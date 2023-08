MARCHÉS EN DIRECT-Les actions américaines pourraient commencer à remettre en question la résistance de l'économie

* STOXX Europe 600 en hausse de 0,9 * Les valeurs pétrolières sont en tête des gains * Les contrats à terme sur les actions américaines sont en hausse Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LES ACTIONS AMÉRICAINES POURRAIENT COMMENCER À REMETTRE EN QUESTION LA RÉSISTANCE DE L'ÉCONOMIE (0957 GMT) Après avoir surmonté les attentes d'une récession cette année et une crise bancaire régionale vers la fin du premier trimestre, le S&P 500 a progressé de près de 14 % depuis le début de l'année. Mais les investisseurs pourraient maintenant commencer à remettre en question ce rallye, car la mentalité "vendre les nouvelles" après les mises à jour des résultats du deuxième trimestre a ralenti la dynamique des prix, notent les stratèges en actions de Morgan Stanley. L'indice a chuté de 5,2 % par rapport aux sommets de cette année atteints le 27 juillet, en raison des inquiétudes concernant la politique monétaire et la stabilité fiscale. "Il nous est très difficile d'être optimistes sur l'indice (S&P 500) ", ont déclaré les stratèges de MS dirigés par Michael Wilson. Ils affirment que la "surenchère" des cours au moment de la publication des résultats du deuxième trimestre - une différence par rapport à la faiblesse habituelle avant les résultats - est désormais très difficile à justifier compte tenu des valorisations élevées. Les mouvements des actions le lendemain des résultats ont été parmi les plus faibles de la dernière décennie, notent-ils, ajoutant que l'ampleur du rallye global s'est à nouveau effondrée après une brève tentative de reprise en juin. Jusqu'à présent, la hausse de l'indice S&P a été largement alimentée par une poignée de valeurs technologiques à forte capitalisation qui ont progressé grâce aux perspectives en matière d'intelligence artificielle. "Bien que l'ampleur de la baisse soit limitée, l'évolution récente des prix constitue un changement et suggère que les actions pourraient commencer à remettre en question la durabilité de la résistance économique que nous avons connue au cours du premier semestre de l'année", ont déclaré les stratèges dirigés par Michael Wilson. Ils estiment également que l'excès d'épargne des consommateurs n'a plus d'effet bénéfique. En outre, le Credit Suisse souligne les risques de baisse difficilement quantifiables liés à certains chocs externes, tels que ceux liés au secteur immobilier chinois. (Susan Mathew) ***** LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LE SECTEUR IMMOBILIER CHINOIS NE POSERONT PAS DE RISQUES SYSTÉMIQUES - GS (0937 GMT) Les inquiétudes concernant les sociétés d'investissement immobilier chinoises et le secteur de l'immobilier sont limitées et il est peu probable qu'elles entraînent un stress systémique pour le secteur financier, selon Goldman Sachs. La banque d'investissement américaine estime que si les pertes dans les produits fiduciaires peuvent entraîner un stress de liquidité pour certains produits et des difficultés de refinancement pour les promoteurs immobiliers, le risque pour les banques chinoises et les marchés du crédit asiatiques en général est limité. De manière plus générale, la banque note que les actifs sous gestion du secteur fiduciaire (AUM) ont diminué après le resserrement réglementaire du système bancaire parallèle, et représentent actuellement 10 % de l'exposition au crédit immobilier, à l'exclusion des prêts hypothécaires. "Nos analystes bancaires s'attendent à ce que la taille des trusts soit encore réduite au fur et à mesure que les pertes sont reconnues, et le refinancement des promoteurs devrait rester difficile car les trusts ne fournissent plus de financement aux promoteurs immobiliers", écrivent les analystes de GS dirigés par Kenneth Ho. Les