MARCHÉS EN DIRECT-Wall Street reprend des couleurs grâce à la baisse des rendements des bons du Trésor

* Les indices américains progressent; le Nasdaq gagne 1,35 % * Les biens de consommation courante sont en tête des secteurs gagnants de l'indice S&P 500; l'énergie s'effondre avec une chute du brut de plus de 5 % * Le dollar recule, l'or reste stable, le bitcoin est en hausse * le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé à 4,73% 4 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante WALL STREET REBONDIT AVEC LA BAISSE DES RENDEMENTS DU TRÉSOR (1605 EDT/2005 GMT) Wall Street a rebondi, les valeurs dynamiques sensibles aux taux d'intérêt, bénéficiant d'un répit dans la hausse des rendements du Trésor, fournissant l'essentiel de l'impulsion haussière. Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé au cours de la séance, les grandes valeurs technologiques et les valeurs liées à la technologie, notamment Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O , Amazon.com AMZN.O et Apple AAPL.O , ayant contribué à la hausse du Nasdaq de 1,4 %. L'indice de référence S&P 500 a rebondi, gagnant 0,8 % par rapport à son niveau de clôture le plus bas depuis début juin. Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, le secteur de l'énergie .SPNY a été l'exception de la séance, chutant de 3,4 % alors que les prix du brut CLc1 ont plongé en raison des signes d'affaiblissement de la demande. Les rendements des obligations du Trésor se sont repliés à partir de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, les investisseurs s'étant habitués à la notion de "plus haut pour plus longtemps", telle qu'elle s'applique aux taux d'intérêt de la politique de la Fed. Une série de données a semblé montrer que les efforts de la Fed pour trouver une solution - relâcher le marché du travail et contenir l'inflation sans faire basculer l'économie dans la récession - pourraient fonctionner comme prévu. L'ADP a montré une surprise à la baisse de 41,8 % dans les ajouts d'emplois dans le secteur privé, les commandes d'usines ont dépassé les attentes, la demande s'est affaiblie dans le secteur des services, et les taux hypothécaires ont atteint de nouveaux sommets multidécennaux. Hormis les données, la session a été pauvre en catalyseurs de marché. Les participants au marché ont les yeux rivés sur le rapport sur l'emploi de ce vendredi, qui devrait faire état de 170 000 créations d'emplois, avec un taux de chômage et une croissance annuelle des salaires de 3,7 % et 4,3 % respectivement. Par ailleurs, la saison des rapports du troisième trimestre commencera dans une semaine, vendredi. Les analystes prévoient actuellement que les bénéfices du S&P 500 pour la période juillet-septembre augmenteront de 1,6 % par rapport à l'année dernière, selon LSEG. Sur les 125 entreprises qui ont publié des pré-annonces, 41 ont été positives contre 78 négatives, selon LSEG. Voici un ENQUÊTE de la situation à la fin de l'année: (Stephen Culp) ***** LEI ANNONCE UNE RÉCESSION, AVEC OU SANS COURBE DE RENDEMENT INVERSÉE (1305 EDT/1705 GMT) La courbe des taux a beaucoup de poids pour de nombreux acteurs du marché en raison de ses résultats à long terme en matière de prévision des récessions, et pour certains, il s'agit de la variable la plus importante des 10 éléments qui composent l'indice des indicateurs économiques avancés. "Joe LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities America à New York, se demande si la courbe des taux n'a pas indûment atténué le LEI au cours de l'année écoulée, en exagérant peut-être son signal de récession. Après avoir atteint un sommet en décembre 2021, le LEI a reculé pendant 17 mois consécutifs et a perdu près de 8 % par rapport à l'année précédente, une chute brutale qui a toujours été annonciatrice des ralentissements passés, explique M. LaVorgna. Pour observer ce que montrent les neuf autres composantes du LEI, M. LaVorgna a supprimé la courbe des taux d'intérêt pour voir si elles annonçaient également un ralentissement La réponse est "oui". Un examen du LEI avec et sans les courbes de rendement montre qu'ils évoluent étroitement ensemble, et depuis 2016, leur évolution est presque identique, a-t-il déclaré. Comme le LEI, lorsque la courbe de