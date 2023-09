MARCHÉS EN DIRECT-Les PMI manufacturiers restent faibles, mais les investisseurs prennent la nouvelle en compte

* Les trois principaux indices boursiers sont presque stables; le Nasdaq est en baisse * L'énergie est en tête des secteurs gagnants du S&P les services publics sont les plus en baisse * STOXX 600 ~stable * Hausse du dollar et du brut; baisse de l'or et du bitcoin * Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,18% 1er septembre 2023 - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LE PMIS MANUFACTURIER RESTE FAIBLE, MAIS LES INVESTISSEURS PRENNENT LES NOUVELLES EN COMPTE (1210 EDT/1610 GMT) Les secteurs manufacturiers des Etats-Unis et de la zone euro peinent à se remettre sur pied après s'être effondrés depuis la fin de l'année dernière, selon des données publiées vendredi. L'industrie manufacturière américaine s'est contractée (link) pour le dixième mois consécutif en août, la plus longue période de ce type depuis la grande récession de 2007-2009, a déclaré l'Institute for Supply Management (ISM). Dans la zone euro (link), la blessure est plus profonde, car l'activité industrielle est restée en dessous du seuil de 50, qui sépare la contraction de l'expansion, depuis juin 2022. Mais les investisseurs sont restés généralement indifférents, et les stratèges de BofA soulignent dans une note de vendredi qu'une explication possible de l'indifférence du marché à la faiblesse de l'indice PMI est qu'elle pourrait être considérée comme une "bénédiction déguisée", car "le ralentissement de la croissance sur fond d'inflation déclinante pourrait aider à mettre un terme au cycle de resserrement monétaire" Mais ils pensent que la résistance des prix des actifs est principalement due au message ambigu provenant des données macroéconomiques, en particulier aux États-Unis, où les ventes au détail et la production industrielle robustes compensent en partie les chiffres médiocres de l'industrie manufacturière. Toutefois, ces stratèges restent négatifs à l'égard des actions, leurs projections macroéconomiques indiquant une baisse d'environ 15 % pour le STOXX 600 .STOXX , qui devrait atteindre 380 points d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, ainsi qu'une sous-performance de 10 % pour les valeurs cycliques. Les surpondérations défensives préférées de BofA sont Food & Beverages et Pharma, tandis que ses sous-pondérations cycliques préférées sont Banks et Autos. (Matteo Allievi) ***** L'AIGUILLE DE LA FED: LES SALAIRES, L'ISM, LES DÉPENSES DE CONSTRUCTION (1155 EDT/1555 GMT) Les données publiées vendredi ont permis aux acteurs du marché d'aborder le week-end de la fête du travail avec des nouvelles réjouissantes concernant la hausse du chômage, le ralentissement des salaires et, surtout, la probabilité croissante que la Fed appuie sur le bouton "pause". L'économie américaine a créé (link) 187 000 emplois en août USNFAR=ECI , soit 17 000 de plus que le consensus, ce qui représente la neuvième surprise à la hausse pour les effectifs au cours des douze dernières années. Bien que les données marquent une augmentation de 19,1 % de la croissance de l'emploi par rapport aux chiffres révisés à la baisse de juillet, elles sont restées en dessous du niveau de 200 000 - généralement associé au maintien du rythme de croissance de la population - pour le troisième mois consécutif. "Les données d'aujourd'hui n'étaient pas extraordinaires, ce qui signifie que les choses sont plus susceptibles de rester sur la bonne voie en ce qui concerne la Fed", écrit Naeem Aslam, CIO chez Zaye Capital Markets. "La plupart des traders pensent que la Fed est plus susceptible de rester sur la touche, mais dans le même temps, la pression inflationniste reste intacte." En creusant (link) sous les gros titres, les emplois dans le secteur des services ont représenté environ quatre cinquièmes du total des créations d'emplois dans le secteur privé, tandis qu'une augmentation surprise dans le secteur manufacturier a été à l'origine de la quasi-totalité de la surprise à la hausse. Le taux de participation au marché du travail a offert une agréable surprise, en augmentant à 62,8 %, et l'afflux de travailleurs rejoignant ou retournant sur le marché du travail a contribué à faire baisser le taux de chômage de 30 points de base à 3,8 %. Bien qu'une hausse du chômage ne soit généralement pas une raison pour faire sauter le bouchon, elle permet de cocher une case cruciale pour la Fed - le président Powell a déclaré à plusieurs reprises que le chômage devait augmenter afin que l'économie se refroidisse suffisamment pour que la banque centrale envisage d'assouplir sa politique monétaire restrictive. Mais l'aspect le plus réjouissant du rapport est sans doute la croissance des salaires, plus faible que prévu. Les gains horaires moyens ont augmenté d'un modeste 0,2 % le mois dernier, soit la moitié du taux d'augmentation de juillet et moins que la croissance mensuelle de 0,3 % prévue par les économistes. En glissement annuel, la croissance des salaires a diminué de manière inattendue de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 4,3 %. "Les salaires horaires ont été inférieurs à ce que nous attendions, et c'est un bon signe pour la Fed", déclare Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities. "Ce rapport devrait