation aux Etats-Unis en novembre, le PIB de la zone euro au troisième trimestre et des indicateurs d'activité PMI en Europe, attendus lundi.

Les valeurs chinoises à la fête

Beaucoup de secteurs profitaient des premières mesures d'assouplissement de la politique zéro-Covid chinoise, à commencer par les casinos : Sands, Wynn et Melco ont grimpé d'environ 15%, soutenus également par des notes favorables d'analystes, selon Bloomberg.

Dans le tourisme, la compagnie aérienne Cathay Pacific a pris 3,73%, le groupe hôtelier H World a gagné 10,18% et l'opérateur de l'aéroport de Pékin 7,95%.

Du côté de la tech, Alibaba a bondi de 9,32%, JD.com de 11,23% et Baidu de 11,22%.

Big bang en vue chez Volkswagen

Le PDG du premier constructeur automobile européen, Oliver Blume, veut réorganiser le groupe Volkswagen (+1,19% à Francfort) en mettant les logiciels au coeur de la stratégie. Une réunion du conseil de surveillance, prévue le 15 décembre, doit avaliser ces plans, selon le quotidien économique Handelsblatt, qui se base sur des sources internes.

Vents contraires sur le pétrole

Les prix du pétrole étaient volatiles lundi. Après avoir bondi, soutenus par la perspective d'une réouverture de l'économie chinoise et la décision de l'Opep+ de ne pas changer ses quotas de production, les cours revenaient proches de leur niveau de clôture de vendredi.

Les pays de l'Union européenne, du G7 et l'Australie ont trouvé vendredi un accord pou plafonner le prix du pétrole vendu par la Russie aux pays occidentaux à 60 dollars le baril à partir des prochains jours.

Vers 08H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février, gagnait 0,74%, à 86,16 dollars et son équivalent américain, le WTI, pour livraison en janvier, grappillait 0,44%, à 80,34 dollars.

Du côté des devises et du bitcoin

Le dollar s'affaiblissait légèrement face aux principales devises. L'euro gagnait 0,05% à 1,0539 dollar pour un euro vers 08H25. Le dollar perdait 0,03% face à la livre à 0,8141 livre pour un dollar.

Le bitcoin montait de 1,20% à 17.320 dollars.