rendement est exclue, elle a été négative au cours de 17 des 18 derniers mois et a baissé de 6,0 % au cours de l'année écoulée. "Nous pouvons en conclure que la courbe n'a pas une influence négative excessive sur le LEI. Le risque de ralentissement reste élevé", a-t-il déclaré. (Herbert Lash) ***** FED VS BCE: QUI RÉDUIRA LES TAUX PLUS RAPIDEMENT? -BOFA (1228 EDT/1628 GMT) Alors que les marchés digèrent lentement le scénario de taux plus élevés pour plus longtemps, les courtiers ont commencé à placer des paris sur la question de savoir qui de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne assouplira sa politique monétaire en premier et à quel rythme. Les économistes de BofA prévoient la même trajectoire pour les réductions de taux aux États-Unis et en Europe en 2024 et 2025, à raison d'une réduction par trimestre à partir de juin 2024. Toutefois, d'éventuelles surprises en matière de données économiques pourraient modifier l'agenda des banques centrales. "Nous pensons que l'inflation restera supérieure à l'objectif de (2%) jusqu'à la fin de l'année 2025 aux États-Unis, tandis que dans la zone euro, nous pensons qu'elle reviendra à l'objectif à la fin de l'année 2024 et qu'elle sera inférieure à celui-ci d'ici à 2025. (Par conséquent,), nous pourrions assister à des réductions beaucoup plus rapides dans cette zone qu'aux États-Unis qu'aux États-Unis", ont-ils déclaré dans une note publiée mercredi. En outre, alors que les données les plus récentes montrent que la politique est très restrictive dans la zone euro, c'est moins clair aux États-Unis, car le marché du travail y reste plus serré, a ajouté BofA. Les offres d'emploi américaines ont augmenté plus que prévu en août, a rapporté le département du travail mardi, tandis que les emplois privés ont affiché leur plus faible augmentation en plus de 2 ans et demi en septembre, a indiqué le rapport national sur l'emploi ADP mercredi, indiquant un relâchement progressif du marché de l'emploi. Alors que les investisseurs attendent le rapport clé sur l'emploi de vendredi, une nouvelle hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année est toujours d'actualité. La probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en novembre et décembre derniers s'élevait à 18 % et 36 %, respectivement, selon l'outil FedWatch du CME. (Matteo Allievi) ***** POSITIF SUR LE BRÉSIL, PERSPECTIVES PLUS NUANCÉES POUR LA CHINE - LOMBARD ODIER (1151 EDT/1551 GMT) Au cours d'une année turbulente marquée par la flambée du dollar, les tensions géopolitiques sino-américaines croissantes et la réduction des marges de manœuvre en matière de taux d'intérêt, les investisseurs sont devenus très sélectifs quant à l'endroit où ils placent leur argent sur les marchés émergents. Nous sous-pondérons la monnaie chinoise et conservons dans les portefeuilles une position surpondérée sur la dette brésilienne en monnaie locale et sur le real brésilien, a déclaré Homin Lee, stratégiste macro senior chez Lombard Odier, dans une note. "Le Brésil a surpris positivement les investisseurs avec une récolte exceptionnelle, une amélioration de la croissance économique, des réformes nationales, une baisse de l'inflation et des réductions de taux d'intérêt", a déclaré M. Lee. La monnaie de la plus grande économie d'Amérique latine, le real, s'est appréciée de 2,3 % depuis le début de l'année par rapport au dollar, dépassant de nombreux pairs régionaux. En ce qui concerne la Chine, M. Lee craint qu'en cas de détérioration des conditions, Pékin ne laisse la monnaie s'affaiblir en raison des limites imposées aux mesures de relance budgétaire. Le stratège a ajouté qu'il attendait de nouvelles réformes lors du prochain plénum du Parti communiste. Pour Goldman Sachs, l'Inde par rapport au Mexique présente une opportunité tactique intéressante, le Mexique étant plus sensible à la croissance américaine et aux taux d'intérêt. "Ce marché est susceptible de surperformer tactiquement en fonction des développements macroéconomiques mondiaux", ont déclaré dans une note les stratèges de Goldman Sachs dirigés par Caesar Maasry. (Bansari Mayur Kamdar) ***** DONNÉES EN VRAC: SERVICES PMI, COMMANDES D'USINE, ADP, ETC. (1115 EDT/1515 GMT) Les investisseurs ont pris connaissance d'un