Marchés: l'Europe plie et l'Asie se disperse en entamant une semaine à hauts risques

Les marchés boursiers fléchissaient lundi en Europe après avoir divergé en Asie, à l'entame d'une semaine extrêmement riche en indicateurs économiques et fortement animée par les publications d'entreprises et plusieurs réunions de banques centrales.

En Asie, la tendance a été dispersée: Tokyo a pris 0,19% et Hong Kong a chuté de 2,73% après avoir été euphorique depuis le début de l'année grâce à la réouverture de la Chine.

Les Bourses de Shanghai (+0,14%) et Shenzhen (+1,16%) ont pour leur part fini dans le vert pour leur première séance après les congés du Nouvel An chinois.

La Bourse de Bombay était dans le rouge (-0,95% vers 08H30 GMT), les actions des sociétés liées au conglomérat indien de l'homme le plus riche d'Asie Gautam Adani n'ayant pu rebondir après leur déroute de la semaine dernière qui a suivi des accusations de fraude faites par une société d'investissement américaine.

En Europe, les indices reculaient à Paris de 0,33%, à Francfort de 0,31% et à Londres de 0,13% vers 09H05 GMT.

Vendredi à Wall Street, la baisse des dépenses de consommation et une nouvelle atténuation des pressions inflationnistes aux Etats-Unis avait renforcé l'espoir d'une hausse de taux de la Réserve fédérale limitée à un quart de point mercredi.

"Cette semaine, les principales banques centrales vont monter leurs taux directeurs, les amenant à des niveaux inédits depuis plus de 10 ans. Néanmoins, l'attention sera surtout portée sur la direction future de leur politique monétaire", indique Sebastian Paris Horvitz, analyste de LBPAM.

La semaine dernière, la banque centrale du Canada a relevé son principal taux directeur d'un quart de point.

Une hausse de taux identique de la Fed semble actée par le marché qui scrutera avec attention les commentaires du patron de la Fed Jerome Powell pour obtenir des renseignements sur le nombre supplémentaire de hausses et sur la durée à laquelle les taux se maintiendront à un niveau élevé.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre relèvent leur principal taux directeur de 50 points de base dans leur mandat de lutte contre l'inflation à l'issue de leurs réunions jeudi.

Face à des résultats d'entreprises jusqu'à présent mitigés, les craintes de récession pèsent dans les salles de marché.

Tout en se réjouissant de la décélération de l'inflation, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est montrée sur ses gardes concernant les perpsectives économiques.

"Je suis raisonnablement satisfaite des données que j'ai pu voir jusqu'à présent mais je ne veux pas minimiser les risques de récession", en raison du resserrement monétaire de la Fed "ralentissant l'économie", a-t-elle déclaré à Bloomberg News.

Dans ce contexte, plusieurs indicateurs déterminants tels que les chiffres mensuels des prix à la consommation en zone euro (mardi) et le rapport sur l'emploi américain de janvier (vendredi) seront très surveillés.

Renault et Nissan restructurent leur partenariat

Renault et Nissan ont confirmé lundi que le premier allait réduire sa part au capital du second à 15% contre 43,4% actuellement, pour mettre les deux constructeurs automobiles sur un pied d'égalité après des mois de négociations complexes. Il s'agit d'une refonte majeure des conditions du mariage vieux de plus de 20 ans entre les deux groupes. L'action Renault perdait plus de 3% à la Bourse de Paris.

Nouvelle réduction d'effectifs chez Philips

Philips va supprimer 6.000 emplois supplémentaires dans le monde en raison d'un rappel d'appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil qui l'a plongé dans le rouge en 2022. Environ la moitié des 6.000 suppressions annoncées lundi seront mises en oeuvre en 2023, le reste le sera d'ici à 2025.

Le titre grimpait de 5,47% à Amsterdam vers 08H50 GMT.

Du côté des devises et du pétrole

L'euro prenait 0,11% face au dollar, s'échangeant pour 1,0881 dollar, et gagnait 0,21% face à la livre sterling, à 0,8793 pence pour un euro vers 09H00 GMT

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain reculait de 0,94% à 78,93 dollars vers 09H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord de 0,55% à 86,18 dollars.