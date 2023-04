Marchés: flambée du pétrole après des coupes de production, les actions résistent

Les prix du pétrole bondissent lundi après l'annonce la veille de coupes de production de la part de plusieurs grands pays exportateurs, une décision qui ralentit l'élan des actions après une semaine de nets gains.

Le baril de Brent de mer du Nord, la référence mondiale, montait de 5,26% à 84,09 dollars et celui de WTI américain de 5,26% à 79,66 dollars vers 07H10 GMT.

Plusieurs grands pays exportateurs, dont l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Algérie, les Emirats, Oman et le Koweit, ont annoncé dimanche une réduction dès le mois de mai de leur production, présentée comme une "mesure de précaution" pour stabiliser le marché.

La Russie a aussi annoncé prolonger la réduction de sa production de pétrole brut de 500.000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année.

La mesure a "fait l'effet d'une bombe" pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. "Officiellement, le cartel veut la stabilité du marché" mais certains pays de l'Opep+ "veulent simplement des prix plus élevés", estime-t-elle.

Le Brent était tombé à moins de 73 dollars le baril mi-mars, son plus bas niveau en deux ans, et peinait à revenir au-dessus des 80 dollars. En avril 2022, il évoluait au-dessus des 100 dollars le baril, dopé par les répercussions de la guerre en Ukraine.

Les Bourses européennes progressaient légèrement: Londres montait de 0,62%, Paris de 0,34%, Milan de 0,32% et Francfort était stable vers 07H10 GMT.

En Asie, Tokyo a progressé de 0,52% et, dans les derniers échanges, Shanghai avançait de 0,75% tandis qu'Hong Kong reculait de 0,32%.

Wall Street avait fini en nette hausse vendredi, l'indice élargi S&P 500 connaissant sa meilleure semaine depuis novembre 2022 et revenant à son plus haut niveau depuis un mois et demi.

"Il faudra un certain temps pour observer l'impact exact de cette situation sur les prix car les inquiétudes concernant la demande de pétrole persistent", expliquent les analystes de Deutsche Bank.

Mais selon eux, cela pourrait relancer à la hausse l'inflation, qui avait pourtant ralenti ces derniers mois à la faveur d'une baisse des matières premières.

Ces annonces sont intervenues alors que doit se tenir lundi une réunion par visioconférence du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), un panel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+).

Les valeurs liées au pétrole remontent

Les actions des grands fournisseurs de pétrole montaient avec la flambée des prix: à Londres, BP prenait 4,25%, Shell 3,77% et à Paris TotalEnergies gagnait 4,73% dans les premiers échanges.

Les entreprises liées à l'extraction de pétrole suivaient le même chemin comme Vallourec (+3,83%) ou CGG (+4,69%) à Paris.

La Chine réplique sur les semi-conducteurs

Certaines valeurs japonaises liées aux semi-conducteurs ont nettement baissé après l'annonce vendredi par Pékin d'un examen de la cybersécurité pour des produits vendus en Chine par le géant américain du secteur, Micron. Il s'agit du dernier développement de la bataille que se livrent Washington et Pékin dans ce secteur.

Advantest a perdu 4,28%, Tokyo Electron 2,06% et Screen Holdings 3,09%.

Pékin a aussi annoncé dimanche des mesures pour doper la production nationale. Les sociétés chinoises en profitaient: Ingenic Semiconductor bondissait de 12,3% à la Bourse de Shenzhen et Advanced Micro-Fabrication Equipment de 10,3% à Shanghai.

Du côté des devises et des taux

Le billet vert se renforçait: l'euro reculait de 0,21% face au dollar, à 1,0816 dollar, et la livre de 0,26% à 1,2305 dollar. La semaine dernière, le dollar était revenu à son plus bas niveau depuis début février face à la monnaie européenne.

Le bitcoin reculait de 0,88% à 27.830 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux montaient en Europe comme aux Etats-Unis: l'emprunt à 10 ans français se négociait à un taux d'intérêt de 2,82%, le 10 ans allemand à 2,33% et le 10 ans américain à 3,52% vers 07H00 GMT, en hausse de 0,05 point de pourcentage.