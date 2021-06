Marchés: nouvelle séance positive en Europe, Wall Street prudente avant la Fed

Les marchés européens étaient propulsés mardi tant par le redémarrage des économies que par une politique monétaire très accommodante, tandis que Wall Street se montrait prudente avant les annonces de la Fed mercredi.

L'Europe a fini sur la même longueur d'ondes: la Bourse de Paris a poursuivi en douceur sa course himalayenne (+0,35%). Londres et Francfort ont gagné 0,36%. De son côté, Milan a fait une pause (-0,08%).

"C'était une nouvelle journée positive pour les marchés en Europe aujourd'hui avec le FTSE-100 à un nouveau plus haut en 16 mois", à savoir depuis le début de la pandémie, observe Michael Hewson, de CMC Markets.

En revanche, Wall Street se montrait hésitante à la veille des annonces de la banque centrale américaine concernant sa politique monétaire, l'inflation et ses prévisions économiques.

Vers 16H40 GMT, le Dow Jones reculait de 0,38%, le Nasdaq cédait 0,57% et le S&P 500 reculait de 0,22%.

"Les investisseurs craignent de plus en plus que la banque centrale américaine puisse adopter un ton plus sévère demain", note Jochen Stanzl, de CMC Markets.

Le marché obligataire restait pourtant assez stoïque, les taux se tendant dans une faible mesure des deux côtés de l'Atlantique.

Avant l'ouverture du marché américain, les investisseurs ont pris connaissance de la hausse annuelle sans précédent de 6,6% des prix de gros aux Etats-Unis (indice PPI).

D'un côté, "l'inflation constatée actuelle pourrait en effet affaiblir les perspectives de croissance et entraîner une politique accommodante encore longtemps", note Hubert Lemoine, directeur des investissements chez Schelcher Prince Gestion.

"Par opposition, les plans d'infrastructure et de réduction des inégalités sociales pourraient accélérer les perspectives de croissance à long terme et pousser la Fed à normaliser sa politique monétaire un peu plus tôt que prévu", fait-il valoir.

Les 11 membres du FOMC pourraient ainsi commencer à préparer le marché à une diminution progressive de son soutien monétaire. Lors de leur dernière réunion fin avril, certains avaient, pour la première fois, envisagé de commencer à discuter de la réduction des rachats d'actifs, pour éviter une surchauffe.

Trêve dans le conflit Airbus-Boeing

Le titre Airbus a gagné 0,69% à 113,18 euros, le géant européen de l'aéronautique se réjouissant de la trêve de cinq ans décidée par l'Union européenne et les États-Unis qui crée "les conditions d'une concurrence équitable" entre lui et son rival américain Boeing (+0,75% à 247,03 dollars vers 16H40 GMT).

Lufthansa froidement accueilli

Le titre Lufthansa a perdu 3,22% à 10,34 euros: les investisseurs ont froidement accueilli les objectifs de moyen terme annoncés dans un communiqué dans la nuit de lundi à mardi. Le premier groupe européen du transport aérien s'est fixé comme objectif d'être plus rentable en 2024 qu'en 2019, alors qu'il prépare une levée de fonds pour rembourser l'aide publique qui l'a sauvé de la faillite face au Covid-19. Lufthansa a par ailleurs annoncé lundi avoir mandaté des banques pour préparer une "possible" augmentation du capital, dont le principe a été autorisé par l'assemblée générale début mai.

Marche arrière des matières premières

Après avoir nettement progressé la veille, le secteur a reflué. A Paris, ArcelorMittal a chuté de 4,74% à 25,65 euros, Eramet de 3,54% à 54,50 euros. TechnipFMC a perdu 2% à 8,14 euros.

A Londres, Anglo American a lâché 3,65% à 2.999 pence et Antofagasta 4,14% à 1468,50 pence.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole restaient proches de leurs sommets en plus de deux ans.

Vers 16H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 1,14% à 73,70 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet progressait de 1,26% à 71,77 dollars.

L'euro était stable (+0,02%) face au billet vert, à 1,2120 dollar pour un euro.

Le bitcoin poursuivait sa progression (+0,84% à 40.165 dollars).

