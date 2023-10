MARCHÉS EN DIRECT-S&P Global évalue les chaînes d'approvisionnement à partir d'Israël

* Principaux indices américains en baisse: le Nasdaq est le plus faible * Les matériaux sont le secteur le moins performant du S&P 500; l'énergie est en tête des gains * L'indice Euro STOXX 600 clôture en baisse de ~1% * Hausse du dollar; l'or et le pétrole brut augmentent tous deux de plus de 1 %; le bitcoin baisse * Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,92% 18 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante S&P GLOBAL ÉVALUE LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN PROVENANCE D'ISRAËL (1201 EDT/1601 GMT) Selon S&P Global Market Intelligence, l'impact du conflit actuel sur les chaînes d'approvisionnement en provenance d'Israël dépendra de la voie de l'escalade. Les analystes de S&P Global indiquent que l'infrastructure logistique du port d'Ashdod est le port à conteneurs le plus proche de Gaza et qu'au moins une compagnie maritime a indiqué que le trafic maritime fonctionnait normalement à partir du 9 octobre. S&P ajoute toutefois que le fret aérien au départ de l'aéroport de Tel-Aviv pourrait être perturbé. Les principales lignes d'exportation d'Israël comprennent l'électronique, les soins de santé et la défense, qui pourraient subir des perturbations opérationnelles ou logistiques en cas d'intensification du conflit. Selon les analystes de S&P Global, les fournisseurs israéliens ont représenté 14 % des importations de processeurs informatiques de l'UE au cours des 12 mois précédant le 31 juillet 2023, expédiés principalement vers l'Irlande par des installations de fabrication appartenant à Intel INTC.O et Tower Semiconductor TSEM.O . Ils ajoutent qu'Israël a également exporté pour 2,62 milliards de dollars d'équipements de réseaux de télécommunications et pour 3,15 milliards de dollars d'équipements aérospatiaux, y compris des véhicules aériens sans pilote (UAVs), en 2022 - tous deux menés par des expéditions vers l'Europe et les États-Unis. Les exportations de produits pharmaceutiques, d'une valeur de 2,17 milliards de dollars, sont considérées comme particulièrement sensibles aux perturbations du réseau logistique. Toutefois, S&P Global indique que l'importance d'Israël dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en médicaments est tombée à 1,1 % des importations américaines et à 0,8 % des importations européennes, en partie à cause de la délocalisation des fabricants pharmaceutiques israéliens. (Terence Gabriel) ***** UNE MAISON DIVISÉE: LES MISES EN CHANTIER BONDISSENT, LA DEMANDE DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ATTEINT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1995 (1134 EDT/1534 GMT) Deux données apparemment contradictoires sur le marché du logement ont été diffusées mercredi: les mises en chantier ont rebondi, mais les demandes de prêts hypothécaires se sont effondrées. Qu'est-ce qui se passe? Les mises en chantier de nouvelles maisons américaines USHST=ECI ont rebondi de 7,0 % le mois dernier pour atteindre 1,358 million d'unités à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR), soit 1,6 % de moins que le consensus. Sous le titre , les mises en chantier de logements collectifs ont bondi de 17,6 %, tandis que les mises en chantier de logements individuels, qui représentent la majeure partie du total, ont augmenté de 3,2 %. Le rapport du département du Commerce comprenait également des données sur les permis de construire USBPE=ECI . Considérés comme l'un des indicateurs les plus prospectifs du marché du logement, les permis ont chuté de 4,4 % pour atteindre 1,473 million d'unités SAAR, soit 1,6 % de plus que prévu. Les permis de construction de logements collectifs ont chuté de 14,3 %, tandis que les permis de construction de logements individuels ont augmenté de 1,8 %. Compte tenu de la montée en flèche des taux hypothécaires et de la pénurie de logements existants sur le marché, comment cette situation peut-elle s'accorder avec le sentiment étonnamment morose des constructeurs de logements de mardi? "Sous la surface, des problèmes se préparent dans le secteur du logement", écrit Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group. "L'effet cumulatif de la hausse des taux hypothécaires (et des coûts des taux d'intérêt pour les constructeurs eux-mêmes) entame le sentiment." "La dernière chose dont nous ayons besoin dans un contexte de pénurie structurelle de logements, c'est d'une baisse du moral qui entraînerait une baisse de la construction", ajoute M. Cox. En