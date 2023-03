Marchés: l'optimisme de retour en Europe, l'Asie subit le contre-coup bancaire

L'optimisme est revenu jeudi sur les marchés européens, les investisseurs semblant apprécier les efforts déployés par la banque centrale suisse et les annonces de Credit Suisse pour rétablir la confiance, mais l'Asie accusait le choc.

Vers 08H35 GMT, les Bourses européennes se redressaient de 1,43% à Paris, de 1,26% à Francfort, de 1,27% à Londres et de 1,21% Milan, après leur plongeon de la veille.

Les places asiatiques ont été plombées à retardement par les dernières turbulences liées à Credit Suisse: Tokyo a lâché 0,8% et Hong Kong a trébuché de 1,9%.

La séance en Europe pourrait toutefois être volatile jusqu'à la publication en début d'après-midi du communiqué de presse de la Banque centrale européenne (BCE), qui doit trancher sur une nouvelle hausse des taux d'un demi-point pour combattre l'inflation, mais qui pourrait être tentée d'adoucir sa posture pour donner une bouffée d'air aux banques.

Depuis l'effondrement de plusieurs banque régionales américaines la semaine dernière, la nervosité s'est propagée sur les marchés financiers. Rassurés le temps d'une séance mardi sur la solidité du système bancaire, ils ont été complètement déstabilisés mercredi par Credit Suisse dont l'action a subi la pire chute de son histoire (près de 25% à la clôture).

Les valeurs bancaires ont été attaquées, les cours du pétrole ont plongé et les investisseurs se sont mis à l'abri des actifs risqués, ces développements ravivant le cauchemar de la crise financière mondiale de 2008.

L'Europe a plié, mais Wall Street a limité la casse après l'intervention des autorités suisses pour voler au secours du géant bancaire helvétique.

La Banque nationale suisse (BNS) s'est dit prête à mettre des liquidités à disposition de la banque zurichoise "en cas de besoin" et Credit Suisse a annoncé dans la nuit qu'il allait emprunter à court terme jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d'euros) à la BNS pour se "renforcer".

Face à ce tumulte bancaire, la tâche de la BCE s'annonce compliquée, prise en étau entre sa lutte contre l'inflation, qui reste élevée, et la prévention d'un risque bancaire.

"La visibilité concernant les politiques monétaires des grandes banques centrales est grandement réduite par le stress bancaire et il est difficile de prévoir quel poids les décideurs politiques donneront à ce stress bancaire comparativement à l'inflation", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Avec le stress d'hier sur les valeurs bancaires, une hausse de 50 points de base de la BCE lors de sa réunion de politique monétaire est moins que certaine", estime l'experte.

Selon elle, "la BCE pourrait opter pour une hausse moins forte ou pas de hausse du tout lors de sa réunion pour laisser la poussière se poser avant toute action supplémentaire".

Le marché croit désormais difficilement à une hausse de taux de la banque centrale américaine la semaine prochaine.

Les bancaires se redressent

L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) remontait doucement la pente (+2,24% à 08H30 GMT), après avoir plongé de près de 7% la veille.

L'action Credit Suisse bondissait de plus de 22% dans un fort volume d'échanges.

A Londres, HSBC prenait 3,79% à 569,00 pence et Barclays 3,33% à 142,84 pence. A Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale gagnaient plus de 2%. A Francfort, Commerzbank et Deutsche Bank grimpaient de plus de 3%.

Du côté des devises et du pétrole

Le marché du pétrole rebondissait légèrement, après son plus bas depuis fin 2021 atteint la veille. Vers 08H25 GMT, le baril de WTI américain reprenait 0,72%, à 68,10 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord regagnait 1,14%, à 74,54 dollars.

L'euro se négociait pour 1,0622 dollar, contre 1,0577 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le yen s'appréciait aussi par rapport au dollar, qui valait 132,77 yens vers 07H00 GMT contre 133,42 yens mercredi à 21H00 GMT.

