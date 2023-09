MARCHÉS MONDIAUX-L'Europe attend une décision de la BCE sur le fil du rasoir

* Les marchés attendent de voir si la BCE relève ses taux pour la dixième réunion consécutive * Les actions des constructeurs automobiles touchées par le conflit sur les subventions aux véhicules électriques * Les marchés pétroliers visent un baril de brut à 100 dollars par Marc Jones LONDRES, 14 septembre (Reuters) - Les marchés européens faisaient du surplace en début d'échanges jeudi, les investisseurs attendant la décision de la Banque centrale européenne de relever ou non les taux d'intérêt de la zone euro pour une dixième réunion consécutive. Les marchés boursiers ont vu les constructeurs automobiles faire marche arrière après que Pékin a blâmé la décision de Bruxelles mercredi d'enquêter sur les subventions aux véhicules électriques, mais pour les traders d'euro et d'obligations, il s'agissait d'un cas d'attente pour la BCE. La banque centrale des 20 pays qui partagent l'euro est confrontée à un dilemme. Même après neuf hausses de taux consécutives, les prix augmentent plus de deux fois plus vite que son objectif de 2 % et ne devraient pas revenir à ce niveau avant deux ans. Une récente série de données médiocres a fait pencher les investisseurs vers une pause, jusqu'à ce que Reuters rapporte mardi que les nouvelles projections du personnel de la banque, qui doivent être présentées lors de la réunion ultérieure, relèveraient à nouveau les prévisions d'inflation pour l'année prochaine à plus de 3 %. "L'économie se détériore assez rapidement aujourd'hui et cela va les inquiéter", a déclaré Hans Peterson, responsable mondial de l'allocation d'actifs chez SEB investment management, qui s'attend à ce que la BCE maintienne ses taux à un niveau stable plus tard. "Je pense que la discussion porte actuellement sur le taux directeur maximum et sur la manière d'éviter un atterrissage brutal de l'économie. Le taux de dépôt de la BCE est actuellement de 3,75 %. Les projections de juin du personnel de la BCE prévoyaient une inflation de 3 % en 2024 et de 2,2 % en 2025, et les marchés monétaires tablent actuellement sur une nouvelle hausse de la BCE cette année et sur une première baisse vers le milieu de l'année prochaine. Les mouvements du marché avant la BCE comprenaient l'euro s'éloignant d'un plus bas de trois mois contre le dollar à 1,0752 EUR=EBS . Les données sur l'inflation américaine de mercredi n'ont pas réussi à modifier les perspectives d'une pause de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Le rendement des obligations gouvernementales allemandes à 10 ans DE10YT=RR , la référence pour les coûts d'emprunt de la zone euro, était en baisse de 0,5 point de base (bps) à 2,65%. "Ce qui sera intéressant, c'est la manière dont ils gèrent les prévisions, a déclaré Gilles Moec, économiste en chef d'AXA. "S'ils semblent très inquiets au sujet de l'inflation, le marché pourrait avoir quelques problèmes". LES VOITURES DÉRAPENT Les mouvements des marchés boursiers ont été largement influencés par l'annonce, mercredi, que la Commission européenne enquêtait sur les subventions accordées par la Chine à des fabricants de voitures électriques de plus en plus importants, tels que BYD. Pékin a réagi dans la nuit en qualifiant cette décision d'"acte protectionniste nu (link) " et en avertissant que l'enquête sur les véhicules électriques nuirait aux relations avec l'UE. Les analystes craignant une guerre tarifaire, les géants allemands BMW BMWG.DE , Volkswagen VOWG_p.DE et Mercedes MBGn.DE ainsi que le fabricant de Fiat et Peugeot Stellantis STLAM.MI étaient tous en baisse de 1 % à 2 %. "Pour les équipementiers allemands (vehicle makers), le risque de représailles en Chine ne doit pas être ignoré", ont déclaré les analystes d'UBS. Les constructeurs automobiles chinois ont également enregistré une baisse au cours de la nuit, bien que l'impact ait été moindre ailleurs en Asie. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,6% pour atteindre sa meilleure séance en une semaine et demie. Le Nikkei .N225 de Tokyo a augmenté de 1,4% pour atteindre son plus haut niveau en une semaine. Le BSE Sensex indien .BSESN a augmenté de 0,5% pour atteindre un nouveau record et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,3%. Les données de mercredi (link) ont montré que la hausse des prix des carburants a fait augmenter les prix à la consommation aux États-Unis de la manière la plus importante en 14 mois en août pour un taux annuel de 3,7 %, ce qui était un peu plus élevé que les attentes. L'inflation de base a ralenti à un taux annuel de 4,3 %, comme prévu. Les rendements des bons du Trésor ont d'abord grimpé, tout comme le dollar américain, avant de revenir sur leurs pas. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux 0#FF: ont à peine bougé, et impliquent une probabilité quasi nulle de hausse des taux la semaine prochaine, et une probabilité d'environ 45% d'une autre hausse d'ici la fin de l'année. FEDWATCH Pour la réunion de la BCE de jeudi, les marchés évaluent à environ 65 % les chances d'une hausse qui portera également son taux d'intérêt directeur à un niveau record (link) . 0#ECBWATCH UN COUP DE FOUET Sur les marchés des changes, le dollar a été légèrement vendu, et le dollar australien a été stimulé par une hausse de l'emploi en août. Il était en dernier lieu en hausse d'environ 0,2 % à 0,6435$, bien queles attentes en matière de taux d'intérêt aient peu changé. Le yen a principalement repris les gains réalisés après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait fait allusion aux conditions de la fin des taux négatifs à court terme, alors que les traders s'attendent à ce que toute sortie soit lente et à ce que l'écart avec les taux américains reste important. La banque centrale chinoise a demandé à certains des plus grands prêteurs du pays de s'abstenir (link) de solder immédiatement leurs positions de change sur le marché, et de maintenir des positions ouvertes pendant un certain temps afin d'atténuer la pression à la baisse sur le yuan, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question. Le concepteur de puces Arm Holdings (link) ARM.O commencera à négocier à New York plus tard, après que le flottant de 51 dollars par action lui ait donné une évaluation de 54,5 milliards de dollars. Les données sur les ventes au détail sont également attendues. Sur les marchés des matières premières, le pétrole a le vent en poupe alors que l'Arabie saoudite et la Russie prolongent les réductions de production jusqu'à la fin de l'année 2023. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 30 % au cours des trois derniers mois et se situaient à 92,32 dollars le baril à Londres. "Le marché reste tributaire de la politique pétrolière de l'Arabie saoudite", ont déclaré les analystes de la banque ANZ, qui ont indiqué que si les réductions étaient prolongées jusqu'au premier semestre de l'année prochaine, les prix du Brent pourraient atteindre 100 dollars.