banques ne détiennent pas d'actifs fiduciaires dans leurs bilans, et les pertes dans les produits fiduciaires sont assumées par les investisseurs, note M. Ho. Mais il prévient que l'augmentation des pertes de crédit des produits fiduciaires pourrait conduire à une formation plus rapide des prêts non performants (NPL). En ce qui concerne les tensions sur les prêts immobiliers fiduciaires, M. Ho estime que les retombées devraient être "gérables", car les investisseurs fiduciaires sont des personnes fortunées, ce qui limite l'impact sur la plupart des ménages. En outre, la solidité des fonds propres du secteur fiduciaire, le soutien du gouvernement aux fiducies d'État et les mesures de protection du secteur pourraient limiter les risques de baisse. (Roshan Abraham) ***** LES ACTIONS CHINOISES ONT UN POTENTIEL DE VALEUR COMMERCIALE, MAIS LES MESURES DE RELANCE SONT CRUCIALES (0902 GMT) Berenberg estime que les actions chinoises pourraient être valorisées si les autorités de la deuxième économie mondiale cherchaient à mettre en place une politique de soutien. L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a baissé de plus de 3% cette année, les investisseurs s'inquiétant du ralentissement de la reprise économique, exacerbé par une crise de plus en plus grave dans le secteur de l'immobilier. Cette situation a fait monter la pression sur Pékin pour qu'il mette en place une politique de soutien à l'économie, et bien que les mesures prises jusqu'à présent aient été largement décevantes, les marchés espèrent toujours une politique plus efficace. "Acheter le marché des actions chinoises lorsqu'il se négocie en dessous de 7x le ratio cours/bénéfice, comme c'est le cas actuellement, a été une stratégie rentable depuis 2000, offrant un rendement médian à terme sur 12 mois de 22,3 % contre un rendement du marché de 9,1 %", déclarent les analystes de Berenberg dans une note. L'écart entre le rendement des bénéfices et celui des obligations locales à 10 ans semble également intéressant. Il est peu probable que les problèmes structurels de l'économie chinoise disparaissent, mais les autorités pourraient se tourner vers la politique monétaire et fiscale pour combler les lacunes à court terme, ajoutent-ils. (Reshma Rockie George) ***** LE STOXX SORT DE QUATRE SÉANCES DE PERTES GRÂCE À LA HAUSSE DU PÉTROLE(0757 GMT) Le STOXX 600 .STOXX est en hausse de 0,6%, rebondissant après quatre jours consécutifs de pertes mais restant proche d'un plus bas d'un mois. Les valeurs pétrolières et gazières .SXEP sont en hausse de 1,3% et suivent l'augmentation des prix du brut. Les banques de la zone euro .SX7E et les valeurs de la santé .SXDP ne sont pas loin derrière, toutes deux en hausse d'environ 1%. L'immobilier .SX86P est le seul secteur dans le rouge, en baisse de 1,1%. La société de paiement néerlandaise Adyen ADYEN.AS connaît une nouvelle mauvaise journée, en baisse de près de 6%, ce qui la place sur la voie d'une chute de 48% au cours des trois dernières séances, suite à ses résultats mal accueillis de jeudi dernier. Les constructeurs de maisons britanniques .FTNMX402020 ont chuté de plus de 3% après que les actions de Crest Nicholson CRST.L aient plongé de 14,9%. Le constructeur de maisons a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année (link). Une enquête industrielle montrant que les prix demandés pour les maisons en Grande-Bretagne ont fortement chuté ce mois-ci (link) a également pesé sur le secteur. (Lucy Raitano) ***** LES CONTRATS A TERME SIGNALENT UN DEPART STABLE POUR LES STOCKS EUROPEENS LENTS (0630 GMT) Les contrats à terme européens peinent à s'orienter ce lundi, ne promettant pas de hausse après que le STOXX 600 ait perdu 2,3 % la semaine dernière et atteint son plus bas niveau en un mois, les traders prenant en compte une réduction modeste des taux d'intérêt de la Chine pour stimuler une économie faible .STOXX . Les contrats à terme de septembre de