ensemble de données ce mercredi, allant du tiède au chaud, du doux à l'aigre. Tout d'abord, le secteur des services américain a poursuivi son expansion le mois dernier, mais a perdu un peu d'élan. (L'indice ISM) des directeurs d'achat du secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management (PMI) USNPMI=ECI a perdu 0,9 point pour s'établir à 53,6, toujours confortablement au nord de 50, le niveau magique qui sépare l'expansion mensuelle de la contraction. En décomposant le rapport, les nouvelles commandes et les stocks ont perdu de la vitesse, les livraisons des fournisseurs ont repris le chemin de l'expansion, les importations se sont affaiblies et les prix payés - un signe avant-coureur de l'inflation - sont restés stables. "Le taux de croissance du secteur des services a légèrement reculé, ce qui s'explique par le ralentissement des taux de croissance des indices des nouvelles commandes et de l'emploi", écrit Anthony Nieves, président du comité de l'ISM chargé de l'enquête sur les entreprises de services. "La majorité des personnes interrogées restent positives quant à la situation des entreprises; en outre, certaines personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient préoccupées par des vents contraires potentiels." Voici une ventilation de certaines composantes de l'indice PMI des services de l'ISM: S&P Global a également publié sa lecture finale de l'indice PMI des services pour le mois de septembre, qui s'est avérée un peu inférieure à son estimation "flash" initiale et qui, à 50,1, s'accroche à la zone d'expansion par les ongles. Les données indiquent "que l'économie américaine a commencé à se refroidir après une reprise de la croissance au début de l'été", déclare Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global. "Le changement le plus important de ces derniers mois a été la baisse de la demande de services aux consommateurs, tels que les voyages, le tourisme et les loisirs, ainsi que l'effondrement de l'activité des services financiers." Le graphique ci-dessous montre l'ampleur du désaccord entre les PMI de l'ISM et ceux de S&P Global: La grande surprise de la journée est venue du rapport du Département du Commerce sur les commandes d'usine, qui a fait un bond de 1,2 % en août (), en rebond partiel après la chute de 2,1 % en juillet. Le chiffre a dépassé l'estimation de 0,2 % des analystes. Le chiffre est en accord avec la reprise partielle en septembre du PMI manufacturier de l'ISM publié lundi, qui a atteint son meilleur résultat depuis novembre dernier, mais a également marqué son 11e mois consécutif en dessous de 50 de contraction. La main-d'œuvre employée par le secteur privé a augmenté de 89 000 personnes en septembre - sa plus faible progression mensuelle depuis janvier 2021 - selon l'indice national de l'emploi USADP=ECI de l'entreprise de traitement des salaires ADP. Le chiffre a marqué une décélération mensuelle de 50,6% et a atterri à 44,4% au sud des attentes du consensus pour le département du travail pour les chiffres complets de la masse salariale privée attendus vendredi. Cependant, il est rappelé aux lecteurs que l'indice n'est pas un prédicteur fiable du rapport officiel sur l'emploi. "Contrairement au rapport officiel du BLS qui sera publié vendredi matin, le rapport ADP sur la masse salariale privée n'inclut pas les travailleurs du gouvernement et n'est pas un indicateur cohérent du rapport officiel sur l'emploi", explique Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. Malgré cela, M. Roach ajoute que "la dynamique du marché de l'emploi ralentit dans tous les domaines" et "soulage la Fed qui s'inquiète du risque d'une deuxième vague d'inflation". Les entreprises devraient bénéficier d'un certain répit à mesure que l'inflation décélère et que le marché du travail se rééquilibre." Le graphique ci-dessous montre la précision d'ADP (ou son manque de précision) dans l'anticipation des chiffres du gouvernement: Enfin, le coût du financement des prêts immobiliers a encore grimpé dans la stratosphère la semaine dernière, faisant fuir les futurs emprunteurs, selon la Mortgage Bankers Association (MBA). Le taux contractuel fixe moyen à 30 ans a augmenté de 12 points de base pour atteindre 7,53 