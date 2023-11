MARCHÉS EN DIRECT-M. Bannister, de Stifel, réitère son objectif de 4 400 pour le S&P en fin d'année

* Les trois principaux indices boursiers américains sont dans le vert, le Nasdaq est en tête des gains * L'immobilier est le secteur le plus dynamique de l'indice S&P, l'énergie est le seul perdant * Baisse du brut, du dollar et du bitcoin; hausse de l'or * Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à 4,55 % 3 novembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante STIFEL'S BANNISTER REITERATES YEAR-END S&P TARGET OF 4,400 (1410 EDT/1810 GMT) Le stratège en chef de Stifel a réitéré son objectif de fin d'année de 4 400 pour le S&P 500 .SPX , l'indice devant se maintenir jusqu'au printemps 2024, soutenu par la surperformance des actions cycliques de valeur. Dans une note publiée jeudi, M. Bannister a déclaré qu'il ne voyait pas de récession imminente aux États-Unis, l'indice de référence "escaladant le proverbial mur de l'inquiétude" jusqu'à environ 4 400 d'ici décembre, où l'indice se stabilisera ensuite jusqu'en avril. Selon M. Bannister, l'événement principal au cours de cette période sera le déplacement de la surperformance vers les industries cycliques de valeur telles que les services financiers, l'énergie, les transports, les matériaux de base, l'assurance, les banques, les biens d'équipement et l'immobilier. M. Bannister fonde cette surperformance sur l'idée que l'indice ISM manufacturier atteindra environ 53 en avril, aidé par une amélioration progressive à l'étranger, une inflation "quelque peu" rigide qui ne sera pas assez élevée pour déclencher un nouveau resserrement significatif de la part de la Fed dans la fenêtre commerciale de six mois, et la résilience des consommateurs américains reflétée par l'augmentation des salaires réels ainsi qu'un excès d'épargne substantiel restant. Selon Stifel, les craintes que la Fed ne provoque une récession à court terme, qui a récemment fait chuter le S&P 500 de plus de 10 % par rapport à son sommet du 31 juillet, sont exagérées. M. Bannister cite l'indice ISM PMI manufacturier comme "une donnée économique exemplaire" et indique qu'il pourrait avoir atteint son niveau le plus bas à 46 en juin. M. Bannister précise qu'il existe deux types de ralentissement de l'indice PMI: les récessions, avec un indice PMI d'environ 36, et les ralentissements intra-cycle, avec un indice PMI d'environ 46. Les indicateurs avancés signalent un rebond de l'ISM PMI pour les indices PMI américain et mondial, de sorte qu'une récession est peu probable. Selon Stifel, un pic de l'indice PMI manufacturier se produit généralement environ 20 mois après un creux, et si l'indice de juin correspondait au creux récent, le prochain pic pourrait ne pas se produire avant le quatrième trimestre de 2024. Selon M. Bannister, la résistance des consommateurs est due à deux facteurs: les dépenses fiscales au niveau de la guerre mondiale, soutenues par la Fed pendant la pandémie de grippe aviaire, ont augmenté l'épargne excédentaire, tandis que les marchés de l'emploi tendus, combinés à un ralentissement de l'inflation, ont soutenu la consommation. M. Bannister est optimiste en ce qui concerne les valeurs cycliques, car il continue de s'attendre à une croissance économique plus forte et à une inflation plus forte. (Chuck Mikolajczak) ***** LES BULLS SE CACHENT TOUJOURS - AAII (1349 EDT/1749 GMT) Le sentiment haussier, ou les attentes de hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 5 points de pourcentage pour atteindre 24,3 % dans la dernière enquête de sentiment de l'AAII. Cet optimisme est inférieur à sa moyenne historique de 37,5 % pour la septième fois en huit semaines et "exceptionnellement bas" pour la deuxième semaine consécutive, selon l'AAII. Le sentiment baissier, ou les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 7,1 % pour atteindre 50,3 %. C'est la deuxième semaine consécutive que ce pessimisme atteint un niveau inhabituellement élevé et la septième fois en neuf semaines qu'il est supérieur à sa moyenne historique de 31,0 %. La dernière fois que le sentiment haussier a été plus élevé, c'était le 22 décembre 2022. L'écart entre le sentiment haussier et le sentiment baissier a diminué de 12,1 points de pourcentage pour atteindre un taux négatif de 26 % et se situe en dessous de sa moyenne historique de 6,4 %. L'enquête de la semaine prochaine devrait indiquer combien d'investisseurs ont modifié