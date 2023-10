Marchés: les taux obligataires grimpent après l'inflation américaine, les Bourses mitigées

Des chiffres d'inflation légèrement plus élevés que prévu aux États-Unis ont jeté un froid sur les Bourses mondiales et ont fait progresser les taux d'intérêt obligataires jeudi.

En hausse en première moitié de séance, les indices boursiers européens ont terminé en ordre dispersé: Paris a perdu 0,37%, Francfort 0,23%, tandis que Londres a pris 0,32% et Milan 0,26%.

Wall Street a aussi viré de bord, pour conclure dans le rouge après avoir ouvert de façon positive.

Le Dow Jones a cédé 0,51%, le S&P 500 a reculé de 0,62% et le Nasdaq a baissé 0,63%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) est resté stable mais têtu à 3,7% sur un an aux Etats-Unis en septembre, alors que les analystes s'attendaient à un léger ralentissement à 3,6%.

En excluant l'énergie et l'alimentation, les prix ont progressé de 4,1% en glissement annuel, comme attendu par analystes et sur le même rythme que le mois dernier.

Florian Ielpo, chargé de la macroéconomie au sein de Lombard Odier IM, note que "l'inflation des logements et des biens et services de loisirs est plus élevée qu'en août en glissement mensuel".

De plus, le fait que d'autres composants de l'indice augmentent "jette un doute sur le succès des mesures de resserrement de la Réserve fédérale", selon lui.

En réaction, sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt américain à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, bondissait à 5,07%, contre 4,98% à la clôture de la veille. Il était stable avant la publication de l'indice CPI.

Pour Michael Hewson, de CMC Markets, ce mouvement sur le marché obligataire "ressemble un petit peu à une surréaction, car il est peu probable que ces chiffres changent la donne, concernant de futures hausses des taux".

La question pour la banque centrale américaine (Fed) n'est à présent plus de savoir jusqu'où grimperont les taux, désormais à leur sommet ou presque, mais combien de temps les maintenir à ce niveau, ont révélé les minutes de la dernière réunion parues mercredi.

Cependant une dernière hausse des taux directeurs de la Fed n'est pas totalement exclue et les minutes de la dernière réunion ont même montré qu'une majorité de membres y étaient favorables.

Nathalie Benatia, macroéconomiste de BNP Paribas Asset Management, ajoute que "la Fed a répété qu'elle avait l'impression qu'une partie du travail avait déjà été faite et rappelé aux marchés son message de +on ne va pas baisser les taux tout de suite+".

Sur les échéances à dix ans, la hausse était également marquée vers 20H20 GMT: le taux d'intérêt américain à dix ans s'inscrivait à 4,69% contre 4,56% mercredi, et l'allemand à 2,78% contre 2,72%.

La distribution attire

Les supermarchés Target ont gagné 1,66% après avoir été bien notés par des analystes de Bank of America.

En Europe, Carrefour a progressé de 0,13% à Paris, Sainsbury de 0,43% à Londres et Tesco de 0,70%.

Automobile: la grève s'étend

Le constructeur automobile Ford a perdu 2% à 12 dollars alors que le syndicat United Auto Workers a étendu sa grève à l'unité qui fabrique des SUV et pick-up trucks dans le Kentucky. General Motors a lâché aussi 2,13%.

Pétrole et devises

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé jeudi, lestés par une hausse surprise et massive des stocks de brut américains, qui fait craindre pour la demande d'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, a grignoté 0,20%, pour clôturer à 86,00 dollars. Il a freiné en fin de séance, après avoir gagné jusqu'à plus de 2%.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en novembre, a lui cédé 0,69%, à 82,91 dollars.

Concernant le gaz naturel européen, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a grimpé de 15,4% à 53,17 euros le MWh, au plus haut depuis mars, sur fond de craintes sur l'approvisionnement.

Sur le marché des changes, la livre britannique pâtissait (-1,12% à 1,2175 dollar pour une livre) d'une croissance faible en août au Royaume-Uni.

L'euro perdait 0,84% contre le dollar à 1,0531 dollar pour un euro vers 20H30 GMT.

bur-jvi-vmt/eb