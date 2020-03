Marchés : les investisseurs se prennent à y croire

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont nettement rebondi, rassurés notamment par la perspective d'un vaste plan de relance américain. Le CAC 40 a grimpé de 8,39% à 4 242,70 points, mais accuse encore un repli de 28% en un mois. L'Euro Stoxx 50 a progressé, lui, de près de 5,91%. Aux Etats-Unis aussi, l'embellie est de mise. A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones s'adjuge plus de 6,2%. La séance d'aujourd'hui pourrait marquer un tournant, même si la volatilité restera encore de mise un temps certain.

Les investisseurs semblent, enfin, prendre la mesure de la situation. Ils ont compris que l'économie mondiale s'apprêtait à vivre une récession aussi brusque que violente. La publication des résultats provisoires des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achat en Japon, en Europe et aux Etats-Unis pour le mois de mars est sans équivoque.

Sur le Vieux Continent par exemple, la contraction de l'activité dans les services est historique, avec un indice tombé à plus bas record à 31,4 contre 51,6 en février. Il s'agit, de loin, de la plus forte baisse de cet indice depuis qu'il est mesuré en 1998.

Aux Etats-Unis, le repli est plus mesuré : -10,3 points à 39,1 points. Mais les mesures de confinement ont été adoptées la-bas plus tardivement qu'en Europe et l'impact de ces dernières se fera douloureusement sentir dans les prochaines semaines.

Une fois ce bilan posé, les marchés commencent à réagir favorablement aux mesures exceptionnelles prises par les banques centrales et les gouvernements. Ainsi, les opérateurs distinguent une cohérence stratégique entre les instituts d'émission et les pouvoirs publics.

Les premiers vont financer en grande partie les émissions obligataires massives que ne manqueront pas de réaliser les seconds pour sauver l'économie réelle.

A cet égard, les Etats-Unis s'apprêtent à frapper très fort avec un plan de soutien de 2.000 milliards de dollars, marqué notamment par l'envoi de chèques directement aux ménages. Washington met ainsi en pratique la théorie de la " monnaie hélicoptère " censée agir directement sur la croissance.

Preuve à la fois du regain d'optimisme, mais également du sentiment que les plus mauvaises nouvelles sont déjà pratiquement intégrées dans les cours, les " profits warning " comme les plans d'austérité dévoilés aujourd'hui par des multinationales aussi emblématiques que Chevron ou General Electric n'ont pas été sanctionnés. Au contraire, Chevron bondit de 14% et GE, de 12%.

A la Bourse de Paris, cette grande bouffée d'air frais profite en premier lieu aux valeurs les plus atteintes par le Covid-19. Safran a flambé de 21%, Axa de 17,6% et ArcelorMittal, de 17,4%

A contrario, Danone, qui a ces dernières semaines mieux résisté que le CAC 40 en vertu de son statut défensif, a abandonné 1,65%, soit l'unique baisse de l'indice.