leur vision du marché boursier à la suite de la forte hausse de cette semaine. (Chuck Mikolajczak) ***** LES NOTATIONS DE CRÉDIT DES PRINCIPALES BANQUES AMÉRICAINES SONT "VULNÉRABLES" - FITCH (1243 EDT/1643 GMT) Les notations de crédit des principales banques américaines, dont Wells Fargo WFC.N et U.S. Bancorp USB.N , sont beaucoup plus vulnérables à un abaissement de la note en raison de la persistance des défis économiques, a averti vendredi l'agence de notation Fitch. L'agence de notation a cité la hausse du coût des dépôts comme l'une des principales menaces auxquelles les banques devront faire face dans un avenir proche. Les marges d'intérêt nettes des prêteurs ont été réduites car ils paient des taux d'intérêt plus élevés sur les dépôts afin d'éviter que les clients ne retirent leurs fonds. Si la Réserve fédérale maintient son taux d'intérêt de référence plus longtemps que ne le prévoient les marchés, un plus grand nombre d'emprunteurs pourraient également ne pas rembourser leurs prêts, ce qui aggraverait les pertes des banques. Les banques qui enregistrent des pertes latentes dans leurs portefeuilles d'obligations pourraient constituer un autre point sensible, mais certains des changements réglementaires proposés par les autorités américaines au cours des derniers mois devraient contribuer à apaiser les inquiétudes, selon Fitch. (Niket Nishant) ***** TOUT CE QUI EST MAUVAIS REDEVIENT BON: RAPPORT SUR L'EMPLOI, PMI (1050 ET/1450 GMT) Les acteurs du marché espéraient que le rapport du département du travail sur les emplois d'octobre montrerait un affaiblissement du marché de l'emploi, sachant que cela pourrait signifier la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed. Eh bien, le département du travail a livré . L'économie américaine a créé 150 000 emplois le mois dernier, soit près de la moitié du chiffre de septembre et près de 17 % au-dessous du consensus. Près d'un emploi sur trois a été créé par le gouvernement. Sans ces emplois, la masse salariale aurait augmenté de moins de 100 000. Le secteur manufacturier, à l'instar des récents indices PMI, a perdu 35 000 emplois, tandis que le secteur des services a plus que compensé ces pertes d'emplois, en ajoutant 110 000 postes. Le mois d'octobre est le troisième mois sur les douze derniers à ne pas avoir atteint les estimations des analystes. "C'est un bon signe que le marché du travail s'affaiblit et joue le jeu de la Fed", déclare Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities. "Cela indique probablement une nouvelle pause de la Fed en décembre, ce qui signifierait que la Fed a fini de relever ses taux." Bingo. L'élément le plus surveillé du rapport est sans doute la croissance des salaires, qui s'est ralentie de manière inattendue sur une base mensuelle, passant de 0,3 % (révision à la hausse) à 0,2 % en septembre. La croissance des salaires en glissement annuel a diminué de 20 points de base, passant de 4,3 % à 4,1 %, soit la plus faible croissance annuelle des salaires depuis juin 2021. En tant que première mesure de l'inflation pour octobre, elle est de bon augure pour ceux qui espèrent voir la Fed mettre fin à son cycle de hausse des taux. Malgré cela, les salaires ont encore beaucoup à faire avant que Powell & Co ne soient satisfaits. "Les gains salariaux annuels, selon la plupart des mesures, devront converger vers 3,5 % pour être compatibles avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed", déclare Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. Voici un ENQUÊTE de divers indicateurs américains, montrant le chemin parcouru depuis le début du resserrement de la politique monétaire de la Fed et le chemin qu'il reste à parcourir avant de se rapprocher de l'objectif annuel moyen de 2 % fixé par la banque centrale: Le taux de chômage a augmenté de manière inattendue pour atteindre 3,9 % - les analystes voyaient le taux de chômage se maintenir à 3,8 % - alors que, dans le même temps, le taux de participation au marché du travail, qui est crucial, a légèrement baissé, pour atteindre 62,7 % Lorsque le taux de chômage augmente alors même que des travailleurs quittent définitivement le marché du travail - et ne sont donc plus considérés comme des chômeurs - il s'agit d'une équation qui signifie un ralentissement fondamental. "À un moment donné, la hausse du taux de chômage s'accélérera pour devenir une hausse rapide du taux de chômage, et c'est donc la statistique la plus importante à surveiller pour déterminer si et quand nous nous dirigeons vers une