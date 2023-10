MARCHÉS EN DIRECT-Neutre face à l'agitation

* Baisse des principaux indices américains: Nasdaq en baisse la plus importante, ~2% * Le secteur des services aux entreprises est le plus touché parmi les secteurs de l'indice S&P l'immobilier est le secteur qui gagne le plus * Les banques sont solides: L'indice bancaire régional KBW progresse de plus de 2 % * Hausse du dollar et de l'or; baisse du brut de ~2%, baisse du bitcoin de >2% * Le rendement du Trésor américain à 10 ans baisse à ~4,85% 26 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante NEUTRE FACE AUX FLUCTUATIONS (1316 EDT/1716 GMT) Réfléchissant à la liquidation du marché mercredi , à la saison des résultats jusqu'à présent et à l'évolution des rendements du Trésor américain, les CIO et les stratèges d'UBS Global Wealth Management conseillent aux investisseurs de continuer à s'attendre à un marché agité, mais dont la marge de fluctuation est limitée. Dans une note dont l'auteur principal est Solita Marcelli, chief investment officer pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management, ils évoquent également le manque de clarté de la politique future de la Réserve fédérale et suggèrent que les données récentes ont souligné ces incertitudes. De plus, en gardant un œil sur Washington, UBS note que "les marchés ont été peu rassurés par l'élection de Mike Johnson en tant que nouveau président de la Chambre des représentants, étant donné qu'une fermeture du gouvernement après le 17 novembre reste possible" Dans ce contexte, UBS reste neutre sur les actions, mais suggère d'augmenter l'exposition aux titres les moins performants depuis le début de l'année, y compris le S&P 500 à pondération égale, les valeurs de rendement et les marchés émergents. UBS indique qu'elle conserve sa préférence pour les titres à revenu fixe de haute qualité "dans la perspective d'un ralentissement de la croissance économique à la fin de l'année et jusqu'en 2024" Et comme elle s'attend à un nouveau ralentissement de l'inflation et de la croissance mondiale, elle recommande des obligations de haute qualité d'une durée de 7 à 10 ans. Ils considèrent que le moment est venu d'étoffer les portefeuilles équilibrés et diversifiés. Le groupe adopte néanmoins un ton positif: "Malgré les risques à court terme qui pèsent sur les marchés d'actions, nous nous trouvons à un moment rare où, dans notre scénario de base, les liquidités, les obligations, les actions et les produits alternatifs devraient tous produire des rendements raisonnables au cours des six à douze prochains mois et à plus long terme." Les échanges de jeudi après-midi ont cependant donné peu de signes d'optimisme, le recul du Nasdaq .IXIC approchant les 2 %, tandis que le S&P 500 .SPX perdait plus de 1 %. Le Dow Industrials .DJI , soutenu par IBM IBM.N , Merck & Co MRK.N et Verizon Communications VZ.N , surperforme, mais reste en baisse de 0,7% sur la journée. (Sinéad Carew) ***** LE CONSOMMATEUR RÉSILIENT LAISSE LES SPÉCIALISTES DE LA RÉCESSION SUR LEUR FAIM (1238 EDT/1638 GMT) Ces deux dernières années n'ont pas été très bonnes pour les prévisionnistes macroéconomiques en général. Tout d'abord, ils ont dit que l'inflation serait transitoire, mais elle a persisté plus longtemps que beaucoup ne l'avaient prévu (, y compris la Fed). L'autre prévision majeure était une récession en 2023, ce qui ne s'est pas produit. Certes, l'année n'est pas encore terminée, mais selon Sonu Varghese, directeur de la plateforme d'investissement de The Carson Group, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'une récession est hautement improbable dans les 3 à 6 mois à venir, grâce à un nouvel élan économique. "Toutefois, ne soyez pas surpris si de nombreuses prévisions pour 2024 sont similaires à celles de 2023, avec des prédictions de récession. L'équipe de Carson Investment Research a pris le contre-pied en 2023 et ... nous sommes toujours d'avis qu'une récession est peu probable dans un avenir proche", écrit M. Varghese dans une note. Pour M. Varghese, l'énigme pour de nombreux économistes est de savoir pourquoi les hausses de taux agressives de la Fed n'ont pas provoqué de récession. Sa réponse est que ce sont les dépenses de consommation qui ont réellement résisté. En effet, sur la base de son analyse des données qui montrent une augmentation de la valeur nette, soutenue par la hausse des prix de l'immobilier, M. Varghese indique que cela suggère que les bilans des ménages américains sont solides et qu'ils sont moins fragiles sur le plan financier. Bien que M. Varghese note que les données étayant ce point de vue sont désormais obsolètes, il ajoute que l'inflation a reculé au cours de l'année écoulée et que les revenus corrigés de l'inflation ont continué