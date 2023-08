Marchés : les Bourses en berne, la livre sterling recule après la Banque d'Angleterre

Les Bourses mondiales continuent d'être orientées à la baisse jeudi, comme la veille, évitant toute prise de risque en ce début de mois d'août, après avoir nettement progressé depuis le début de l'année.

La Bourse de Londres se repliait de 0,83% vers 12H10 GMT et n'a pas changé de direction après l'annonce de la Banque d'Angleterre (BoE) de relever ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage pour lutter contre l'inflation qu'elle prévoit plus persistante.

"Certains indicateurs cruciaux, notamment les hausses de salaire, suggèrent que des pressions inflationnistes plus persistantes se matérialisent", justifie la banque centrale dans le compte-rendu de sa réunion.

En réaction, la livre sterling reculait nettement par rapport à la plupart des autres devises, face à certaines attentes qui tablaient sur une hausse de 0,5 point de pourcentage du taux de la BoE.

Comparée au dollar, elle perdait 0,53% à 1,2644 dollar pour une livre vers 12H10 GMT.

Ailleurs en Europe, Paris reculait de 0,75%, Francfort de 0,89% et Milan de 0,84%.

En Asie, Tokyo a aussi perdu 1,68%, Hong Kong 0,49% et Shanghai a gagné 0,58%.

La décision de l'agence d'évaluation financière Fitch de rétrograder d'un cran, mardi, la note des Etats-Unis de AAA, la plus élevée, à AA+ a ainsi été le prétexte pour une pause sur les marchés, qui ont progressé depuis le début de l'année.

Pour Lisa Hornby, experte en obligation chez Schroders, "l'abaissement de la note par Fitch sera digéré beaucoup plus facilement par les marchés à risque que la décision de S&P", qui avait aussi retiré son triple A aux Etats-Unis "il y a 12 ans, ce qui coïncidait avec la crise des dettes souveraine en Europe", et qui était plus inquiétant sur le long terme.

Actuellement, "les investisseurs se demandent s'il faut s'attendre à une nouvelle hausse des investissements à risque au cours des prochaines semaines ou bien se préparer à une baisse potentiellement importante si les données sont décevantes", estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Vendredi, les investisseurs se concentreront sur les chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis en juillet, des données jugées cruciales par la banque centrale américaine, la Fed.

Du rab de résultats

Les investisseurs digéraient une salve de résultats dont certains ont été bien accueillis, dont ceux de Société Générale (+2,90% à Paris), AB InBev (+3,84% à Bruxelles), ING (+0,60% à Amsterdam), SES (+14,56% à Paris), Rolls-Royce (+3,15% à Londres) et Adecco (+6,66% à Zurich).

D'autres entreprises ont en revanche été sanctionnées: à Francfort BMW perdait 2,13%, Veolia -2,77% à Paris, Solvay -2,97% à Bruxelles, Oerlikon -7,36% à Zurich et Telecom Italia -3,06% à Milan.

Infineon sanctionné

Le fabricant de semi-conducteurs chutait de 10,32% à Francfort après publication d'une hausse de 61% de son bénéfice net au dernier trimestre. Les analystes d'Oddo BHF sont cependant déçus que la société n'ait pas relevé ses perspectives compte tenu des performances des autres entreprises du secteur.

Lufthansa éjecté de la première classe

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a fait plus que tripler son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an et s'attend à enregistrer l'un des meilleurs résultats annuels de son histoire. Mais des analystes s'inquiètent de l'inflation de ses coûts et de sa performance comparée aux autres entreprises du secteur. L'action reculait de 5,30% à Francfort.

Adidas remet les crampons

L'équipementier sportif allemand Adidas (+1,39% à Francfort) a dégagé un bénéfice net de 84 millions d'euros au deuxième trimestre, après deux pertes trimestrielles consécutives, sortant la tête de l'eau après avoir commencé à écouler son stock de baskets produites avec Kanye West.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient stables vers 12H05 GMT. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 83,22 dollars (+0,02%) et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain à échéance septembre, 79,45 dollars (-0,05%).

L'euro reculait de 0,04% face au dollar à 1,0934 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable à 29.130 dollars.

bur-jvi/jbo/as