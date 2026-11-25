Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Une nouvelle journée, un nouveau carnage sur les marchés.

Le bureau de la représentante américaine au Commerce s'apprête à publier les conclusions d'une enquête menée auprès des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, notamment l'Union européenne et la Chine, concernant ce qu'il qualifie de « preuves d'une surcapacité industrielle ». Des sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que ces conclusions devaient être rendues publiques d'ici peu, laissant entrevoir la perspective de nouveaux droits de douane.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le rapport de Jamieson Greer se fait toujours attendre, mais les investisseurs ne restent pas les bras croisés et les marchés s'effondrent, ternissant ainsi le rebond amorcé lundi après le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS recule de 2,4 %, les actions coréennes .KS11 ont chuté de 5,8 % et les actions taïwanaises .TWII ont perdu 4,7 %, s'acheminant à un moment donné vers leur pire performance journalière depuis l'annonce des droits de douane par le président américain Donald Trump lors du « Jour de la Libération » en avril 2025. Au Japon, le Nikkei 225 .N225 a chuté de 2,8 % à 57 022,19 points, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,7 %.

Les marchés des matières premières ont reculé: les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,4 % à 90,09 dollars le baril et les cours du cuivre ont chuté de 4,66 % à Shanghai SCFv1 , le ralentissement de la reprise liée à l'IA pesant sur les perspectives de croissance. Le cuivre au LME CMCU3 a progressé de 0,6 %, se stabilisant après avoir atteint hier son plus bas niveau depuis mars.

La baisse des matières premières ne contribue toutefois guère à freiner l'inflation dans certaines des plus grandes économies asiatiques, ce qui pourrait attirer davantage l'attention sur la publication, plus tard dans la journée, des données américaines sur l'indice PCE, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer les pressions sur le coût de la vie.

Les actions australiennes ont reculé de 0,5 % et le dollar australien AUD= a chuté dans les mêmes proportions après la publication d'un rapport sur l'IPC plus élevé que prévu, ce qui met la pression sur la Banque centrale d'Australie, qui a déjà relevé son taux directeur à cinq reprises cette année.

Par ailleurs, les obligations d'État japonaises ont chuté après qu'une adjudication d'obligations à très long terme (40 ans) a suscité une faible demande et qu'un indicateur clé de l'inflation dans le secteur des services a bondi de 4,2 % en octobre, enregistrant ainsi son rythme annuel le plus rapide depuis 1990, selon les données publiées mercredi.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 étaient en hausse de 0,3 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 progressaient de 0,4 % et ceux sur le FTSE FFIc1 gagnaient 0,2 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce mercredi:

Résultats de Deere & Co DE.N

Indice PCE américain pour octobre

PIB allemand du troisième trimestre

Indice de confiance des consommateurs français pour novembre

Taux des obligations d'État allemandes à 10 ans

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