MARCHÉS -Les anticipations de baisse de taux de la BCE montent

LONDRES, 30 janvier (Reuters) - Les marchés monétaires de la zone euro intègrent jeudi une probabilité accrue de baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année, conséquence de l'inquiétude de plus en plus vive suscitée par les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. L'écart entre les taux d'intérêt interbancaires Eonia au jour le jour et "forward" ECBWATCH , qui donne des indications sur les anticipations d'évolution des taux directeurs, impliquent une probabilité de près de 50% d'une réduction de dix points de base d'ici à la fin de l'année, contre environ 30% en début de semaine. Parallèlement, les contrats à terme sur l'Euribor O#FEI: , autre baromètre des anticipations de marché, suggèrent que les investisseurs sont de moins en moins nombreux à anticiper une hausse de taux en 2021. Il y a quelques semaines seulement, une stabilisation des indicateurs économiques dans la zone euro avait conduit à une révision à la hausse des anticipations de relèvement des taux l'an prochain. Mais la montée régulière et rapide ces derniers jours du bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine et ailleurs dans le monde a alimenté la crainte d'un ralentissement marqué de l'économie chinoise et de répercussions sur la croissance mondiale. (Dhara Ranasinghe; version française Marc Angrand)

