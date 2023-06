Marchés: hausse en Europe et record à la Bourse de Francfort en attendant la Fed

Les Bourses européennes évoluent en hausse mercredi, Francfort ayant établi un nouveau record en séance, attendant avec optimisme le verdict de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) et les perspectives que tracera son président Jerome Powell.

Avec 16.332,67 points, l'indice phare de la Bourse de Francfort, le Dax, a battu d'un cheveu son précédent record du 19 mai vers 09H45 GMT. Le Dax refluait un peu depuis, mais progressait toujours de 0,50% vers 10H15 GMT par rapport à la clôture de mardi.

Ailleurs en Europe, Paris gagnait 0,75%, Londres 0,38% et Milan 1,27%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a gagné 1,47%, étant désormais au plus haut depuis mars 1990. L'indice Nikkei a gagné près de 4% lors des trois premières séances de la semaine, près de 8,5% sur la première moitié de juin et même plus de 28% depuis le 1er janvier, battant largement les indices européens et américains sur la période, à l'exception du Nasdaq.

Aux États-Unis, où le S&P 500 a terminé au plus haut depuis 14 mois mardi, les contrats à terme dessinaient une ouverture mitigée, avec une hausse de 0,17% pour le Nasdaq, de 0,12% pour le S&P 500 et une baisse de 0,19% pour le Dow Jones.

L'élan positif des actions a été porté par les chiffres de l'inflation au plus bas depuis deux ans aux États-Unis. Cela conforte les investisseurs dans leur opinion que la Banque centrale américaine va mettre un terme à sa série de hausses de son taux directeur à l'issue de sa réunion mercredi.

En 10 réunions et quinze mois, elle a opéré un brutal changement, le faisant passer de 0% à 5%.

Mais cette pause devrait s'accompagner de signaux selon lesquels "le cycle des hausses n'est pas terminé" selon Colin Graham, de Robeco, notamment pendant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed.

Le comité "ne surprendra pas les marchés à la hausse, mais pourrait être contraint de le faire à la baisse", poursuit-il.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des États européens remontaient encore un peu vers 10H05 GMT, suivant la tendance aux États-Unis la veille, en raison du "scepticisme croissant quant à la possibilité pour les banques centrales de réduire leurs taux cette année" après que l'inflation sous-jacente, excluant les prix de l'énergie et l'alimentation, soit restée à un haut niveau en avril, estiment les analystes de la Deutsche Bank.

L'automobile à pleine vitesse

Le titre Toyota a bondi de 6,28% après la réélection d'Akio Toyoda au conseil d'administration du groupe, cette fois-ci en tant que président de cet organe, malgré l'opposition de certains actionnaires étrangers.

En Europe, Volvo prenait 4%, Renault 3,33% et Daimler 2,04%.

Poker sur Casino

L'action du groupe de distribution en difficulté Casino bondissait de plus de 15%, l'entreprise ayant confirmé avant l'ouverture des marchés une "manifestation d'intérêt préliminaire" du trio Niel-Pigasse-Zouari pour un "renforcement des fonds propres" pouvant aller jusqu'à 1,1 milliard d'euros.

L'action de sa maison-mère Rallye bondissait de près de 30%. La valeur de son action a triplé (+230%) depuis lundi.

Du côté des matières premières et des devises

Le pétrole avance encore un peu après son rebond de mardi, tiré par une politique plus accommodante de la Banque centrale chinoise, permettant d'envisager un regain de la demande, et un plus grand appétit pour le risque.

Le baril de Brent prenait 1,04% à 75,06 dollars et celui de WTI américain 0,93% à 70,07 dollars vers 07H05 GMT.

L'euro avançait de 0,10% à 1,0804 dollar.

Le bitcoin avance de 0,51% à 25.980 dollars.