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2000, et il entre dans son troisième mois au nord de la barre vertigineuse des 7 %. En conséquence, les demandes d'achat de logements USPMPI=ECI et de refinancement de prêts hypothécaires existants USMGR=ECI ont chuté respectivement de 5,7 % et de 6,6 %. Les taux hypothécaires ont suivi les rendements du Trésor américain dans leur ascension du mont Everest (), les marchés acceptant la probabilité que la Fed maintienne son taux directeur en territoire restrictif plus longtemps que prévu. "En conséquence, les demandes de prêts hypothécaires se sont arrêtées, tombant à leur niveau le plus bas depuis 1996", explique Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA. Au cours des 12 derniers mois, la demande globale de prêts hypothécaires a chuté de 18,5 %: (Stephen Culp) ***** LES SHORTS DE SEPTEMBRE AVAIENT LE SOURIRE (1037 EDT/1437 GMT) Alors que les actions américaines sont restées fidèles à leur forme historique et ont connu des difficultés au cours du mois de septembre, avec une chute de 4,87 % du S&P 500 .SPX , une baisse de 5,81 % du Nasdaq Composite .IXIC et une chute de 3,49 % du Dow Industrials .DJI , les vendeurs à découvert ont largement profité d'un mois de rentabilité. Selon S3 Partners, les vendeurs à découvert ont réalisé 50,33 milliards de dollars de bénéfices au cours du mois, soit 5,45 %, sept secteurs ayant enregistré des rendements d'au moins 6 %. Les gains les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs de l'immobilier .SPLRCR , en hausse de 8,64 %, de la technologie .SPLRCT avec un gain de 6,96 % et de la santé .SPXHC avec un rendement de 6,60 %. Selon S3, seuls trois des dix titres vendus à découvert ont produit des rendements négatifs au cours du mois, et "les vendeurs à découvert se sont concentrés sur leurs opérations les plus rentables et ont investi moins de capital dans leurs positions non rentables, 81 % de chaque dollar vendu à découvert ayant produit des rendements positifs" En termes de dollars, les positions courtes les plus rentables concernaient les valeurs de croissance, en tête desquelles Apple AAPl.O , suivie de Nvidia .NVDA.O , Amazon AMZN.O et Tesla .TSLA.O . En revanche, Exxon Mobil XOM.N a été la position courte la moins rentable, suivie par UnitedHealth UNH.N , Palantir PLTR.N et Williams Sonoma WSM.N . (Chuck Mikolajczak) ***** LES FUTURES S'OUVRENT SUR UNE LÉGÈRE HAUSSE DES RENDEMENTS (0856 ET/ 1256 GMT) Les contrats à terme sur l'indice boursier américain s'ouvrent sur une légère hausse, alors qu'un rapport plus faible que prévu sur le marché du travail a poussé les rendements obligataires à s'éloigner encore plus de leurs sommets de la nuit. La masse salariale privée a augmenté de 89 000 emplois le mois dernier, selon le rapport national sur l'emploi ADP publié mercredi , bien en deçà de l'estimation de 153 000. Les données précèdent le rapport clé de vendredi sur la masse salariale, bien que l'ADP ne soit généralement pas considéré comme un précurseur fiable des chiffres de l'emploi du gouvernement. Néanmoins, les rendements du Trésor américain se sont encore éloignés des sommets atteints au cours de la nuit après la publication de ces données, tout comme l'indice du dollar. Les mouvements sur le marché obligataire ont été le moteur de l'ensemble du marché ces derniers temps, car les inquiétudes continuent de croître quant à la possibilité que la Fed n'ait pas fini d'augmenter ses taux et qu'elle les maintienne au moins plus longtemps que prévu. Plus tôt, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 30 ans a franchi la barre des 5 % pour la première fois depuis août 2007, environ un an avant que la crise immobilière n'atteigne un point critique avec la faillite de Lehman Brother. Les données attendues après la cloche d'ouverture comprennent la lecture finale du S&P PMI pour le mois de septembre, les commandes d'usine du mois d'août et les données sur les services ISM du mois de septembre, tandis que plusieurs responsables de la Fed, dont le gouverneur Michelle Bowman, devraient s'exprimer. Vous trouverez ci-dessous un ENQUÊTE de la situation avant la mise sur le marché: (Chuck Mikolajczak) ***** POUR LES MARCHÉS EN DIRECT DE MERCREDI AVANT 0900 EDT/1300 GMT - CLIQUEZ ICI