Marchés financiers : la sélectivité sera le maître mot de 2022

Avec le resserrement monétaire inéluctable qui se profile et l'assèchement des liquidités qui en résultera, les banquiers centraux resteront attentifs à éviter de casser la croissance mais aussi intransigeants pour juguler tout risque de spirale prix-salaires. " De fait, la sélectivité sera le maître mot de 2022 ", prévient Alain Guélennoc.

Même si la vue d'ensemble de cette saison de résultats montre une image plutôt solide jusqu'à présent, les résultats d'entreprises, sont plus mitigés et moins spectaculaires que lors des trimestres passés, ajoute l'expert.

(AOF) - L’annonce de la BCE, confirmant un resserrement généralisé des conditions monétaires à venir par les grandes banques centrales, et les signes de ralentissement économique avec en toile de fond les tensions géopolitiques, continuent de créer des turbulences sur les marchés, constate Alain Guélennoc, Directeur général de Federal Finance Gestion.

