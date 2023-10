MARCHÉS EN DIRECT-Wall Street danse le pas de côté : A vous de jouer, ministère du travail

* Les principaux indices américains terminent en légère baisse * 7 des 11 secteurs du S&P 500 terminent en baisse; les biens de consommation courante subissent la plus forte baisse * Baisse du dollar, de l'or, du brut et du bitcoin * le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans chute à ~4,71% 5 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante WALL STREET DANCE THE SIDE-STEP: YOUR MOVE, LABOR DEPT (1605 ET/2005 GMT) Les actions américaines ont terminé la séance légèrement en baisse, mais bien loin de leurs plus bas niveaux, les investisseurs se positionnant avant le rapport sur l'emploi de vendredi. Les trois principales actions américaines ont chuté dans la matinée, le S&P 500 touchant son plus bas niveau du jour juste après 11 heures (heure de l'Est). Les actions ont ensuite passé le reste de la séance à essayer, et finalement à échouer, de revenir dans le vert. Les rendements des bons du Trésor américain ont continué à reculer par rapport aux sommets de 16 ans atteints mardi, avant la publication par le Département du travail des chiffres de l'emploi de septembre, qui devraient montrer que l'économie américaine a créé 170 000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage devrait diminuer de 10 points de base à 3,7 % et le consensus prévoit que la croissance du salaire horaire augmentera de 0,3 % sur une base mensuelle et restera stable à 4,3 % en glissement annuel. Les données publiées avant la cloche d'ouverture ont montré moins de demandes d'allocations chômage que prévu et une baisse mensuelle de 37 % des licenciements planifiés, ainsi que l'écart commercial international le plus faible depuis septembre 2020, tout cela dépeint une image de résilience économique face à une politique monétaire restrictive, ce qui donne à la Fed peu d'élan pour pivoter vers une position moins hawkish. La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré à l'adresse que la politique monétaire de la Fed est "bien avancée" dans le domaine restrictif et, compte tenu du ralentissement de l'inflation et de la récente flambée des rendements du Trésor américain, la Fed pourrait ne pas avoir besoin de relever davantage les taux d'intérêt. Voici l'instantané de clôture: (Stephen Culp) ***** NE CRAIGNEZ PAS LE SYNDICAT: LES NÉGOCIATIONS DE GRÈVE N'AGGRAVERONT PAS L'INFLATION SALARIALE (1330 ET/1730 GMT) Les travailleurs syndiqués des secteurs de l'automobile, de la santé et du divertissement tiennent des piquets de grève aux États-Unis, ce qui fait craindre que les accords éventuels - qui incluront inévitablement des augmentations de salaire assez importantes - ne paralysent les efforts déployés pour contenir l'inflation. Pour preuve, jeudi, le syndicat United Auto Workers a conclu un accord avec Mack Trucks, propriété de Volvo, prévoyant une augmentation de salaire de 19 % au cours des cinq prochaines années. Ces inquiétudes ont des répercussions au niveau mondial, car d'importantes négociations salariales sont prévues pour le premier semestre de l'année prochaine, notamment "les négociations japonaises Shunto, l'examen annuel des salaires du secteur public au Royaume-Uni et les prochaines négociations sectorielles européennes", selon une note de Goldman Sachs Economics Research rédigée par une équipe dirigée par Jan Hatzius. Après avoir cherché à savoir si les hausses de salaires des travailleurs du secteur public et des travailleurs syndiqués se traduisaient par une pression salariale plus large, l'équipe a conclu que ce n'était pas le cas. Si la transactions collective "pourrait bien ralentir le processus global de désinflation salariale", cela est dû au fait que "les salaires des travailleurs publics et syndiqués n'ont pas encore rattrapé les salaires des travailleurs non couverts", écrit l'équipe de M. Hatzius. "En fait, les salaires du secteur public et des syndicats ont tendance à être à la traîne par rapport aux salaires non couverts", précise la note. Cela s'explique par le fait que les augmentations de salaire des travailleurs du secteur public et des syndicats sont le résultat