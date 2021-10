Marchés: l'Europe continue de tanguer, les États-Unis plus solides

Les marchés européens ont terminé en baisse vendredi alors que les indices américains évoluaient dans le vert, saluant notamment une annonce positive au sujet d'un nouveau traitement en cours d'étude contre le Covid-19.

A Wall Street, le Dow Jones évoluait en hausse de 0,85%, l'indice élargi S&P500 de 0,56% et l'indice à forte coloration technologique Nasdaq de 0,09% vers 16h50 GMT.

En revanche en Europe, les principales places financières ont terminé dans le rouge: Milan a perdu 0,24%, tandis que Francfort reculait de 0,68% et Londres de 0,84%. De son côté Paris a fini stable (-0,04%). Le Stoxx 600 européen a connu sa pire semaine depuis février, avec une baisse de 2,2%.

Les tensions sur les prix de l'énergie ont, une fois encore cette semaine, plombé les marchés européens.

"Les investisseurs continuent de craindre que la hausse des prix de l'énergie ne freine la reprise générale", écrit Michael Hewson, analystes de CMC Markets.

Ces hausses de prix et difficultés d'approvisionnement, sur le gaz et l'électricité notamment, risquent aussi de faire grimper l'inflation, qui s'est déjà redressée ces derniers mois.

Aux États-Unis, l'inflation s'est accélérée en août sur un an (+4,3%) mais elle est restée stable par rapport au mois précédent. Dans la zone euro, l'inflation a bondi en septembre à 3,4% sur un an, au plus haut depuis 13 ans.

"Il y a énormément d'incertitude en cette fin d'année" alors que les banques centrales se préparent à une réduction légère de leur soutien à l'économie, souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Aux États-Unis, les opérateurs gardaient aussi à l'esprit les tractations en cours au Congrès, qui a voté jeudi un texte d'urgence pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner, mais n'a pas trouvé d'accord sur le relèvement du plafond de la dette, ni sur le plan massif d'investissement dans les infrastructures.

Les marchés ont en revanche salué l'annonce, par le laboratoire américain Merck, de résultats cliniques pour sa pilule anti-Covid molnupiravir, montrant qu'elle réduit de 50% le risque d'hospitalisation ou de décès et pourrait donc être un nouvel outil dans la lutte contre la pandémie.

Merck bondit, Monderna plonge

Merck, bondissait de 9,33% à 82,17 dollars après sa publication concernant sa pilule.

Il a également annoncé son intention de demander "dès que possible", une autorisation d'urgence pour une mise sur le marché.

Cela affectait, par ricochet, les laboratoires Pfizer (-0,96% à 42,60 dollars) et surtout Moderna (-12,79% à 335,56 dollars), qui fabriquent chacun un vaccin contre le Covid-19.

Daimler se scinde

Les actionnaires de Daimler (+0,85% à 77,37 euros) ont plébiscité le projet de scission "historique" du groupe, qui prévoit l'introduction en Bourse de la branche poids-lourds Daimler Truck et le changement de nom du constructeur de berlines en Mercedes-Benz.

L'aérien porteur

Le secteur aérien a soutenu la place londonienne, Easyjet s'est envolé de 6,19% à 703,80 pence tandis qu'IAG, maison mère de British Airways et Iberia, a grimpé de 5,33% à 188,02 pence, avant un assouplissement lundi des conditions d'entrée en Angleterre pour les voyageurs vaccinés.

A Paris, Airbus, qui a remporté un contrat portant sur l'achat de 28 nouveaux appareils, a progressé de (+1,29% à 116,58 euros). Safran (+1,37% à 111,16 euros) et Thalès (+1% à 85 euros) ont bénéficié de l'espoir d'une amélioration du trafic aérien.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole montaient avant la prochaine réunion de l'Opep et ses alliés lundi.

Vers 16H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 0,22% à 78,69 dollars à Londres.

À New York, le baril de WTI pour novembre était en hausse de 0,47% à 75,37 dollars.

L'euro remontait de 0,18% face au billet vert à 1,1600 dollar, après un plus bas depuis juillet 2020.

Le bitcoin bondissait de 9,60% à 47.600 dollars.

bur-fs/ref/LyS