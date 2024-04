MARCHÉS MONDIAUX-Les actions asiatiques rebondissent alors que l'envolée du dollar s'interrompt

Les actions asiatiques ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis un mois jeudi, tandis que le dollar a repris son souffle et que les marchés obligataires se sont stabilisés, les investisseurs ayant pris du recul pour évaluer les perspectives en matière de taux d'intérêt. Le pétrole a trouvé un soutien après sa plus forte chute en deux mois et demi, en raison des inquiétudes sur la demande et de l'absence, jusqu'à présent, d'une réponse israélienne ou américaine évidente à l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. Les analystes ne s'attendent pas à de nouvelles sanctions spectaculaires sur le pétrole iranien, qui représente environ 3 % de la production mondiale. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1%, mené par un gain de 2% du Kospi de Corée du Sud .KS11 et une hausse de 1% du Hang Seng de Hong Kong .HSI . Tous ces indices sont en baisse pour la semaine et le mois jusqu'à présent. Le Nikkei .N225 du Japon a augmenté de 0,3%, bien que sa chute de 3,6% pour la semaine lui permette d'envisager sa plus grande baisse hebdomadaire depuis 2022. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont rebondi de 0,4 %, ceux du Nasdaq 100 NQc1 ont augmenté de 0,5 %, ceux du FTSE FFIc1 ont progressé de 0,3 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 sont restés stables. Le dollar s'est éloigné de ses récents sommets et la nouvelle d'un accord trilatéral inhabituel entre les États-Unis, le Japon et la Corée pour se consulter étroitement sur les changes a laissé la porte ouverte à une intervention pour ralentir toute nouvelle hausse du dollar en Asie. Les prévisions de taux d'intérêt à court terme aux États-Unis n'ont guère changé, mais les ventes d'obligations à plus long terme ont diminué, et les marchés obligataires asiatiques se sont redressés jeudi. Les rendements des obligations d'Etat japonaises à dix ans JP10YTN=JBTC ont baissé de 2 points de base à 0,86%. Les rendements des obligations du Trésor à dix ans US10YT=RR ont baissé de 1,6 point de base à 4,569% et les rendements des obligations du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui ont atteint 5% jeudi, étaient en dernier lieu à 4,92%. ("Je pense que lesbaisses des rendements et du dollar) sont de petits reculs par rapport à des mouvements prolongés", a déclaré Anshul Sidher, responsable mondial des marchés chez ANZ à Singapour, ajoutant que les traders surveillent de près les obligations et le dollar pour déterminer l'humeur du moment. "Je m'attends à ce que le pétrole () se situe dans une fourchette limitée en fonction de (Moyen-Orient) l'escalade par rapport à la situation actuelle", a-t-il déclaré. Le fabricant de puces taïwanais TSMC 2330.TW a créé une surprise positive, dépassant les estimations du marché avec une hausse de 9 % de son bénéfice, car il surfe sur une vague de demande liée à l'intelligence artificielle. Il s'attend à ce que l'activité reprenne au second semestre et ce résultat contraste avec les bénéfices décevants enregistrés mercredi par le fournisseur de puces ASML ASML.AS . PAUSE DOLLAR La nervosité des marchés boursiers a fait suite à une vague de ventes d'obligations et d'achats de dollars, alors que l'inflation américaine était faible et que le changement de ton de la Réserve fédérale indiquait que les taux américains resteraient élevés. Le Nasdaq .IXIC , sensible aux taux, est en baisse de 3 % depuis le début de la semaine. L'euro EUR=EBS est sous pression alors que les décideurs européens se préparent à réduire les taux dans deux mois, bien qu'à 1,0680 $, il se soit éloigné de ses plus bas de cinq mois de cette semaine. Le dollar australien AUD=D3 a été légèrement touché par les données montrant une baisse inattendue de l'emploi australien en mars avant de se stabiliser autour de 0,6446 $. Le yen JPY=EBS s'est négocié à 154,32 pour un dollar, proche d'un plus bas de trois décennies, et les traders considèrent qu'un dépassement de 155 pourrait déclencher une intervention. FRX/ "La Chine devrait accueillir favorablement la fin de la dépréciation du yen, a déclaré Moh Siong Sim, stratège à la Banque de Singapour, dans une note aux clients. "Nous pensons que la question de savoir si le Japon interviendra pour limiter la faiblesse du yen sera importante pour l'évaluation par la Banque populaire de Chine du niveau approprié pour stabiliser le yuan ()." Le yuan chinois CNY=CFXS a oscillé à 7,2357 pour un dollar. Il a baissé de 1,8% par rapport au dollar cette année et l'affaiblissement de sa marge de fluctuation cette semaine a été considéré comme un signal que les autorités chinoises toléreront une plus grande faiblesse. CNY/ Sur les autres marchés des matières premières, les prix européens du gaz TRNLTTFMc1 ont reculé par rapport à leurs plus hauts de trois mois et les fortes hausses des prix des métaux ont marqué une pause, sans toutefois s'inverser. Le cuivre à trois mois à Londres CMCU3 est en hausse de 12 % cette année et s'est négocié à 9 584 dollars la tonne pendant la nuit. Le minerai de fer de Singapour SZZFc1 a maintenu ses gains à un peu plus de 110 $ la tonne. MET/L L'or XAU= est juste en dessous du record de la semaine dernière à 2 376 $ l'once. GOL/ Une poignée de banquiers centraux américains et européens prendront la parole plus tard dans la journée de jeudi. Les données sur le chômage américain sont attendues et les résultats de Blackstone BX.N et Netflix NFLX.O seront suivis de près.