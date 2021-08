Marchés: l'Europe au beau fixe, Wall Street tempérise

Les indices européens sauf Londres ont continué de caresser des sommets jeudi tandis que Wall Street marquait le pas après ses records de la veille et la hausse des prix à la production en juillet aux Etats-Unis.

L'Europe a continué sur sa lancée à l'exception de Londres (-0,37%). Les Bourses de Francfort (+0,70%) et de Paris (+0,36%) ont signé de nouveaux records de clôture. Plus au sud, Milan a gagné 0,38% et à Lisbonne, l'indice PSI 20, qui subira des changements de méthodologie et prendra l'appellation raccourcie de PSI à compter de mars 2022, a pris 0,57%.

La Bourse de New York marquait une pause sur l'indice Dow Jones (-0,1%) et le S&P 500 (+0,08%). Le Nasdaq reprenait modestement 0,14%.

L'indice londonien "FTSE 100 a sous-performé en raison de la faiblesse des actions liées aux ressources de base", dont la minière Rio Tinto et les pétrolières Shell et BP, explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Mercredi, les marchés avaient été rassurés par le ralentissement en juillet de la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui avaient atténué la perspective d'une réduction rapide du soutien monétaire de la Banque centrale américaine.

Mais un autre indicateur clé de l'inflation jeudi, les prix à la production (PPI) pour juillet ont continué de progresser aux Etats-Unis en juillet sur un mois, avec une hausse de 1%, deux fois plus élevée que celle attendue par les analystes.

A la suite de cette publication, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a fait son retour au niveau de 1,37% après être descendu à 1,33% la veille.

Pas de quoi donc complètement tarir les interrogations quant à l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) et à sa notion d'inflation transitoire.

En outre, le risque d'un nouveau tour de vis réglementaire en Chine et la propagation rapide du variant Delta sont également venus jouer les rabat-joie.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont en revanche continué de se replier début août aux Etats-Unis.

Adidas se sépare de Reebok

L'équipementier sportif allemand a annoncé jeudi avoir conclu un accord de vente pour 2,1 milliards d'euros de sa filiale à problème Reebok à la société américaine Authentic Brands Group. Le titre est monté de 1,60% à 312,00 euros.

Deutsche Telekom relève ses objectifs

Le premier groupe européen de télécommunication Deutsche Telekom (+2,80% à 18,40 euros) a relevé ses objectifs annuels, après avoir enregistré un bénéfice en forte hausse au deuxième trimestre.

Cineworld se voit à Wall Street

La chaîne de salles de cinéma Cineworld, présente surtout au Royaume-Uni et aux Etats-Unis est monté de 3,92% à 63,66 pence. La société examine une introduction en bourse aux Etats-Unis de ses activités américaines, qui représentent la grande majorité de ses ventes et profits.

Stock Spirits accepte l'offre de CVC

Le fabricant de spiritueux Stock Spirits s'est envolé de 43,7% à 385 pence. Le groupe a annoncé avoir accepté une offre de rachat par le fonds d'investissement CVC pour 767 millions de livres.

L'assurance dans le vert

L'indice EuroStoxx du secteur de l'assurance a gagné 0,89%, porté le britannique Aviva qui grimpé de 3,47% à 420,90 pence. Le groupe, qui s'est beaucoup recentré en vendant des actifs, compte reverser 4 milliards de livres à ses actionnaires d'ici la fin du premier semestre 2022.

Stabilité sur le pétrole et l'euro

Le marché du pétrole se stabilisait bien que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la baisse ses prévisions de la demande pétrolière mondiale pour cette année, en raison de la progression de la pandémie.

A 16H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre était à l'équilibre (+0,04% à 71,47 dollars) à Londres. Idem à New York pour le baril américain de WTI pour septembre (+0,01% à 69,26 dollars).

L'euro évoluait sans grand changement (+0,02%) face au dollar à 1,1739 dollar.

Le bitcoin reculait de 4,81% à 44.114 dollars.