ce qui concerne les coûts d'emprunt plus élevés, la demande de prêts immobiliers a chuté la semaine dernière, les demandes atteignant leur niveau le plus bas depuis 1995, alors que les taux d'intérêt hypothécaires ont continué à dépasser les sommets de plusieurs décennies, selon la Mortgage Bankers Association (MBA). Le taux contractuel fixe moyen à 30 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 7,70 %, le niveau le plus élevé depuis fin 2020. En conséquence, les demandes de prêts pour l'achat de maisons USMGPI=ECI et le refinancement de prêts hypothécaires existants USMGR=ECI ont dégringolé de 5,6 % et 9,9 %, respectivement. "L'activité d'achat de logements continue de reculer en raison de la baisse du pouvoir d'achat due à la hausse des taux et à l'absence persistante de stocks disponibles", déclare Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA. Comme le montre le graphique ci-dessous, la demande globale de prêts hypothécaires est en baisse de 18,4 % par rapport à la même semaine de l'année précédente: (Stephen Culp) ***** LES ACTIONS AMÉRICAINES SONT PLUS FAIBLES DANS LES PREMIERS ÉCHANGES (1015 EDT/1415 GMT) Les principales moyennes américaines sont en baisse dans les premiers échanges mercredi, avec le Dow Industrials .DJI en voie de briser une série de trois victoires, tandis que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC sont tous les deux en voie d'une deuxième baisse quotidienne consécutive. Les investisseurs continuent de surveiller le Moyen-Orient pour tout signe de tensions croissantes, alors que le président américain Joe Biden est arrivé en Israël mercredi, promettant sa solidarité dans la guerre contre le Hamas, tandis que le rythme de la saison des bénéfices des entreprises américaines s'accélère. La plupart des secteurs du S&P 500 sont en baisse mercredi, les matériaux .SPLRCM et les produits industriels .SPLRCI étant les plus touchés. Le secteur de l'énergie .SPNY est en hausse car les prix du pétrole ont augmenté en raison du risque d'escalade des conflits au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper le prix du baril de Brent LCOc1 jusqu'à 93 dollars . La consommation de base .SPLRCS est le seul autre secteur du S&P 500 dans le vert, soutenu par les gains de Procter & Gamble PG.N après que le fabricant de produits tels que les rasoirs Gillette et les brosses à dents Oral-B ait déclaré qu'il atteindrait le haut de ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices en tant que consommateurs. La faiblesse de United Airlines UAL.O affecte les valeurs industrielles. L'action plonge d'environ 8 % après la publication de ses résultats trimestriels mardi en fin de journée, et prévoit des bénéfices plus faibles pour le quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés. Voici un ENQUÊTE des premiers échanges: (Chuck Mikolajczak) ***** INDICE S&P 500: CARNET DE BAL COMPLET AVEC DES MOYENNES MOBILES TRÈS SUIVIES (0900 EDT/1300 GMT) Depuis un mois environ, l'indice S&P 500 danse entre des niveaux techniques clés qui comprennent un certain nombre de moyennes mobiles très suivies: En effet, le SPX, qui a terminé mardi à 4 373,20, est coincé dans une fourchette qui comprend ses moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours (DMA). La moyenne mobile descendante de 50 jours et la moyenne mobile ascendante de 100 jours constituent une résistance et devraient se situer autour de 4 396 et 4 410 mercredi. Le SPX a atteint un sommet de 4 393,57 mardi avant de reculer. Pendant ce temps, la 200-DMA en hausse devrait se situer autour de 4 228 mercredi. La faiblesse du SPX au début du mois d'octobre a été contenue par cette moyenne mobile à long terme. Mercredi, les contrats à terme e-mini S&P 500 EScv1 suggèrent que l'indice S&P 500 devrait perdre environ 20 points, soit 0,5 %, à l'ouverture. Quoi qu'il en soit, les traders surveillent également d'autres niveaux clés. Le retracement de Fibonacci de 61,8 % de la baisse de 2022 se situe à 4 311,69. Il a contenu la faiblesse de la semaine dernière. La zone des 4 200 reste importante. Les points bas de début octobre se situaient à 4 216,45 et 4 219,55, et il existe une ligne de Gann hebdomadaire ascendante qui se situe autour de 4 215 cette semaine. Le retracement de Fibonacci de 23,6 % de la progression de mars 2020 à janvier 2022 se situe à 4 198,70, et le sommet de début février 2023 était à 4 195,44. Une clôture au-dessus de la moyenne mobile 100 constituerait un retournement constructif et, en fin de compte, avec suffisamment de force et de temps, pourrait inverser la tendance de la moyenne mobile 50 descendante vers le haut. 