inciter la Fed à attendre en septembre, et si nous avons d'autres nouvelles positives sur l'inflation en septembre et en octobre, la Fed aura probablement terminé, et nous aurons vu la fin des hausses de taux", ajoute M. Cardillo. La croissance des salaires a été l'un des indicateurs les plus stables, qui prennent tous leur temps pour se rapprocher de l'objectif d'inflation annuelle moyenne de 2 % de Powell & Co, mais au moins, ils évoluent dans la bonne direction: Le rapport sur l'emploi n'était pas le seul jeu en ville vendredi. L'indice des directeurs d'achat de l'Institute for Supply Management (ISM) (PMI) USPMI=ECI a montré que l'activité des usines américaines s'est contractée à un rythme légèrement plus lent que prévu ce mois-ci, augmentant de 1,2 point pour atteindre 47,6. Malgré cela, l'indice est resté sous la barre des 50 - c'est-à-dire en territoire de contraction mensuelle - pendant 10 mois consécutifs. Au niveau granulaire, la production, l'emploi et les prix payés - un indicateur de l'inflation - se sont améliorés, tandis que les nouvelles commandes, les stocks et les importations ont reculé. "L'indice global reste globalement inchangé depuis le début de l'année, alors que l'activité manufacturière continue de se débattre sous le poids de taux d'intérêt plus élevés et d'une reprise timide en Chine", déclare Kieran Clancy, économiste américain senior chez Pantheon Macroeconomics. Enfin, les dépenses pour les projets de construction ont augmenté de 0,7 % en juillet, selon le département du commerce. Les estimations consensuelles tablaient sur une hausse plus modeste de 0,5 %. Ligne par ligne, les dépenses pour les constructions résidentielles ont fourni à (link) l'impulsion haussière la plus forte, car l'offre limitée de logements existants déplace la demande vers les logements nouvellement construits. "Les dépenses résidentielles pourraient subir de nouvelles pressions à la baisse au cours des prochains mois, car la hausse des taux hypothécaires a un effet dissuasif sur les nouvelles constructions et le marché du travail s'affaiblit encore, ce qui nuit à la demande de logements", déclare Michael Pearce, économiste en chef chez Oxford Economics. "Le boom de la construction d'usines et des dépenses de construction publique résultant de la loi sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l'inflation n'allait pas continuer à augmenter à son rythme antérieur, mais nous nous attendons à ce que le niveau plus élevé des dépenses se maintienne au cours des prochaines années", ajoute M. Pearce. (Stephen Culp) ***** LE SENTIMENT DES VENDEURS RESTE STABLE EN AOÛT - BOFAS (1015 EDT/1415 GMT) Savita Subramanian, stratégiste actions et quant chez BofA Securities, a écrit dans une note vendredi que l'indicateur Sell Side de la société - un indicateur de sentiment contrariant de l'allocation moyenne recommandée par les stratèges sell side aux actions - est resté inchangé en août après avoir augmenté pendant deux mois. Pourtant, les stratèges sont toujours plus baissiers que haussiers, et elle a déclaré que le niveau actuel suggère un rendement de 15 % du S&P 500 .SPX au cours des 12 prochains mois. "Historiquement, lorsque l'indicateur se situe à ce niveau ou à un niveau inférieur, les rendements à terme à 12 mois du S&P 500 ont été positifs 95 % du temps (contre 81 % pour l'ensemble) et le rendement médian à 12 mois a été de 21 %", a-t-elle fait remarquer. Elle a également écrit: "Bien que l'indice SSI soit resté inchangé en août, les hausses consécutives de juin et juillet indiquent un réchauffement du sentiment des actions, et les enquêtes auprès des investisseurs corroborent ce mouvement." L'indice S&P 500 a enregistré des pertes au mois d'août, mettant fin à une série de cinq mois de hausse. Les gestionnaires de fonds d'achat sont également plus défensifs, selon sa note. "Malgré la baisse de l'optimisme signalée dans les enquêtes, les données sur les avoirs des fonds spéculatifs et des fonds à long terme indiquent toujours des tendances très conservatrices", écrit-elle. (Caroline Valetkevitch) ***** LES CONTRATS À TERME SUR LES INDICES BOURSIERS AUGMENTENT APRÈS LE RAPPORT SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS (0900 EDT/1300 GMT) Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en hausse vendredi, ajoutant aux gains après que les données aient montré (link) que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en août, mais aussi que les conditions du marché de l'emploi se sont détendues. Le rapport a étayé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale n'aura pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt ce mois-ci. Les données ont également montré une augmentation du taux de chômage à 3,8 % et une modération de la croissance des salaires. "Le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes", a déclaré Michael Arone, stratégiste en chef chez State Street Global Advisors à Boston. "Le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes", a déclaré Michael Arone, stratégiste en chef chez State Street Global Advisors à Boston. "Le marché de l'emploi s'assouplit juste assez pour tenir la Fed à distance tout en étant suffisamment fort pour éviter une récession économique, et c'est à cela que le marché réagit en termes de baisse des rendements et de hausse des actions." Voici le premier ENQUÊTE du marché: (Caroline Valetkevitch, Herbert Lash)