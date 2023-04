Marchés: l'Asie prend les pas de Wall Street, l'Europe peine

Les Bourses asiatiques progressent vendredi, suivant la nette progression de Wall Street et une décision accommodante de la Banque centrale japonaise, tandis que l'Europe décroche un peu après une ouverture en hausse.

Tokyo a gagné 1,40%, les gains initiaux ayant été amplifiés par les décisions de la Banque centrale japonaise: si elle compte lancer un examen approfondi de sa politique monétaire actuellement ultra accommodante, celui-ci prendra entre 12 et 18 mois, a-t-elle annoncé vendredi. Des changements pourront intervenir entre temps en fonction de la situation, a rappelé le gouverneur au cours d'une conférence de presse.

Par ailleurs, production industrielle et consommation des ménages ont augmenté en mars, augurant une croissance du Produit intérieur brut (PIB) nippon au premier trimestre.

En Chine dans les derniers échanges, Shanghai gagne 1,14% et Hong Kong 0,82%.

Après une ouverture dans le vert, la tendance est plus mitigée en Europe dans les premiers échanges: Paris baisse de 0,15%, Londres de 0,11%, Milan de 0,29% alors que Francfort monte de 0,35% vers 07H20 GMT.

Jeudi, Wall Street a fini en fanfare: le Dow Jones a gagné 1,57%, l'indice Nasdaq a pris 2,43% et l'indice élargi S&P 500 est monté de 1,96%. Les indices américains ont été dopés par les résultats de Meta et ont vu d'un bon oeil la résistance de la consommation après l'examen de la croissance du premier trimestre.

"L'activité résiste bien grâce à une consommation toujours dynamique, même si elle ralentit au cours du 1er trimestre et que les entreprises deviennent plus précautionneuses dans leurs dépenses", notent les analystes de la Banque Postale AM.

La séance pourrait se répéter vendredi: les résultats d'Amazon, publiés après la clôture, ont été bien accueillis et les investisseurs se préparent aux chiffres de l'inflation dans l'indicateur PCE américain.

Ils sont particulièrement attendus à l'approche de la réunion de la Banque centrale américaine, mardi et mercredi. Au-delà de la hausse des taux directeurs considérée comme acquise par les acteurs du marché, ceux-ci veulent avoir plus d'éléments sur la trajectoire des taux pour le deuxième semestre.

Avant cela, l'inflation et le PIB en Europe vont animer les investisseurs. En France, elle a réaccéléré à 6,9% sur un an en avril selon l'indice harmonisé européen (5,9% selon la mesure de l'Insee), un rythme plus élevé plus qu'attendu.

Sur le marché des emprunts d'Etat, les taux baissent légèrement après leur rebond de la veille.

Nissan et Mercedes plus rentables

Le constructeur automobile Nissan (+2,37%) a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour son exercice annuel 2022/23 achevé le 31 mars, mais a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Mercedes-Benz (+1,13%) a annoncé avoir augmenté son bénéfice net de 12% au premier trimestre de cette année à 4,01 milliards d'euros, grâce notamment à une hausse des ventes de ses modèles les plus hauts de gamme dans lequel elle fait le plus de marge.

Moins mauvais pour Electrolux

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a annoncé vendredi de nouvelles pertes au premier trimestre, mais moindre qu'attendues grâce aux premiers effets d'un important plan d'économies lancé en fin d'année dernière. L'action prenait 6,39% dans les premiers échanges, une des meilleures performances de l'indice européen EuroStoxx600.

Du côté des devises et des matières premières

Le yen chutait de plus de 1% face au dollar et à l'euro après la décision de la banque centrale japonaise de garder le statu quo pendant encore au moins un an sur sa politique monétaire ultra accommodante. Un dollar vaut 135,79 yen vers 07H10 GMT.

Le bitcoin reculait de 0,53% à 29.475 dollars.

Le prix du pétrole tentait de rebondir après être tombé pendant la semaine en-dessous du niveau qui avait justifié des coupes dans la production d'importants pays exportateurs en avril.

Le baril de Brent de mer du Nord prenait 0,60% à 78,84 dollars et celui WTI américain 0,37% à 75,04 dollars vers 07H00 GMT.

