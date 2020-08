Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MARCHÉS-Les dividendes mondiaux baissent de plus de 20% au T2-enquête Reuters • 24/08/2020 à 10:42









PARIS, 24 août (Reuters) - Les dividendes versés à leurs actionnaires par les entreprises dans le monde ont baissé de plus de 20% au deuxième trimestre avec un repli particulièrement marqué en Europe, montre une enquête publiée lundi par Janus Henderson Investors. Les dividendes au niveau mondial ont diminué de 108,1 milliards de dollars à 382,2 milliards de dollars sur la période avril-juin, un recul de 22% qui est le plus prononcé depuis le lancement par la société de gestion de cet indice en 2009. Cette baisse, qui s'explique principalement par l'impact de la crise du coronavirus, affecte toutes les régions à l'exception de l'Amérique du Nord, où les paiements n'ont quasiment pas changé par rapport au deuxième trimestre 2019, lit-on dans un communiqué de Janus Henderson Investors. Les dividendes versés aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% pour atteindre 123 milliards de dollars, seulement un dixième des sociétés ayant réduit ou annulé leurs dividendes. Au Canada, où la pandémie a été moins intense, les dividendes ont augmenté de 4,1%, toujours selon le communiqué. En Europe, les dividendes totaux ont chuté de 45%, diminuant de 66,9 milliards de dollars avec des baisses particulièrement marquées en France, en Espagne, en Italie et en Suède. Les banques, auxquelles la Banque centrale européenne a recommandé de suspendre le versement d'un dividende, représentent plus de la moitié de la baisse mais les secteurs de la consommation discrétionnaire et l'industrie ont également été fortement touchés, selon les résultats de l'enquête. Au niveau mondial, les dividendes ont fortement diminué dans les secteurs de la finance et de la consommation cyclique mais ont fait preuve de résistance dans les compartiments de la santé et des communications. Pour l'ensemble de l'année, Janus Henderson prévoit désormais une baisse totale des dividendes de 17% à 1.180 milliards de dollars dans son scénario le plus optimiste. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

