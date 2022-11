Marchés: l'optimisme s'atténue à Wall Street, mais persiste en Europe

L'optimisme se modérait sur les marchés américains lundi après leur euphorie de la semaine passée fondée sur un assouplissement de certaines mesures contre le Covid-19 en Chine et des espoirs d'une inflexion de la politique monétaire aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, à la recherche d'un second souffle après le feu d'artifice de jeudi et vendredi, et à l'orée d'une semaine qui va renseigner sur la santé du consommateur américain.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,10%, l'indice Nasdaq abandonnait 0,96% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,44%.

En Europe, Paris prenait 0,62%, Londres 1,02%, Francfort 0,64% et Milan 0,57%, vers 14H35 GMT.

Les investisseurs saluaient lundi les mesures de soutien à l'immobilier annoncées par Pékin.

En fin de semaine dernière, ils avaient été soulagés par le freinage de l'inflation en octobre aux Etats-Unis, qui leur fait espérer un ralentissement du rythme des hausses de taux de la banque centrale américaine, la Fed.

Cependant, lundi l'enthousiasme se tassait à force d'entendre banquiers centraux et analystes répéter que l'optimisme des marchés était peut-être exagéré.

"Cela semble encore prématuré face à la vigueur de l'inflation qui continue de guider les décisions des banques centrales", a commenté Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Invesments.

Analyste de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter rapporte qu'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a averti que "la lutte contre l'inflation" était "encore un dur combat à mener", laissant penser que la fin des hausses de taux d'intérêt n'est peut-être pas pour tout de suite.

Dans ce contexte, l'intervention de la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, sera suivie de près pendant la séance new-yorkaise.

Les taux d'intérêt des obligations de l'Etat américain reculaient un peu après s'être effondrés à la suite de l'annonce de la décélération de l'inflation américaine. Le rendement allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, valait 2,10% contre 2,15% vendredi soir.

"Le défi de la Fed est de s'assurer que les conditions financières soient suffisamment restrictives pour lutter contre l'inflation tout en préservant au mieux l'économie", rappelle sur Twitter Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

Après son plongeon de la semaine passée, le dollar s'appréciait de 0,35% par rapport à l'euro, à 1,031 dollar vers 14H35 GMT. La devise américaine se renforçait face au yen (+1,25%) et à la livre (+0,78%).

Les marchés scrutent par ailleurs les déclarations en provenance du G20 et de l'entretien entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden.

Mardi sont attendus les chiffres de la production industrielle et des ventes au détail en Chine, alors que la deuxième économie mondiale ralentit sous l'effet de sa stricte politique zéro Covid et de la crise de l'immobilier.

Revers pour le laboratoire suisse Roche

Le traitement expérimental de Roche contre la maladie d'Alzheimer n'a pas atteint ses objectifs lors d'essais cliniques de phase III, un nouveau revers sur cette maladie qui faisait chuter son titre de 4,19% à la Bourse de Zurich.

Rheinmetall lance une offensive sur Expal Systems

Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall (+7,21%) veut étendre son activité de munitions en reprenant la société espagnole Expal Systems. La transaction devrait être finalisée d'ici à l'été 2023. Le prix d'achat convenu est basé sur une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros, notent les analystes de Berenberg.

Du côté du bitcoin et du pétrole

Le patron de la plateforme de cryptomonnaies Binance a affirmé lancer un fonds de recours pour limiter les dégâts causés par la faillite de sa rivale FTX, redonnant un peu de couleur au cours du bitcoin, qui montait de 0,82% à 16.498 dollars.

Les cours du pétrole reculaient vers 14H40 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 valait 95,01 dollars (-1,01%). Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre baissait de 1,16% à 87,93 dollars.