d'augmenter. Il est donc peu probable que le bilan global des ménages se soit beaucoup détérioré, "c'est pourquoi nous pensons que l'économie peut rester résistante malgré des taux d'intérêt plus élevés, et éviter une récession" (Terence Gabriel) ***** LES MARCHÉS ONT-ILS PEUR DES CHOCS GÉOPOLITIQUES? (1208 EDT/1608 GMT) Le conflit entre Israël et le Hamas a accentué la pression sur les marchés, déjà mis à rude épreuve par le resserrement monétaire des banques centrales, qui tentent de refroidir l'économie sans provoquer de récession. Au cours des deux dernières semaines, certains signaux d'une aversion croissante pour le risque sont apparus: le prix de l'or, considéré comme une "valeur refuge", a bondi et le franc suisse s'est également raffermi. Toutefois, les marchés financiers se sont généralement montrés assez résistants aux chocs géopolitiques au cours des dernières années, l'histoire fournissant trois leçons clés sur la manière dont ces turbulences peuvent affecter les actions, a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint pour les marchés chez Capital Economics. 1) En termes de volatilité, les prix des matières premières sont probablement les plus touchés, le Brent ayant augmenté de 5 % depuis l'attaque du Hamas contre Israël, dépassant les 90 dollars le baril la semaine dernière. "La principale préoccupation concernant le conflit Hamas-Israël est qu'il pourrait s'étendre à l'Iran, un allié du Hamas et un important producteur d'énergie. Cela pourrait faire passer le prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, au moins temporairement", a déclaré M. Goltermann. Mais il faudrait une escalade majeure pour provoquer un choc comparable à la crise énergétique de l'année dernière en Europe, a-t-il ajouté. 2) Le moment du cycle économique où se produit un choc géopolitique influence la manière dont les banques centrales réagissent aux retombées économiques. Avec la baisse des prix à la consommation, les banques centrales craignent moins d'être confrontées à des augmentations temporaires de l'inflation dues aux coûts de l'énergie. La Réserve fédérale et la BCE semblent proches de la fin de leur cycle de resserrement, ce qui suggère qu'après avoir maintenu les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, elles commenceront à s'orienter vers des réductions. 3) Le contexte budgétaire, plus complexe que lors des turbulences des marchés financiers des années 1970, a également son importance. "Si les perspectives budgétaires des États-Unis et de certaines économies européennes sont inquiétantes, les coûts financiers de la guerre en Ukraine et de l'aide apportée à Israël sont infimes par rapport à la capacité budgétaire des États-Unis et de l'Europe", a déclaré M. Goltermann. Par conséquent, il faudrait probablement un choc géopolitique plus important pour modifier le calcul budgétaire de manière significative. (Matteo Allievi) ***** ÉCONOMIE AMÉRICAINE: PLUS DIFFICILE À TUER QUE MICHAEL MYERS (1138 EDT/1538 GMT) Les participants au marché ont été confrontés à une série de données solides jeudi, qui ont montré la résilience de l'économie dans le cadre de la politique restrictive de la Fed, ce qui pourrait encourager Powell & Co à maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. L'économie américaine a progressé à un taux trimestriel annualisé de 4,9 % de juillet à septembre, selon la première tentative du département du Commerce de calculer le PIB du troisième trimestre USGDPA=ECI . Le chiffre a atterri 60 points de base au nord du consensus et a marqué une forte accélération par rapport à la croissance de 2,1 % du deuxième trimestre, montrant une économie plus résiliente que le méchant Halloween. Il s'agit du PIB trimestriel le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2021. Les dépenses de consommation et les stocks privés ont été déterminants, contribuant ensemble à hauteur de 4 points de pourcentage à la colonne positive. En creusant derrière le titre, un bond de 7,6 % des dépenses en biens durables, avec des importations et des exportations en hausse de 5,7 % et 6,2 %, respectivement, sont parmi les éléments qui ouvrent les yeux. La grève de l'UAW s'est fait sentir - en excluant la production de véhicules, le PIB a augmenté de 5,3 %. Dans l'ensemble, cependant, le rapport économique robuste n'est pas entièrement une bonne nouvelle, du moins pas pour la Fed. "La croissance économique est passée de la résilience à la réaccélération ce trimestre, défiant le cycle de resserrement agressif de la Réserve fédérale et le durcissement des conditions financières", écrit Olu Sonola, responsable de l'économie américaine chez Fitch. "La croissance économique supérieure à la tendance ne peut coexister durablement avec un environnement de taux d'intérêt de plus en plus restrictif." le message de la Fed, "plus haut pour plus