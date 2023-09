MARCHÉS EN DIRECT-Les investisseurs pénalisent injustement les valeurs européennes - Barclays

* STOXX 600 en hausse de 0,1 * Contrats à terme américains en baisse de 0,3% * Les services publics sont en hausse, les ressources de base en baisse * Les perspectives de taux de la Fed en ligne de mire Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: . LES INVESTISSEURS PÉNALISENT INJUSTEMENT LES VALEURS EUROPÉENNES - BARCLAYS (0906 GMT) Les investisseurs pénalisent injustement les valeurs européennes en raison de leur caractère cyclique, selon les stratèges en actions de Barclays, qui maintiennent leur surpondération sur cette partie du marché. "Nous pensons qu'elles restent beaucoup trop bon marché, en particulier pour les bénéfices et la rentabilité qu'elles continuent d'offrir", écrivent-ils dans une note. Les actions "value" devraient également, en théorie, bénéficier de la perspective de rendements plus élevés pendant plus longtemps, d'un atterrissage en douceur et de prix des matières premières potentiellement encore plus élevés que ceux observés ces derniers mois. D'un autre côté, les actions de croissance restent très chères, malgré la baisse des prix observée le mois dernier, selon Barclays. Des taux réels plus élevés devraient continuer à exercer une pression sur les valorisations élevées des actions de croissance, ce qui sera important pour les rendements futurs, selon eux. Mais ils ne sont pas suffisamment convaincus pour revenir sur leur notation "midweight" des valeurs de croissance, car ils ne veulent pas être explicitement "underweight" sur quelque chose d'aussi étroitement lié à la technologie. "Après avoir été UW Growth pendant la majeure partie de l'année dernière, et l'avoir fermé/pris des bénéfices en novembre 2022, nous avons été réticents à le ramener à UW sans une raison solide, et surtout parce qu'il y a un chevauchement important avec Tech, qui dans l'ensemble continue de produire des résultats ", disent-ils. (Lucy Raitano) ***** LE STOXX SE DIRIGE VERS SA PIRE SÉRIE DE PERTES DEPUIS 2018 (0820 GMT) Le STOXX 600 .STOXX est de nouveau en baisse, perdant 0,2% et en passe de connaître sa septième journée consécutive de pertes, ce qui constituerait la plus longue série de ce type depuis début 2018. La plupart des secteurs industriels sont dans le rouge, mais ce sont les ressources de base qui mènent le mouvement, en baisse de 1,6%, en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis environ un mois. Le grand gagnant de la journée jusqu'à présent est l'assureur britannique Direct Line DLGD.L , en hausse de 14% en tête du STOXX 600, un jour après que l'assureur canadien Intact Financial IFC.TO a déclaré qu'il achèterait les activités d'assurance commerciale par courtage de Direct Line pour un paiement initial de 520 millions de livres (650 millions de dollars). Ces gains sont intervenus bien que Direct Line ait annoncé une perte pour le premier semestre de cette année et ait réaffirmé que les bénéfices annuels continueraient d'être affectés par l'augmentation des sinistres automobiles. Les dernières nouvelles macroéconomiques européennes proviennent d'Allemagne où la production industrielle (link) a baissé un peu plus que prévu en juillet. (Alun John) ***** EN BAISSE (ENCORE) ENCORE (0653 GMT) Les actions européennes sont prêtes pour une nouvelle journée de baisse, avec des contrats à terme STOXX 50 en baisse d'environ 0,3%. Le STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse pour la sixième journée consécutive hier. Une nouvelle baisse aujourd'hui le mettrait sur la voie de sa plus longue série de pertes depuis le début de l'année 2018. Les données plus fortes que prévu sur les services (link) aux États-Unis à partir de mercredi portent la plus grande partie du blâme pour la faiblesse, car elles sont considérées comme alimentant les craintes d'une inflation collante conduisant à des taux d'intérêt plus élevés pour une longue période. Les données commerciales de la Chine (link) pour le mois d'août ont également été faibles - bien que meilleures que les terribles chiffres de juillet - le Brent est toujours au-dessus de 90 dollars le baril, et le banque hypothécaire