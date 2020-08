Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MARCHÉS-L'euro à plus de 1,1930 dollar, au plus haut depuis mai 2018 Reuters • 18/08/2020 à 14:34









PARIS, 18 août (Reuters) - L'euro a amplifié sa hausse face au dollar mardi et a dépassé le seuil de 1,1930 EUR= pour la première fois depuis plus de deux ans, profitant de la faiblesse persistante du billet vert. A 12h30 GMT, la monnaie unique s'échange à 1,1937 dollar, son plus haut niveau depuis mai 2018. La monnaie américaine, qui souffre des inquiétudes suscitées par la crise sanitaire et la situation budgétaire aux Etats-Unis, est orientée à la baisse pour la cinquième séance d'affilée face à un panier de devises de référence .DXY , au plus bas depuis juin 2018. (Marc Angrand)

Valeurs associées EUR/USD SPOT Six - Forex 1 +0.59%