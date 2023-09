MARCHÉS EN DIRECT-Les spreads des obligations à haut rendement se resserrent... malgré les risques de défaillance

* STOXX Europe 600 en baisse de 0,6 * Les inquiétudes concernant la Chine pèsent sur les marchés * Le moral des entreprises allemandes se dégrade * Les contrats à terme sur les actions américaines sont stables 25 septembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LES SPREADS DES OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT SE RESSERRENT... MALGRÉ LES RISQUES DE DÉFAILLANCE (1021 GMT) Relever les taux d'intérêt pour réduire l'inflation comporte le risque d'écraser les débiteurs privés et publics à fort effet de levier qui sont confrontés à de graves difficultés. De nombreuses entreprises ont abordé la crise COVID avec un effet de levier plus important que par le passé et ont dû emprunter plus d'argent pour surmonter la pandémie. "En termes de volumes de défaillances, nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire à celle de la crise financière mondiale (GFC), déclare Adam Phillips, directeur général et responsable des situations spéciales sur les marchés développés chez BlueBay. M. Phillips rappelle que le marché des obligations à haut rendement et le marché des prêts à effet de levier sont deux fois plus importants qu'ils ne l'étaient à la fin de la crise financière mondiale. Cela dit, les signaux du marché ne sont pas au rouge, "le marché du haut rendement dans son ensemble étant relativement serré à ce stade du cycle, en termes historiques", ajoute-t-il. "Le marché du haut rendement est de bien meilleure qualité, la proportion de double B est bien plus élevée qu'à la fin de la crise financière mondiale", affirme M. Phillips. Cependant, "il y a clairement une grande dispersion. Et franchement, il y a beaucoup de triple C" (Stefano Rebaudo) ***** LES IPOS ET LES M&A EUROPÉENS VONT REPRENDRE - GOLDMAN SACHS(0935 GMT) Les récentes introductions sur le marché américain, notamment celles d'Arm, d'Instacart et de Klayvio, ont fait espérer aux investisseurs une reprise de l'activité d'introduction en bourse après une période d'accalmie. Mais la tiédeur des transactions après les introductions en bourse de ces titres a fait naître des doutes quant à la possibilité de maintenir la dynamique des introductions en bourse. Pas Goldman. "Le nombre d'introductions en bourse devrait augmenter à mesure que nous nous rapprochons du pic des taux d'intérêt, que la confiance des entreprises s'améliore et que l'incertitude politique s'atténue", ont déclaré les stratèges de GS dirigés par Guillaume Jaisson. En particulier en Europe, car ils notent que les introductions en bourse européennes sont généralement en retard d'un trimestre par rapport à celles des États-Unis. Leur indicateur prévoit 11 introductions en bourse par trimestre. Mais, comme l'a fait le concepteur de puces britannique Arm, les entreprises européennes pourraient choisir de s'introduire en bourse aux États-Unis. "Nous pensons que les actions européennes sont désavantagées par rapport aux cotations américaines, où le marché des actions est plus profond et où les investisseurs nationaux américains ont une plus grande propension à investir dans les actions", explique M. Jaisson. Les nouvelles introductions en bourse seront facilement absorbées par le marché des actions, car la combinaison des rachats, ainsi que l'activité d'achat de private equity (PE), a entraîné une forte baisse de l'offre d'actions cotées en bourse, selon GS. L'Europe est également mûre pour les fusions et acquisitions. "L'environnement des fusions et acquisitions est sans doute plus solide, les entreprises européennes constituant des cibles attrayantes et se négociant avec une décote historique par rapport aux États-Unis Indique GS. "Cette situation, combinée à la faiblesse des monnaies européennes, devrait susciter l'intérêt des acheteurs américains. En outre, les bilans européens sont généralement sains, l'inflation est en baisse et l'activité de capital-investissement devrait rester soutenue." Les banques d'investissement et les petites capitalisations sont les principaux bénéficiaires potentiels. Un redémarrage de l'activité de fusion et d'acquisition, après avoir chuté de 70 % en glissement annuel, pourrait aider le marché à rebondir, selon GS. L'indice européen STOXX 600 .STOXX est en hausse d'environ 7 % cette année, à la traîne du S&P 500, qui a progressé de près de 13 %. (Susan Mathew) ***** L'INQUIÉTUDE DE LA CHINE MAINTIENT LE STOXX À UN NIVEAU BAS (0822 GMT) Le STOXX 600 .STOXX perd 0,2% ce matin, alors que le sentiment de faiblesse de la Chine reste au centre de l'attention, les minières et les valeurs de loisirs constituant un frein, tandis que les soins de santé et les banques offrent un peu de soulagement. Les banques de la zone euro .SX7E sont en hausse de 0,3%, tandis que les voyages et les loisirs .SXTP sont à la traîne, en baisse de 2,2%. Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, pèse sur le secteur des loisirs et constitue la plus forte baisse du jour, en recul de 8,8% après avoir lancé un avertissement sur les revenus des jeux en ligne. Les minières .SXPP n'aident pas non plus, perdant 1,6% et pesant sur le FTSE 350 en particulier, Rio Tinto RIO.L et Antofagasta .ANTO.L chutant de 2,6% à 2,9%. Les valeurs de luxe exposées à la Chine .STXLUXP ont chuté de 1,3%. Un acteur du marché s'est inquiété d'une consommation d'acier plus faible que prévu pendant la haute saison de la construction et d'une possible réduction de la production d'acier pendant l'hiver en Chine, le principal consommateur, et de la fin du restockage avant les vacances. Certaines actions bancaires italiennes sont en hausse suite aux nouvelles du week-end selon lesquelles l'Italie réexaminera une taxe contestée sur les bénéfices exceptionnels sur les banques en donnant aux prêteurs l'option d'augmenter leurs réserves tampons au lieu de payer le prélèvement. A 0806 GMT, les actions de Banco BMP BAMI.MI étaient en hausse de 2,7% et Banca BPER EMII.MI était en hausse de 1,9%, les deux se hissant au sommet de l'indice des banques de la zone euro .SX7E . Le fabricant de jeux français Ubisoft UBIP.PA est en tête des hausses, après un relèvement de la note d'Exane BNP . (Lucy Raitano) ***** LA PAUSE HAWKISH DE LA FED MAINTIENT LA PRESSION SUR LES MARCHÉS (0636 GMT) Les investisseurs entament la dernière semaine du trimestre en digérant encore les décisions surprenantes et parfois contradictoires des banques centrales la semaine dernière, tout en se préparant à recevoir d'autres données sur l'inflation aux États-Unis et en Europe. Les marchés mondiaux ont ressenti les effets de la hausse des rendements obligataires américains () et du renforcement du dollar (), qui a atteint son plus haut niveau depuis six mois à la suite du ton hawkish de la Réserve fédérale la semaine dernière. Le yen s'est également rapproché du niveau très surveillé de 150 dollars. La Réserve fédérale a indiqué que les taux resteraient élevés plus longtemps , tandis que ses homologues britannique , suisse et japonais se sont montrés étonnamment pessimistes. La banque centrale de la zone euro a également adopté un ton relativement dovish. Au milieu de tout cela, la livre et l'euro prennent des coups ce mois-ci: L'euro EUR=EBS est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mai, tandis que la livre sterling GBP=D3 se dirige vers sa pire performance mensuelle depuis un an. Mais les marchés auront beaucoup de matériel à examiner cette semaine pour tenter de déceler les futures actions de la Fed. Les responsables des banques centrales américaines seront présents en force, à commencer par le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, lundi, et . Les principales données sur l'inflation sont attendues vendredi. Dans la zone euro, Christine Lagarde, présidente de la BCE, entame une série de discours et de remarques cette semaine. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale de la zone euro ait terminé ses augmentations. 0#ECBWATCH Les données préliminaires sur les prix à la consommation pour le mois de septembre, attendues à la fin de la semaine, resteront certainement dans la ligne de mire des investisseurs. Ailleurs en Europe, les difficultés économiques de l'Allemagne attirent à nouveau l'attention, le gouvernement cherchant à soutenir l'industrie du bâtiment en difficulté en suspendant indéfiniment les projets visant à renforcer les normes d'isolation des bâtiments. Pendant ce temps, les difficultés du secteur immobilier persistent en Chine. Les actions de China Evergrande 3333.HK ont plongé jusqu'à 24% lundi après que le promoteur immobilier en difficulté ait déclaré qu'il n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles dettes en raison d'une enquête sur l'une de ses filiales, ce qui a porté un nouveau coup à ses plans de restructuration. Les fans de cinéma et de télévision, cependant, pourraient avoir quelques raisons de se réjouir, avec la nouvelle d'un accord de travail provisoire entre les scénaristes et les principales études venant d'Hollywood lundi matin. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi: -Enquête Ifo sur l'économie allemande -Christine Lagarde, présidente de la BCE, prononce un discours introductif -François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, prendront également la parole -Neel Kashkari de la Fed participe à une session de questions-réponses (Brigid Riley) ***** FUTURES EUROPÉENS FLASH RED (0635 GMT) Le STOXX 600 .STOXX devrait commencer la semaine dans le rouge, alors que les inquiétudes des investisseurs refont surface concernant le secteur immobilier chinois en crise et que les décisions des banques centrales de la semaine dernière sont prises en compte. Les derniers problèmes rencontrés par Evergrande Group dans la mise en place d'un plan de restructuration de la dette en suspens depuis longtemps ont entraîné une vente massive de ses actions et de celles de ses pairs lundi, Les contrats à terme EuroSTOXX50 .STXEc1 et DAX .FDXc1 perdent environ 0,2 %, tandis que les contrats à terme FTSE .FDXc1 baissent de 0,4 %. Les marchés sont encore en train de digérer la vague d'activités des banques centrales de la semaine dernière, les décideurs politiques ayant réitéré le message selon lequel les taux d'intérêt resteraient plus longtemps élevés, tandis que les derniers signaux de certains responsables de la Fed laissaient entrevoir de nouvelles hausses de taux . La trajectoire future des taux de la Banque du Japon reste également au centre de l'attention . Dans l'actualité des entreprises, le fonds américain KKR KKR.N a demandé à Telecom Italia (TIM) TLIT.MI de repousser au 15 octobre la date limite du 30 septembre pour soumettre une offre ferme de plusieurs milliards d'euros pour le réseau de téléphonie fixe du groupe, a déclaré TIM vendredi. Le groupe immobilier suédois SBB SBBb.ST a cédé dimanche 1,16% de sa filiale éducative EduCo à Brookfield Super-Core Infrastructure Partners pour environ 242 millions de couronnes suédoises (21,73 millions de dollars), afin d'améliorer ses finances. (Lucy Raitano) *****