MARCHÉS EN DIRECT-Luxe européen : "Le secteur semble survendu

* STOXX Europe 600 en baisse de 0,4 * Le secteur de la santé en tête des baisses, Novo Nordisk en recul * L'activité des usines de la zone euro reste en baisse * Les marchés à terme de Wall Street stagnent 2 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LUXE EUROPÉEN: "LE SECTEUR SEMBLE SURVENDU" (1105 GMT) La décote des grandes marques de luxe ayant fait chuter les valorisations jusqu'à leurs moyennes à long terme, certains investisseurs commencent à réexaminer le secteur avec plus de confiance. C'est le cas de Citi, qui vient de relever le secteur à "surpondérer" dans le cadre de sa stratégie sectorielle européenne. "Les produits de luxe ont été le secteur européen le moins performant récemment. Le sentiment positif et la surperformance qui ont suivi la réouverture de la Chine se sont maintenant dissipés, alors que les fondamentaux restent stables", déclarent les stratèges de Citi, dont Beata Manthey. "Le secteur semble survendu, d'autant plus que les principaux vents contraires (, la hausse des taux, le ralentissement de la Chine) pourraient bientôt s'atténuer", ajoutent-ils. L'indice STOXX Europe Luxury 10 .STXLUXP a vu son indice de force relative tomber à ses plus bas niveaux de mars 2020 la semaine dernière, indiquant des niveaux de survente alors que l'indice est entré dans une configuration de marché baissier . Plus d'informations ici: LIVE MARKETS- Le grand luxe n'est plus cher: c'est le moment d'acheter? (Danilo Masoni) ***** LE CYCLE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN N'EST PAS TYPIQUE - BLACKROCK (1045 GMT) La saison des bénéfices du troisième trimestre est sur le point de démarrer et l'on s'attend à ce que les résultats commencent à refléter les tensions et les contraintes auxquelles l'économie est soumise, alors que les taux d'intérêt approchent de leur maximum. Toutefois, selon le gestionnaire d'actifs BlackRock, la récession économique pourrait ne pas se traduire par une récession des bénéfices. L'une des principales raisons en est qu'il ne s'agit pas d'un cycle économique classique. Helen Jewell, responsable des investissements pour BlackRock EMEA Fundamental Equities, explique que les bénéfices des entreprises sont toujours affectés par les retombées de la pandémie de grippe aviaire et par des tendances à long terme telles que la décarbonisation et la démondialisation. Selon elle, cela pourrait expliquer en partie pourquoi les marchés européens font preuve de résilience face au ralentissement de la croissance, comme l'illustre la forte baisse de l'activité commerciale au cours des mois d'été. "Les investisseurs s'interrogent sur les perspectives d'inflation et de croissance, ce qui maintient les marchés boursiers dans une sorte de schéma d'attente", dit-elle. Les entreprises cycliques, celles dont la santé est la plus étroitement liée à l'économie sous-jacente et qui ont tendance à perdre leur popularité lorsque la croissance ralentit, constituent un domaine à surveiller. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent dans ce cycle, notamment parce que les sociétés cycliques ne se comportent pas de manière cyclique, selon Mme Jewell. L'aérospatiale et les semi-conducteurs sont des secteurs à surveiller, ajoute-t-elle. (Amanda Cooper) ***** LES CHANCES D'UNE NOUVELLE FERMETURE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN NOVEMBRE SONT PLUS FAIBLES - GOLDMAN (0927 GMT) Le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire samedi en fin de journée - évitant ainsi une fermeture du gouvernement - avec le soutien massif des démocrates après que le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ait renoncé à une demande antérieure des partisans de la ligne dure de son parti en faveur d'un projet de loi partisan. La prochaine échéance est le 17 novembre. "Une fermeture du gouvernement à cette date reste un risque évident, même si nous pensons que les chances d'une fermeture à la prochaine échéance sont plus faibles qu'elles ne le semblaient à la veille du 30 septembre", a déclaré Alec Philips, économiste politique en chef chez Goldman Sachs. Il est probable que le Congrès adopte une nouvelle prolongation temporaire pour certaines agences, voire toutes, d'ici le 17 novembre, mais il prévient qu'une nouvelle prolongation se heurtera probablement à une opposition "au moins aussi forte" de la part des républicains de la Chambre des représentants