récession", écrit Chris Zaccarelli, responsable en chef des investissements à l'Independent Investor Alliance. Si l'on change de vitesse, le secteur américain des services est en train de perdre un peu de vitesse. L'indice des directeurs d'achats non manufacturiers de l'Institute for Supply Management (ISM) (PMI) USNPMI=ECI a chuté de 1,8 point à 51,8, soit un résultat inférieur aux attentes des analystes. Un indice PMI supérieur à 50 signifie une expansion mensuelle. "Le sentiment parmi les commentaires des répondants du Comité d'enquête sur les entreprises est mitigé, certains étant optimistes quant aux conditions d'affaires stables et régulières actuelles et d'autres préoccupés par des facteurs économiques tels que l'inflation, les taux d'intérêt et les événements géopolitiques", écrit Anthony Nieves, président du Comité d'enquête sur les entreprises de services de l'ISM. "Les défis liés à l'emploi sont également fréquents, avec des commentaires sur l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, ainsi que sur les pénuries." S&P Global a également publié son indice PMI des services pour le mois d'octobre, qui s'est accroché à l'expansion par les ongles, s'établissant à 50,6. Voici une décomposition de l'indice PMI des services de l'ISM avec une sélection de sous-composants: (Stephen Culp) ***** LE FONDS OBLIGATAIRE À COURT TERME ENREGISTRE LES DEUXIÈMES FLUX HEBDOMADAIRES LES PLUS ÉLEVÉS JAMAIS ENREGISTRÉS (0957 ET/1357 GMT) Le SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL.P de State Street, qui suit un indice de bons du Trésor de un à trois mois, a enregistré son deuxième flux hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement du fonds en 2007. Le fonds de 37,02 milliards de dollars a attiré 3,05 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est terminée le 1er novembre, ce qui le place en deuxième position derrière le record de 4,34 milliards de dollars attiré au cours de la ruée vers la sécurité induite par la pandémie en mars 2020, selon les données de Refinitiv Lipper. Les investisseurs individuels ont également été de gros acheteurs d'ETF obligataires. La BIL a été le troisième ETF le plus acheté par les investisseurs particuliers mercredi, après les fonds populaires Invesco QQQ, qui suit le Nasdaq 100 QQQ.O , et SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.P , a déclaré Vanda Research. "Les investisseurs particuliers à la recherche de revenus profitent du nouveau régime de taux élevés, qui avait disparu du paysage de l'investissement depuis les années précédant la crise financière mondiale", ont écrit les analystes de Vanda Research dans une note. Les rendements obligataires ayant augmenté cette année suite à la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, au plus haut depuis quatre ans, les bons du Trésor américain sont devenus des alternatives d'investissement attrayantes après des années de sous-performance. (Medha Singh) ****** WALL STREET VISE LE PLUS GRAND GAIN HEBDOMADAIRE DE 2023 (0950 EDT/ 1350 GMT) Wall Street a semblé tout à fait disposée à prolonger son rallye vendredi, les investisseurs ayant interprété un rapport sur l'emploi plus faible que prévu comme un signe que la tentative de la Réserve fédérale de réduire l'inflation en jetant de l'eau froide sur l'économie fonctionne comme prévu. Il s'agit d'un cas classique de mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, la notion de "pic des taux d'intérêt" ayant accéléré leur progression. Pour le S&P 500 et le Dow Jones, une nouvelle journée dans le vert portera à cinq le nombre de leurs gains quotidiens consécutifs, et à six pour le Nasdaq. Au total, chaque indice s'est engagé sur la voie de sa meilleure semaine de l'année. Le rapport sur l'emploi du département du travail pour le mois d'octobre a montré que l'économie américaine a créé 150 000 emplois le mois dernier, ce qui est inférieur au consensus de 17 %, et le taux de chômage a surpris dans l'autre sens, augmentant à 3,9 %. L'élément le plus réjouissant de ce rapport est sans doute le ralentissement de la croissance des salaires, considéré par la Fed comme essentiel pour maîtriser l'inflation. Ce rapport marque la fin d'une semaine tumultueuse, marquée par des résultats mitigés et la réunion de politique monétaire du FOMC. En ce qui concerne les résultats, Apple Inc AAPL.O a chuté après avoir prévu de faibles ventes pour les fêtes de fin d'année. Voici la situation à 0941 EDT: (Stephen Culp) ***** POUR LES POSTS EN DIRECT DU MARCHÉ AVANT 09:30 EDT, CLIQUEZ ICI .