longtemps", pourrait s'avérer être "beaucoup plus haut pour beaucoup plus longtemps" Mais les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % de l'économie américaine, ont été la grande vedette de l'année, avec une croissance de 4 % et une contribution de 2,7 points de pourcentage. Comme d'habitude, les dépenses pour les services ont dominé, ajoutant 1,6 point de pourcentage à la colonne "plus", les biens durables et non durables contribuant respectivement à 0,6 et 0,5 point de pourcentage. "La vigueur des dépenses de consommation et l'impulsion donnée à la croissance par les dépenses publiques ne facilitent pas la tâche de la Fed au cours des prochains trimestres", ajoute M. Sonola. En ce qui concerne les biens, les nouvelles commandes de biens durables USDGN=ECI - qui vont des gaufriers aux avions de chasse - ont augmenté de 4,7 % le mois dernier, dépassant ainsi les 1,7 % attendus par les analystes. Si l'on se réfère au rapport , un bond de 92,5 % des avions commerciaux a atténué la douleur d'une chute de 14,4 % des commandes de défense. Les biens d'équipement de base - qui excluent la défense et les avions et sont considérés comme un baromètre des intentions de dépenses des entreprises américaines - ont augmenté de 0,6 %, ce qui est beaucoup plus fort que le gain dérisoire de 0,1 % prévu par les économistes. Toutefois, "le tableau d'ensemble est que les commandes de biens d'équipement de base continuent de baisser en termes réels, conformément aux intentions de dépenses en capital déprimées dans les données de l'enquête", déclare Kieran Clancy, économiste américain senior chez Pantheon Macroeconomics. "Cette faiblesse a été partiellement compensée par l'augmentation des achats d'automobiles par les entreprises au cours des derniers trimestres, mais les dépenses semblent également ralentir En ce qui concerne le marché du travail, 210 000 travailleurs américains ont rejoint les rangs des chômeurs la semaine dernière, soit un peu plus que ce que prévoyaient les analystes et une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Le rapport du département du travail sur les demandes d'allocations chômage semble refléter la réticence des employeurs à distribuer des lettres de licenciement bon gré mal gré à un moment où de nombreuses entreprises ont du mal à pourvoir les postes vacants, selon les données d'enquêtes récentes de l'ISM et de la NFIB, entre autres. Les demandes en cours USJOBN=ECI , rapportées avec un décalage d'une semaine, ont bondi de 3,6 % pour atteindre 1,79 million, un chiffre bien supérieur à la moyenne d'avant la pandémie, ce qui pourrait suggérer que les travailleurs licenciés mettent plus de temps à trouver un nouvel emploi. "La hausse des demandes continues suggère que, bien que le marché du travail soit caractérisé par peu de pertes d'emploi, les chômeurs ont plus de difficultés à trouver un nouvel emploi, ce qui serait cohérent avec un rythme d'embauche plus lent", déclare Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. Et maintenant, quelques données sur le logement. Les contrats signés pour la vente de maisons américaines d'occasion USNAR=ECI ont défié les attentes des analystes en augmentant de 1,1 % le mois dernier, selon la National Association of Realtors (NAR). Les estimations tablaient sur une baisse de 1,8 % après le plongeon de 7,1 % du mois d'août. Mais ne louez pas encore une salle pour fêter l'événement. "Malgré la légère hausse, les contrats en cours restent à des niveaux historiquement bas" en raison des taux hypothécaires, écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "En outre, les stocks restent limités, ce qui freine les ventes mais maintient les prix des logements à un niveau élevé." Les taux hypothécaires, qui reflètent les rendements du Trésor, grimpent dans la stratosphère, le taux contractuel fixe à 30 ans atteignant 7,9 % la semaine dernière, son niveau le plus élevé depuis plus de 23 ans. Cette situation a eu un double effet: elle a rendu la perspective d'effectuer des paiements mensuels inabordable pour de nombreux acheteurs potentiels et elle a réduit le stock de logements disponibles sur le marché, car il est peu probable que les propriétaires bénéficiant de taux d'intérêt beaucoup plus bas choisissent ce moment pour agrandir ou réduire leur bien immobilier. Le rapport de la NAR sur les ventes de logements en attente est considéré comme l'un des indicateurs les plus prospectifs en matière de logement, car les contrats signés se traduisent généralement par des ventes effectives dans un mois ou deux. Enfin, le département du commerce a publié son rapport préliminaire sur la balance commerciale USGBAL=ECI et les stocks de gros USAWIN=ECI en septembre. Le rapport montre que le déficit commercial s'est creusé de 1,3 % pour atteindre 85,78 milliards de dollars et que les stocks de gros sont restés