de négociations et "reflètent principalement l'impact de l'inflation passée et des tensions sur le marché du travail, qui ont probablement déjà été intégrées dans les salaires au sens large, étant donné le mécanisme de marché qui évolue plus rapidement", explique Goldman. (Stephen Culp) ***** LES DÉPENSES PAR CARTE ONT BONDI À LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE - BOFA (1223 ET/1623 GMT) Les dépenses totales par carte des ménages ont terminé le mois de septembre en beauté, selon une note de BofA Global Research basée sur les données agrégées des cartes de crédit et de débit, mais les dépenses d'une année sur l'autre restent faibles. Les dépenses par ménage ont augmenté de 1,8 % d'une année sur l'autre au cours de la semaine se terminant le 30 septembre, selon BofA. Si l'on exclut l'essence, les dépenses totales par ménage ont augmenté encore davantage, soit de 2 % d'une année sur l'autre, tandis que les dépenses de détail, à l'exclusion de l'automobile, ont baissé de 0,5 %. Cependant, BofA attribue le bond des dépenses à la fin du mois à un décalage des jours de paie par rapport à l'année dernière, et a déclaré que les dépenses restent faibles d'une année sur l'autre si l'on fait abstraction de la hausse de la fin du mois de septembre. Selon le rapport de BofA, les meubles ont connu la plus forte baisse en glissement annuel au cours de la dernière semaine de septembre, avec une chute de 11,4 %, tandis que les dépenses des grands magasins ont connu la plus forte hausse, avec 9,1 %. (Chuck Mikolajczak) ***** DONNÉES DU JEUDI: TROP FORTES AU GOÛT DE LA FED (1115 EDT/1515 GMT) Les indicateurs économiques publiés jeudi ont semblé tempérer les attentes selon lesquelles le rapport sur l'emploi de vendredi montrerait un affaiblissement significatif du marché du travail, ajoutant une pierre de plus au côté "plus élevé pour plus longtemps" de l'échelle de la politique monétaire. Le nombre de travailleurs américains ayant rejoint la file d'attente du chômage USJOB=ECI a augmenté de 1 % la semaine dernière pour atteindre 207 000, juste en dessous du consensus de 210 000. Et la tendance sous-jacente des demandes initiales, telle qu'exprimée par la moyenne mobile sur quatre semaines, est à la baisse. Bien qu'une file d'attente plus courte que prévu à l'agence pour l'emploi soit généralement une raison de se réjouir, les tensions persistantes sur le marché du travail continuent d'exercer une pression à la hausse sur les salaires, ce qui pourrait signifier que l'inflation - et les mesures restrictives visant à la contenir - pourrait perdurer plus longtemps que prévu. "Les données relatives aux demandes d'indemnisation ne modifieront pas à elles seules le point de vue de la Fed", écrit Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Mais nous pensons que les responsables devront constater un nouveau ralentissement dans le rapport sur l'emploi de septembre, qui doit être publié demain, et au-delà, pour éviter de relever les taux une fois de plus cette année." Les demandes en cours USJOBN=ECI , rapportées avec un décalage d'une semaine, ont évolué de manière latérale, s'établissant à 1,664 million, bien en dessous de la normale pré-pandémique et 0,7 % en dessous des attentes, ce qui suggère que les travailleurs licenciés n'ont pas trop de difficultés à trouver des emplois de remplacement. En parlant de travailleurs licenciés, les entreprises américaines ont annoncé en septembre qu'elles allaient supprimer 47 457 emplois, selon le cabinet de reclassement de cadres Challenger, Gray & Christmas (CGC). La bonne nouvelle, c'est que les licenciements prévus ont chuté de 37 % par rapport au mois d'août. