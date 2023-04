Marchés: l'Europe se réjouit du rebond de l'activité en Chine, l'Asie mitigée

Les marchés européens se réjouissaient du rebond de l'activité post-Covid en Chine, en attendant de nouveaux résultats de grandes entreprises américaines, mais le secteur immobilier de la deuxième économie mondiale qui reste cependant problématique a freiné les places boursières chinoises.

La croissance économique en Chine a certes accéléré plus que prévu au premier trimestre, tout comme les ventes au détail dans le pays en mars, les investissements dans l'immobilier et la production industrielle ont déçu.

Face à ces données mitigées, les Bourses chinoises ont échoué à prolonger leurs gains après leur net bond de la veille. Hong Kong cédait près de 1% en fin de séance tandis que Shanghai a gagné à peine 0,2%. Tokyo a progressé de 0,51% pour une huitième séance consécutive, soutenu par la faiblesse du yen.

En Europe, les indices montaient de 0,26% à Paris, de 0,16% à Francfort, de 0,24% à Londres et de 0,18% à Milan vers 07H35 GMY.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé sur un an de 4,5%, plus qu'anticipé et les ventes au détail ont confirmé leur reprise en mars (10,6% sur un an), leur rythme le plus rapide depuis juin 2021.

Ce dynamisme de la consommation des ménages s'était reflété la semaine dernière dans les résultats trimestriels des fleurons du luxe français LVMH et Hermès.

"Les chiffres du PIB mieux que prévu en Chine devraient donner un nouveau coup de pouce aux exportations" européennes, selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Les intervenants de marché se pencheront également dans la matinée sur le moral des investisseurs allemands avant de se concentrer sur une salve de résultats d'entreprises américaines dont Goldman Sachs, Bank of America ou encore Lockheed Martin avant l'ouverture de Wall Street, mais aussi United Airlines et Netflix après la clôture.

Les résultats de géants bancaires, publiés vendredi, ont montré que le secteur financier se portait toujours bien en dépit de la crise qu'ils ont traversé en mars.

Lundi, les marchés américains avaient été encouragés par la croissance de l'activité manufacturière de la région de New York en avril. L'indice mesurant la volatilité (VIX) était tombé à 17, son niveau le plus bas depuis début 2022 et les taux obligataires américains s'étaient redressés.

Dans un contexte qui voit le marché de l'emploi toujours vigoureux et l'inflation rester à des niveaux très supérieurs aux objectifs de long terme de la Fed, le marché s'attend à une augmentation de 25 points de base de ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion début mai avant qu'elle ne commence à assouplir sa politique monétaire.

Ils estiment que la Fed sera moins en capacité de baisser ses taux cette année que ce qu'ils n'avaient imaginé il y a un mois, anticipant désormais pour fin 2023 un taux directeur terminal inférieur de seulement un quart de point de pourcentage à son niveau actuel. Au moment de la crise bancaire, ils tablaient sur un repli d'un point entier, soit quatre baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Pour contrer l'inflation, la Banque centrale européenne a déjà relevé ses taux directeurs de 3,5 points de pourcentage depuis juillet et ne compte pas s'arrêter là.

Sega va racheter Angry Birds

Le groupe japonais Sega Sammy Holdings a annoncé lundi une offre amicale de rachat de Rovio, la société finlandaise derrière la célèbre franchise de jeux vidéo Angry Birds, pour plus de 700 millions d'euros. L'action Sega Sammy Holdings a perdu 2,78% 2.481 yens.

Avis de tempête chez Ericsson

Le géant suédois de l'équipement télécom Ericsson a annoncé mardi avoir renforcé son plan d'économies destiné à restaurer sa rentabilité, prévoyant un "environnement agité" cette année après un premier trimestre marqué par une chute attendue de ses bénéfices. L'action reculait de 3,2% dans les premiers échanges à Stockholm.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen évoluait peu par rapport au dollar, qui valait 134,41 yens vers 07H25 GMT contre 134,47 yens lundi soir.

L'euro regagnait 0,28% face au billet vert, à un euro pour 1,0957 dollar contre 1,0926 dollar lundi soir.

Le marché du pétrole remontait après son repli de la veille: le baril de WTI américain gagnait 0,32% à 81,08 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord +0,47% à 85,13 dollars.