que celle qui vient d'être adoptée. Au cours de la semaine à venir , GS s'attend à ce que les leaders du Congrès formulent une stratégie pour adopter des projets de loi de dépenses pour l'année entière, qui, s'ils sont approuvés, réduiraient l'impact économique d'un shutdown d'environ la moitié - d'environ -0,2 point de pourcentage de la croissance du 4ème trimestre par semaine à 0,1 point de pourcentage. Société Générale examine les impacts sur les marchés, notant que le projet de loi du week-end évite les retards dans la collecte et la publication des données par les agences américaines - ce qui est crucial pour la Fed qui se réunit le 31 octobre et le 1er novembre. Les données sur l'emploi, l'inflation, les ventes au détail et la croissance économique du troisième trimestre figurent parmi les chiffres économiques attendus avant la réunion de la Fed. "Cela permettra aux marchés d'affiner la probabilité implicite de 19 % pour une hausse de 25 points de base en novembre", déclarent les économistes de la banque européenne. (Susan Mathew) ***** LE STOXX EN HAUSSE, LA SANTÉ À LA TRAÎNE (0833 GMT) Les actions européennes ont démarré le dernier trimestre de 2023 sur une note positive, laissant derrière elles une chute de 2,5 % au troisième trimestre qui a poussé le STOXX Europe 600 à son plus bas niveau depuis mars, les investisseurs ayant délaissé les actions au profit d'obligations d'État à haut rendement. L'indice régional .STOXX a progressé de 0,2 %, tiré par les gains de l'immobilier sensible aux taux .SX86P , qui a augmenté de plus de 1 %, tandis que les mineurs .SXDP ont été soutenus par la hausse des prix du cuivre CMCU3 . Le secteur de la santé a été un point faible, en baisse de 0,5%, le poids lourd Novo Nordisk NOVOb.CO ayant perdu 1% après une hausse de 17% au dernier trimestre qui lui a permis de dépasser LVMH LVMH.PA en tant qu'action la plus précieuse d'Europe. LVMH, qui a perdu 17 % au cours des trois mois précédant la fin septembre, a gagné 0,9 %. Voici l'instantané d'ouverture: (Danilo Masoni) ***** LE MARCHÉ DE L'URANIUM: UNE OPPORTUNITÉ EM? (0800 GMT) La récente flambée des prix de l'uranium représente une grande opportunité pour les marchés émergents (EMs), écrivent les chercheurs de Tellimer dans une note. Avec des prix qui atteignent des sommets vertigineux à la lumière d'une demande renouvelée , les pays développent considérablement la construction de nouveaux réacteurs, notamment la Chine, l'Inde et la Turquie, a écrit Dhruv Madia chez Tellimer Research. La reprise pourrait se poursuivre, car la demande devrait presque doubler d'ici 2040, selon un rapport de l'Association nucléaire mondiale. Il est intéressant de noter qu'alors que la demande mondiale est en hausse, l'offre sera insuffisante de 51 709 tonnes d'ici 2035, selon un rapport d'un groupe de réflexion américain. À cet égard, il convient de noter que huit des dix principaux producteurs d'uranium sont des pays émergents, parmi lesquels le Kazakhstan, la Namibie et la Russie disposent de réserves substantielles, en plus de l'Ouzbékistan, du Niger, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Le Kazakhstan, la Namibie et la Russie représentent ensemble environ 30 % des réserves mondiales d'uranium, contre 40 % pour l'Australie et le Canada . En dominant les exportations de réserves d'uranium, ces pays pourraient améliorer leur balance commerciale et leur croissance économique, écrit M. Madia. Parmi les principaux producteurs, les entreprises à suivre de près sont Kazatomprom KAPq.L , Cameco CCO.TIO , Uranium One, Orano, Swakop Uranium, Navoi Mining, BHP BHP.AX , Quasar QUAS.BO , CNNC CNNC.PK et ARMZ ARMZI.RTS , qui représentent collectivement 90 % de la production mondiale d'uranium. Le VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF NLR.NQT est en hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année, tandis que le Sprott Uranium ETF URNM.K et le Global X Uranium ETF URA sont proches de niveaux jamais atteints depuis 2021 et 2022, respectivement. (Anisha Sircar) ***** LES MARCHÉS À TERME EUROPÉENS SONT STABLES (0641 GMT) Les actions européennes devraient ouvrir autour de la parité lundi, les traders se préparant à une série de données PMI manufacturières et à la suite d'un accord de dernière minute pour éviter la fermeture du gouvernement américain qui a apporté un certain soutien aux contrats à terme de Wall Street. Les contrats EuroSTOXX50 ont peu changé, tandis