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont augmenté de 58 % par rapport à l'année dernière, et qu'il y a eu 92 % de licenciements annoncés en plus au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre 2022. Jusqu'à présent, 604 514 licenciements sont prévus en 2023, soit une augmentation de 198 % par rapport à la période janvier-septembre 2022. "Les employeurs sont aux prises avec l'inflation, les hausses de taux, les problèmes de main-d'œuvre et la demande des consommateurs à l'aube du quatrième trimestre ", explique Andrew Challenger, expert en main-d'œuvre à la CCG. Depuis le début de l'année, c'est le secteur des technologies qui en fait les frais, avec 151 989 travailleurs licenciés, soit une augmentation de 716 % d'une année sur l'autre. Mais dernièrement, c'est le secteur du commerce de détail qui a le plus souffert. En 2023, le secteur aura perdu 70 713 emplois, soit une augmentation annuelle de 288 %. L'écart entre la valeur des biens et services importés aux États-Unis et celle des biens et services exportés à l'étranger USTBAL=ECI s'est réduit de 9,9 % en août pour atteindre 58,3 milliards de dollars. Il s'agit de la mesure la plus étroite depuis septembre 2020. En dessous du titre, la réduction du déficit est attribuable à une augmentation de 1,6% des exportations, combinée à des importations en baisse de 0,7%. Le déficit des biens a chuté de 6,1 %, tandis que l'excédent des services a augmenté de 3,8 %. L'écart commercial entre les États-Unis et la Chine, qui fait l'objet d'un suivi attentif, s'est creusé de 2,0 % pour atteindre 26 milliards de dollars. Dans l'ensemble, le rapport "suggère une contribution positive du commerce au PIB au troisième trimestre", déclare Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. Si tel est le cas, ce serait le sixième trimestre consécutif au cours duquel les exportations nettes soutiendraient le PIB. (Stephen Culp) ***** FISSURES DANS LES FONDATIONS DE LA CONSOMMATION (1045 ET/1445 GMT) Alors que les responsables politiques de la Réserve fédérale envisagent de maintenir les taux d'intérêt, les investisseurs ont adopté un point de vue "plus élevé pour longtemps", mais ramener l'indice des prix à la consommation (CPI) à la valeur de 2 % fixée par la banque centrale pourrait s'avérer frustrant et mettre l'accent sur le consommateur, selon Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. Dans une note publiée mercredi, M. Ablin explique que les consommateurs représentant environ deux tiers de l'activité économique, les dépenses des ménages sont la clé de la croissance, des tendances de l'inflation et de la politique monétaire. Alors que la plupart des récessions américaines s'accompagnent d'une réduction des dépenses, la consommation reste actuellement forte, ce qui incite les investisseurs et la Fed à rechercher des signes de lassitude en matière de dépenses. Selon M. Ablin, les ménages ont été encouragés à dépenser par l'augmentation des salaires, qui ont dépassé l'inflation depuis le mois de juin en raison de la vigueur du marché de l'emploi. Cela a alimenté une expansion des dépenses, en grande partie dans des catégories discrétionnaires telles que les voyages. Mais dans ce contexte de dépenses accrues, M. Ablin note que plusieurs facteurs pourraient freiner la demande, notamment la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie, la reprise du remboursement des prêts étudiants et l'accès au crédit qui devient plus difficile. Cette situation a commencé à peser sur les ménages, a déclaré M. Ablin, car les consommateurs comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour soutenir leurs dépenses et commencent à prendre du retard, citant une augmentation du taux de défaillance des prêts hypothécaires à 30 jours, des défaillances des prêts automobiles et une diminution de l'épargne excédentaire, qui est passée d'un pic de 2 100 milliards de dollars à environ 190 millions de dollars. Le consommateur montrant des signes de tension, l'activité économique devrait ralentir, a déclaré M. Ablin, qui pense que les taux sont proches d'un pic cyclique, même avec la récente hausse. M. Ablin a déclaré qu'il était positionné sur des "sociétés de haute qualité dont les activités seront à l'abri d'un resserrement du crédit et d'une baisse de la demande", alors qu'il pense que les sociétés à fort effet de levier et tournées vers le consommateur, telles que les compagnies de croisière et les casinos, pourraient voir leur crédit se dégrader. Ainsi, le ralentissement de la demande et les taux réels restrictifs sont susceptibles de rapprocher les chiffres de l'inflation de l'objectif de la Fed, bien que M. Ablin prévienne que les décideurs de la Fed qui restent fixés sur un objectif d'inflation de 2 % "courent le risque de déclencher une récession l'année prochaine" (Chuck Mikolajczak) ***** L'ÉLAN POST-PANDÉMIQUE DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES ETF S'ESTOMPE (0921 EDT/1321 GMT) Selon Citi Research, le nombre de lancements de nouveaux produits ETF aux États-Unis ralentit après avoir connu une poussée post-pandémique lorsque l'adoption a augmenté suite à la survie réussie du véhicule d'investissement dans la crise de liquidité COVID-19. Dans l'ensemble, l'écosystème des ETF cotés aux États-Unis a dépassé les 7 000 milliards de dollars d'actifs répartis sur près de 3 200 produits, selon Citi. Plus de 300 produits ont été lancés cette année et devraient atteindre environ 400 nouveaux produits en 2023, ce qui est légèrement inférieur aux chiffres annuels récents, alors que les lancements de produits continuent d'être axés sur les actions, a écrit le stratège Scott Chronert dans une note. En revanche, près de 150 ETF cotés aux États-Unis ont été clôturés cette année, à l'exclusion des produits à revenu fixe à échéance définie. "Alors que les lancements d'ETF sur actions semblent devoir plafonner ou décélérer cette année, les ajouts de produits à revenu fixe devraient continuer à s'accélérer", a déclaré M. Chronert. M. Chronert explique qu'il y a des secteurs des produits à revenu fixe qui, il y a quelques années, ne disposaient pas d'une structure de marché suffisante pour permettre aux produits sous-jacents d'être intégrés dans des fonds indiciels négociables en bourse. L'évolution du marché du crédit aux entreprises a touché des classes d'actifs telles que les prêts bancaires, les CLO et certains secteurs du marché de la titrisation, ce qui devrait inciter les émetteurs à lancer davantage d'ETF dans ces catégories, a-t-il ajouté. Les ETF d'actions thématiques ont mené les lancements de catégories au cours des deux dernières années, car les gestionnaires d'actifs - tant actifs que passifs - trouvent de plus en plus de nouvelles façons de disséquer les marchés boursiers, selon Citi. Dans le même temps, la tendance des lancements de produits ESG sur les actions au sens large semble s'estomper après une forte croissance au cours des deux dernières années. D'une manière générale, Citi note que l'industrie reste assez concentrée. Les cinq premiers émetteurs en termes d'actifs contrôlent plus de 85 % du total des actifs sous gestion des ETF cotés aux États-Unis, car les flux d'entrée dans les ETF à faible coût, les premiers à se lancer dans l'espace ETF, se poursuivent malgré la volatilité du marché. Voici d'autres données intéressantes de Citi sur les ETF américains: - Le pourcentage d'ETF générant des frais de gestion complets augmente entre 4 et 5 ans - Si un ETF n'est pas autonome à ce moment-là, il est généralement fermé. L'âge moyen des ETF fermés au cours des 10 dernières années est de 4,5 ans - Les ETF à gestion active sont passés de 20-40 % des lancements avant 2020 à plus de 60 % depuis lors. (Medha Singh) ***** RETOUR À LA RÉALITÉ (0851 ET/ 1251 GMT) Les actions ont ouvert en légère baisse jeudi, les contrats à terme sur les indices boursiers augmentant légèrement les baisses tandis que les rendements du Trésor ont augmenté après qu'une lecture du marché du travail ait indiqué qu'il restait sur une base solide. Les demandes initiales d'allocations chômage hebdomadaires ont augmenté à 207 000 contre 205 000 la semaine précédente, mais sont restées inférieures à l'estimation de 210 000, tandis que la moyenne sur quatre semaines a glissé à 208 750 contre 211 250 révisé précédemment. Ces données sont publiées avant le rapport sur la masse salariale de vendredi et vont à l'encontre du rapport national sur l'emploi ADP de mercredi , qui a contribué à alimenter la hausse des actions le jour précédent, alors que les rendements obligataires se sont détendus. Plus tôt dans la journée de jeudi, un rapport de la société de reclassement Challenger, Gray & Christmas a montré que les employeurs américains ont réduit les suppressions d'emplois prévues en septembre, en particulier dans le secteur de l'entreposage, mais que les intentions de réduction d'effectifs étaient plus élevées depuis le début de l'année en raison de la poursuite des réductions dans les secteurs de la technologie et de la vente au détail. Voici un ENQUÊTE de la situation avant la mise sur le marché: (Chuck Mikolajczak)