britannique Halifax a déclaré que les prix des maisons étaient 4,6% (link) plus bas le mois dernier qu'en août 2022, la chute la plus rapide depuis 2009. Il y a quelques nouvelles à surveiller pour les traders. Nestlé (link) NESN.S achète une participation majoritaire dans le fabricant brésilien de chocolat haut de gamme Grupo CRM, a déclaré le groupe alimentaire suisse jeudi, et Smurfit Kappa (link), major du papier et de l'emballage, a déclaré mercredi en fin de journée qu'il était en discussion pour fusionner avec la société américaine de papier Westrock WRK.N . Le distributeur britannique de produits électriques Currys (link) CURY.L a fait état d'une baisse de ses ventes sur la plupart des marchés au cours des quatre mois précédant la fin du mois d'août, mais a déclaré que les tendances britanniques s'amélioraient et qu'il maintenait ses prévisions annuelles. À lire également, Reuters, citant des sources, a rapporté que Shell avait envisagé (link) de fermer son installation phare de gaz naturel liquéfié Prelude au large de l'Australie pendant un an pour résoudre les problèmes qui ont affecté ses opérations, mais a plutôt opté pour une période de maintenance plus courte pour lui permettre de profiter de la forte demande de gaz. (Alun John) ***** MATINÉE D'ENCHÈRES EN EUROPE - LA BANQUE CENTRALE VOLE LA VEDETTE, LES ACTIONS SE VENDENT (0440 GMT) Le thème dominant sur les marchés financiers mondiaux est une fois de plus la politique de la banque centrale, et les investisseurs en actions en particulier sont inquiets. Les données américaines montrent une recrudescence des pressions inflationnistes, alors que les marchés s'étaient habitués à l'idée d'un scénario "Boucles d'or" avec des atterrissages en douceur et des marchés de l'emploi moins chauds. Même les actions japonaises, très résistantes, semblent avoir finalement succombé, le Nikkei menaçant de mettre fin à une série de huit jours de hausse. En Chine et en Australie, les marchés ont de nouveau fortement reculé. Les investisseurs n'étaient pas non plus d'humeur à interpréter les données commerciales chinoises comme un verre à moitié plein, qui étaient mornes mais pas aussi catastrophiques que les économistes l'avaient prédit. Les efforts constants de la banque centrale chinoise pour soutenir un yuan en chute libre en fixant des points médians officiels plus élevés que le consensus n'ont pas empêché la monnaie d'osciller du côté le plus faible de la ligne très surveillée des 7,3 pour un dollar CNH=D3 . Le dollar continue de dominer tous ses rivaux, atteignant un nouveau pic de 10 mois face au yen, malgré les avertissements du ministère japonais des finances. Il reste également proche du sommet de trois mois atteint mercredi face à l'euro. Les traders ont préféré se fier aux données plutôt qu'aux protestations des responsables de la BCE qui ont déclaré que le cycle de resserrement n'était peut-être pas terminé avant la réunion de politique générale de la semaine prochaine. Les chiffres de la production industrielle allemande sont attendus aujourd'hui, le géant du bloc euro menaçant de retomber dans la récession. Les responsables de la Réserve fédérale s'exprimeront en masse lors d'une conférence sur la fintech organisée par la Fed de Philadelphie, avant d'entrer dans la période d'interdiction des commentaires publics en vue de leur propre réunion de politique générale. N'oublions pas non plus les réunions du G-20 (link) qui débuteront en Inde et qui offriront d'autres occasions de lire les feuilles de thé économiques. Ce n'est pas le cas de la Chine, dont le président Xi Jinping a choisi de ne pas participer à cette réunion. C'est un signe inquiétant pour certains, non seulement parce que l'économie chinoise est l'un des plus grands risques pour les perspectives mondiales, mais aussi parce qu'elle poursuit une tendance de découplage par rapport à l'Occident. Vladimir Poutine, bien sûr, n'est pas non plus présent. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi: Production industrielle en Allemagne Prix de l'immobilier au Royaume-Uni PIB révisé de la zone euro Demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis La Fed de Philadelphie accueille une conférence sur la fintech L'Inde accueille les réunions du G-20 (Kevin Buckland)