que les contrats FTSE ont baissé de 0,2 %. Les dérivés sur l'indice S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,5 %. Les nouvelles des entreprises ont été peu nombreuses, alors que le dernier trimestre de l'année commence. Les télécommunications pourraient être au centre de l'attention après que le FT ait rapporté que BT, Deutsche Telekom, Telefonica et d'autres opérateurs ont demandé à l'UE d'obliger Big Tech à payer une contribution équitable pour l'utilisation de leurs réseaux. BBVA pourrait trouver du soutien après avoir commencé son rachat d'actions pour 1 milliard d'euros (1,06 milliard de dollars). Dans le même temps, UBS a déclaré ne pas être au courant d'une enquête menée par les États-Unis sur des manquements présumés en matière de respect des sanctions, suite à une information parue dans les médias la semaine dernière. BAE Systems semble également bien parti pour démarrer après avoir obtenu un contrat de 4,9 milliards de dollars dans le cadre du programme de défense AUKUS avec l'Australie et les États-Unis pour la construction de sous-marins d'attaque. (Danilo Masoni) ***** LES MARCHÉS SE PRÉPARENT À LA PUBLICATION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (0553 GMT) Après un mois de septembre difficile, les investisseurs seront à la recherche de quelque chose de positif pour démarrer le quatrième trimestre, bien qu'un déluge de données économiques en provenance d'Europe lundi pourrait ne pas leur donner l'élan qu'ils souhaitent. Une série d'indices des directeurs d'achat (PMI) dans le monde entier continue avec l'Europe ce lundi, après les données PMI chinoises au cours du week-end qui ont indiqué des niveaux mixtes de services et d'activité manufacturière le mois dernier. Les marchés ont ressenti la douleur après que les actions, les obligations et les monnaies non libellées en dollars aient chuté le mois précédent, les investisseurs s'étant adaptés à l'idée que les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps. Dans le même temps, la zone euro a été confrontée à des craintes de récession au milieu d'une série d'autres indicateurs, ce qui a mis un frein aux bonnes nouvelles de la semaine dernière selon lesquelles l'inflation dans la zone est tombée à son plus bas niveau en deux ans. Les données définitives de l'indice PMI manufacturier de l'UE, publiées lundi, seront suivies de près après que le rapport préliminaire du mois dernier ait brossé un tableau mitigé de la santé économique de la région; l'indice a montré une hausse en septembre par rapport à son plus bas niveau depuis 33 mois en août, mais il est resté en dessous de la marque qui sépare l 'expansion de la contraction . Les marchés chinois sont fermés toute la semaine pour cause de vacances et les marchés indiens sont fermés lundi, mais cette semaine offrira aux investisseurs et aux banques centrales de nombreux éléments nouveaux, notamment les chiffres du chômage dans la zone euro publiés le même jour et l'indice crucial des prix à la production plus tard dans la semaine. Entre-temps, les prix du pétrole sont de nouveau en hausse ce lundi, annulant une partie des pertes subies vendredi. Comme d'habitude, l'avenir des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sera au centre des préoccupations alors que plusieurs responsables de la banque centrale américaine se préparent à prononcer des discours tout au long de la semaine, à commencer par une poignée d'intervenants de la Fed lundi. Quels que soient les résultats des indicateurs, les marchés peuvent se réjouir, au moins temporairement, de l'adoption à la dernière minute d'un projet de loi de financement provisoire () qui permet au gouvernement américain de continuer à fonctionner jusqu'au 17 novembre, ce qui signifie que les principales données de la plus grande économie mondiale, y compris le rapport mensuel sur les salaires de vendredi, seront publiées à temps. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi: -PMI manufacturier final de septembre pour la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. -Données sur le chômage du mois d'août pour la zone euro et l'Italie -Prix des logements au Royaume-Uni en septembre -Intervenants des banques centrales: Luis de Guindos, vice-président de la BCE, Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, John Williams, président de la Fed de New York, Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland (Brigid Riley) ***** (1 $ = 0,9460 euro)