inchangés par rapport au mois d'août. (Stephen Culp) ***** LES INDICES DE WALL STREET CHUTENT SUR LES BÉNÉFICES, LES DONNÉES (1012 EDT/1412 GMT) Le Nasdaq composite .IXIC et le S&P 500 .SPX ont ouvert en baisse jeudi, tandis que le Dow Industrials .DJI a augmenté tôt. Les trois indices sont maintenant dans le rouge pour la journée, le Nasdaq composite .IXIC étant le plus touché alors que les investisseurs digèrent les données économiques et les résultats. En particulier, Meta Platforms META.O a pesé sur le Nasdaq car la société mère de Facebook a prévu des dépenses pour 2024 supérieures aux estimations et a laissé entendre que le conflit au Moyen-Orient pourrait freiner les ventes du quatrième trimestre. Toujours dans le domaine des bénéfices, Mastercard MA.N a baissé de ~4% après avoir prévu une croissance des revenus plus faible que prévu pour le quatrième trimestre, signalant une modération potentielle des dépenses, l'incertitude économique incitant les consommateurs à la prudence. Cependant, les données économiques ont montré que la croissance économique américaine du troisième trimestre a été la plus rapide depuis près de deux ans, car les salaires plus élevés d'un marché du travail serré ont contribué à alimenter les dépenses de consommation, défiant une fois de plus les avertissements sinistres d'une récession qui ont persisté depuis 2022. Toujours du côté positif, Ford Motor F.N et General Motors GM.N ont progressé après que le syndicat United Auto Workers (UAW) a conclu un accord de principe avec Ford, le premier des trois grands constructeurs automobiles de Detroit à parvenir à un accord depuis que 45 000 travailleurs sont en grève depuis la mi-septembre. On espère que l'accord proposé, qui prévoit une augmentation de 25 % des salaires sur 4 ans et demi, servira de modèle pour régler les grèves parallèles de l'UAW chez Stellantis STLAM.MI , la société mère de GM et de Chrysler. Mais pour la deuxième journée consécutive, il semble que les services de communication .SPLRCL seront le plus grand frein au S&P 500 avec Meta et Alphabet, la société mère de Google, qui ont pesé sur le S&P 500 avec Comcast Corp CMCSA.O , qui a dégringolé de ~7%. Le câblo-opérateur Comcast a été sanctionné par les investisseurs pour une perte surprise de clients dans son activité très concurrentielle de haut débit, même si son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels ont battu les estimations des analystes grâce à de bonnes performances dans le streaming et les parcs à thème. Charter Communications CHTR.O , en baisse de plus de 4%, a semblé tomber en sympathie avec Comcast. L'immobilier .SPLRCR est le plus grand gagnant parmi les 11 principaux secteurs de S&P, en hausse de plus de 2 %. Voici un premier ENQUÊTE de la situation: (Sinéad Carew) ***** LE NASDAQ COMPOSITE: IL A PLONGÉ, MAIS IL EST PRÊT À SE RESSAISIR? (0900 EDT/1300 GMT) Les contrats à terme E-mini Nasdaq 100 NQcv1 sont en baisse ce jeudi. Ceci alors que les actions des mégapoles restent sous pression, les investisseurs prenant des mesures des récents bénéfices des grandes entreprises technologiques et des rendements élevés du Trésor, tout en gardant un œil sur les données économiques et le conflit en cours au Moyen-Orient. Cela dit, depuis la publication de la dernière série de données économiques à 8h30 EDT, les contrats à terme se sont renforcés. Le NQcv1 est maintenant en baisse d'environ 0,5 %, alors qu'il était en baisse d'environ 0,8 % juste avant la publication des chiffres. À un moment donné, en début de matinée, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en baisse d'un peu plus de 1,5 %. Quoi qu'il en soit, le Nasdaq Composite .IXIC a été mis à mal ces derniers temps. L'indice à forte composante technologique a terminé mercredi à 12 821, soit une baisse d'environ 11 % par rapport à son sommet de clôture du 19 juillet. Parallèlement, l'indice Nasdaq New High/New Low (NH/NL), l'une des mesures de la force interne du Nasdaq, a fortement reculé: L'indice NH/NL a culminé à 71,3 % le 21 juillet. Il est alors passé sous la ligne de résistance de son sommet de 2021. Cette mesure a maintenant plongé à seulement 8,1 %, ce qui est sa valeur la plus basse depuis le 4 octobre 2022, soulignant à quel point le Nasdaq dans son ensemble a été faible. Toutefois, du côté positif, la mesure s'approche de la ligne de soutien peu profonde de son plus bas niveau de début 2020, qui se situe maintenant autour de 5,5 %. Par conséquent, si cette mesure est effacée et que la ligne de soutien tient, il est possible que le Nasdaq au sens large trouve un creux inattendu, ce qui entraînerait une certaine forme de reprise. Si la ligne de soutien cède, les points bas de la mesure en 2022 se situaient dans la zone des 3,8 %-4,5 %. Le creux de la panique pandémique du début de l'année 2020 se situait à 1,2 %. 