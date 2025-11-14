MARCHES-Les actifs britanniques sous pression sur fond de spéculations sur le budget

Les rendements des obligations d'État britanniques progressent nettement vendredi, tandis que les marchés d'actions et la livre sterling sont en baisse, après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement n'inclura pas dans le prochain budget l'augmentation prévue de l'impôt sur le revenu.

Le quotidien britannique Financial Times a rapporté jeudi, citant des représentants au fait de la décision, que le Premier ministre britannique Keir Starmer et sa ministre des Finances Rachel Reeves ont décidé d'abandonner leur projet de relever l'impôt sur le revenu, opérant un virage dans le cadre du budget que le gouvernement doit présenter le 26 novembre.

Vendredi, le rendement des obligations d'État britanniques à 10 ans gagnait 10 points de base (pb) à 4,54%, enregistrant sa plus forte hausse en séance depuis début juillet.

Le rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

En Bourse, l'indice britannique de référence .FTSE abandonnait 0,99%, plombé notamment par les baisses du secteur bancaire, Barclays BARC.L , Lloyds LLOY.L et Natwest NWG. . chutant de 2,47% à 3,04%.

Selon des traders, une hausse de la fiscalité sur les banques pourrait être envisagée pour compenser l'abandon du projet de relever l'impôt sur le revenu.

La livre sterling perdait quant à elle 0,17% face au dollar et 0,05% face à l'euro EUR= .

"De toute évidence, le marché espérait que le gouvernement prendrait des mesures pour combler son déficit budgétaire, ce qui se traduirait par une augmentation de l'impôt sur le revenu", observe Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 chez CIBC Markets.

"Si l'article du FT est exact, la confiance dans les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation budgétaire va être ébranlée", ajoute-t-il.

"Nous assistons donc à un manque de confiance de la part des marchés, en particulier des marchés obligataires", précise Jeremy Stretch.

Les inquiétudes entourant la situation budgétaire en Grande Bretagne ont entraîné à plusieurs reprises cette année des tensions sur les marchés obligataires et monétaires du pays.

(Rédigé par Alun John à Londres et Rae Wee à Singapour, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)