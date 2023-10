MARCHÉS MONDIAUX-Octobre rouge se poursuit alors que les rendements obligataires américains frôlent les 5 %

Le mois d'octobre rouge s'est poursuivi sur les marchés mondiaux vendredi, alors que les rendements des obligations d'État américaines atteignaient 5 % pour la première fois depuis 2007, dans un contexte de conflit de plus en plus menaçant au Moyen-Orient, ce qui a poussé les investisseurs à rechercher la sécurité. Le moteur traditionnel des coûts d'emprunt mondiaux - le rendement du Trésor américain à 10 ans - avait reculé à 4,98 % avant les négociations américaines, mais avec le pétrole qui a rebondi au-dessus de 93 $ le baril et Israël qui a fait allusion à une invasion à grande échelle de la bande de Gaza, l'ambiance était tendue. Les marchés boursiers européens .STOXX .EU ont chuté de 1%. Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau depuis 11 mois pendant la nuit et les marchés à terme ont laissé présager une nouvelle chute de Wall Street, qui a perdu 2 % au cours des deux derniers jours. .N La Banque du Japon est intervenue sur ses marchés obligataires alors que le rendement des obligations gouvernementales japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau de la décennie. La ruée vers la sécurité a poussé l'or XAU= à un plus haut de 3 mois et a maintenu le dollar .DXY et le franc suisse CHF= à un niveau élevé. GOL/ /FRX "Le fait qu'il y ait eu peu de recul des rendements obligataires au cours des dernières 48 heures malgré la chute de plus de 2 % du S&P 500 et la clôture de l'indice VIX à plus de 21 pour la première fois depuis mars est très déconcertant à mon avis", a déclaré Alvin Tan, stratège de RBC Capital, en référence à l'un des principaux indicateurs de la peur sur les marchés mondiaux. L'effondrement des actions Tesla TSLA.O , après qu'Elon Musk ait mis en garde contre les inquiétudes concernant la demande , et la réduction des exportations de graphite par la Chine n'ont pas aidé à améliorer l'ambiance en Europe, où les actions ont perdu 3 % sur la semaine .EU et où les coûts d'emprunt se sont dirigés vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de juillet. GVD/EUR La Banque centrale européenne se réunit la semaine prochaine et devrait maintenir ses taux après 10 augmentations consécutives, mais pour l'instant, les traders essayaient simplement d'arriver à la fin de la semaine. Le chef de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré jeudi qu'il était d'accord "en principe" sur le fait que le récent bond des rendements obligataires pourrait "à la marge" réduire la nécessité de nouvelles hausses de taux, mais il a également souligné la force de l'économie américaine. Les analystes de Bank of America ont souligné que le PIB nominal américain a augmenté de 40 % au cours des trois dernières années, ce qui est remarquable, et qu'il a encore accéléré au troisième trimestre pour atteindre un taux de croissance annualisé de 7 à 8 %. "Ce marché pense que la Fed est "derrière la courbe" et qu'il est nécessaire de freiner l'enthousiasme permanent des DC pour les dépenses", ont déclaré les analystes, ajoutant que le repli du marché avait laissé leur jauge interne "Bull & Bear" du sentiment du marché dans un territoire "extrêmement baissier", ce qui, selon eux, est un "signal d'achat contrarien". La semaine prochaine sera probablement un test majeur avec Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O qui présenteront leurs résultats du troisième trimestre mardi, suivis de Meta META.O , propriétaire de Facebook, mercredi, et d'Amazon AMZN.O jeudi. Ces valeurs, ainsi qu'Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Tesla, sont à l'origine de la majeure partie de la hausse de 11 % du S&P 500 depuis le début de l'année, de sorte que toute déception concernant les résultats pourrait avoir des répercussions à grande échelle. DES MARCHÉS SUBMERGÉS Les troubles au Moyen-Orient et la hausse des coûts d'emprunt au niveau mondial ont entraîné une baisse des actions des marchés émergents depuis 11 mois, tout comme le principal indice MSCI de la région Asie-Pacifique. Le Nikkei .N225 de Tokyo a terminé en baisse de 0,5% sur la journée et de 3,2% sur la semaine, ce qui n'est pas loin d'être sa pire performance de l'année jusqu'à présent. .T Les données du Japon ont montré que l'inflation de base en septembre a ralenti sous le seuil de 3% pour la première fois depuis plus d'un an. Les blue chips chinoises .CSI300 et le Hang Seng de Hong Kong .HSI ont également chuté de 0,7%. Vendredi, la Chine a maintenu ses taux de prêt de référence après quelques signes de stabilisation de l'économie cette semaine. Sur les marchés des devises, le yen a brièvement revisité les 150 contre le dollar JPY=EBS bien que le billet vert soit resté stable contre les autres principales devises mondiales après une semaine largement calme selon ses standards. /FRX Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial, a déclaré que l'accent était désormais mis sur l'ampleur du déficit budgétaire américain en raison des besoins plus importants de Washington en matière de financement de la défense. Le président américain Joe Biden a demandé aux Américains jeudi de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour aider Israël à lutter contre le Hamas, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que les forces israéliennes lancent bientôt une invasion terrestre de Gaza. Un navire de guerre de la marine américaine a intercepté trois missiles de croisière et plusieurs drones lancés par le mouvement Houthi du Yémen, allié à l'Iran, potentiellement en direction d'Israël. Une base américaine en Irak a également été attaquée , selon Washington. "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les investisseurs voudraient vendre ce marché, alors qu'il y en a très peu pour l'acheter. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui, alors que le risque se réduit", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez capital.com. "En d'autres termes, les acteurs du marché ne veulent pas porter le risque jusqu'au week-end, lorsque les hostilités pourraient éclater Le prix de l'or XAU= a atteint un nouveau pic de trois mois à 1 990 dollars l'once, le plus élevé depuis fin juillet, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans la tourmente. GOL/ Les prix du pétrole se sont dirigés vers un deuxième gain hebdomadaire, en raison des craintes d'une escalade du conflit régional au Moyen-Orient, qui perturberait les approvisionnements. Le brut américain CLc1 a bondi de 1% à 90,30 dollars le baril et le Brent LCOc1 était à 93,50 dollars, en hausse de 1,2% sur la journée. O/R