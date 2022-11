Marchés: l'inflation américaine en ligne de mire, les cryptomonnaies secouées

Les Bourses mondiales évoluaient à la baisse jeudi, freinées par les déboires dans le secteur des cryptomonnaies et par la publication attendue dans la journée des chiffres de l'inflation américaine d'octobre.

En Europe, la Bourse de Paris reculait de 0,31%, celle de Francfort de 0,22%, à Londres le FTSE 100 était stable et l'indice de Milan grappillait 0,12% vers 08H30 GMT.

En Asie, Tokyo a terminé en baisse de 0,98%, Shanghai de 0,39% et Hong Kong cédait 1,70% dans les derniers échanges.

"Les investisseurs retiennent leur souffle avant les données sur l'inflation américaine", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote, qui précise que l'indice des prix à la consommation devrait baisser à 8% en octobre, contre 8,2% en septembre, et l'inflation sous-jacente, corrigée des prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait s'établir à 6,5%, contre 6,6% un mois plus tôt.

Ces chiffres seront particulièrement scrutés des investisseurs qui cherchent à savoir comment la banque centrale américaine va réagir et adapter sa politique monétaire dans les prochains mois. Cette dernière relève agressivement ses taux directeurs depuis mars pour maîtriser l'envolée des prix.

Les investisseurs espèrent une inflexion de sa politique monétaire compte tenu des premiers signes de ralentissement de l'économie américaine.

Mercredi, Wall Street a fini en nette baisse, refroidie par des résultats d'entreprises décevants, une débâcle dans l'univers des cryptomonnaies, une nouvelle jauge de l'inflation américaine attendue jeudi et enfin les élections au Congrès dont l'issue est encore incertaine.

"Les actions ont vacillé après que le +tsunami rouge+ soutenu par les investisseurs ne se soit pas matérialisé" lors des élections du Congrès américain, commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Tous les résultats des élections au Congrès ne sont pas encore connus. L'opposition républicaine devrait dominer la Chambre des représentants mais pas dans la mesure qui était attendue. Quant au Sénat, quatre sièges sont encore incertains.

Rififi dans le bitcoin

La plateforme d'échanges Binance qui avait annoncé mardi soir l'acquisition précipitée de sa rivale FTX pour la soutenir dans des problèmes de liquidités, a brusquement renoncé à l'opération dès le lendemain.

Binance mentionne de possibles mauvaises gestions de fonds et la probabilité d'une enquête des autorités américaines.

Le bitcoin est tombé à un plus bas depuis novembre 2020 à 15.570 dollars mercredi. Vers 08H20 GMT, il reprenait 5,48% à 16.595 dollars.

"On ne peut nier la corrélation croissante entre le bitcoin et les actifs à risque", rappelle Stephen Innes.

Ce sont notamment les actions du secteur technologique qui trinquaient, après la baisse de 2,48% du Nasdaq mercredi.

Crédit Agricole et Generali au tableau

La banque française Crédit Agricole a enregistré un recul de son bénéfice net de près de 10% sur un an au troisième trimestre, à tout de même 2 milliards d'euros et après une année 2021 historique. Ces chiffres ont déçu les investisseurs et le titre chutait de 4,68% à Paris.

A Milan, Generali grapillait 0,67% après que le numéro un de l'assurance en Italie a dégagé un bénéfice net de 2,23 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, supérieur aux attentes du marché mais en recul de 0,8% en raison de son exposition à la Russie.

Du côté des devises et du pétrole

Les cours du pétrole étaient en légère baisse après de forts replis la veille lestés par des réserves commerciales américaines de pétrole brut en forte hausse la semaine dernière. Vers 08H20 GMT le baril de WTI cédait 0,56% à 85,36 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,40% à 92,28 dollars.

Le dollar progressait légèrement de 0,07% face à l'euro, à 1,0004 dollar pour un euro.