l'Eurostoxx 50 STXEc1 augmentent légèrement de 0,5%, tandis que les contrats à terme du DAX FDXc1 et du FTSE FFIc1 restent stables. La Chine reste au centre de l'attention, après avoir réduit son taux de prêt de référence à un an (link) lundi, alors que les autorités cherchent à intensifier leurs efforts pour stimuler la demande de crédit. Mais elle a surpris les marchés en maintenant le taux à cinq ans inchangé, dans un contexte de préoccupations plus larges concernant l'affaiblissement rapide de la monnaie. La société de paiement néerlandaise Adyen ADYEN.AS est également au centre de l'attention. L'action a perdu 42 % au cours des deux dernières séances après que les faibles bénéfices (link) jeudi dernier aient suscité des inquiétudes quant à sa valorisation et qu'une guerre des prix se soit développée. Le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques Covestro 1COV.DE sera également sous les feux des projecteurs après avoir nommé un nouveau directeur financier (link). Les données de lundi ont montré que les prix à la production allemands ont diminué plus que prévu (link) sur l'année en juillet. Au Royaume-Uni, les chiffres ont montré que le marché du travail perdait un peu de sa chaleur inflationniste (link), tandis que les prix demandés pour les maisons ont fortement chuté (link) ce mois-ci. (Lucy Raitano) ***** LA CHINE RALENTIT SES MESURES DE RELANCE (0557 GMT) Un autre jour, une autre déception de la part de la Chine. Cette fois-ci, la Chine a choisi de ne réduire que de 10 points de base son taux de prêt de référence à un an (link) et de laisser le taux à cinq ans inchangé, ce qui a surpris les analystes (link) qui s'attendaient à des réductions de 15 points de base dans les deux cas. La nouvelle a fait chuter les valeurs sûres chinoises à un plus bas de neuf mois et a maintenu la pression sur le yuan, alors même que la Banque populaire de Chine (PBOC) tentait de le soutenir par une nouvelle fixation ferme. Les analystes estiment que les banques chinoises ont vendu au moins 2 milliards de dollars à l'étranger la semaine dernière pour le compte de la Banque populaire de Chine, mais qu'elles n'ont réussi qu'à interrompre temporairement le déclin du yuan. Les investisseurs occidentaux semblent toujours penser que Pékin va céder et lancer des mesures de relance budgétaire massives pour relancer l'économie, comme il l'a fait par le passé. Pourtant, les autorités ne donnent aucun signe d'obéissance, de sorte que les marchés financiers ne sont peut-être pas aussi importants qu'elles veulent bien le croire. Cela ne veut pas dire que Pékin ne fait rien. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a dévoilé vendredi un ensemble de mesures visant à renforcer la confiance des investisseurs. Des dizaines de sociétés chinoises cotées en bourse ont réagi au cours du week-end en présentant des plans d'achat de leurs propres actions (link). La PBOC a également déclaré que la Chine coordonnerait le soutien financier pour résoudre les problèmes d'endettement des gouvernements locaux (link), et de nombreux rapports indiquent que les décideurs politiques encouragent les banques à prêter davantage. Il est clair qu'il ne s'agit pas de dépenses fiscales dont les investisseurs sont friands, mais peut-être se rend-on compte que Pékin n'est pas prêt à jouer le jeu cette fois-ci. Après les premiers soubresauts, les actions chinoises se sont redressées, le Nikkei a progressé et même l'Aussie est parvenue à se stabiliser. Si Pékin n'a peut-être pas d'appétit pour les dépenses financées par la dette, on ne peut pas en dire autant des États-Unis, où le déficit budgétaire s'élève à 1 600 milliards de dollars par an. Ce type de déficit, autrefois uniquement associé à la conduite des guerres, est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'économie continue de surprendre. La dernière estimation GDPNow de la Fed d'Atlanta est en hausse de 5,8 % en rythme annuel et, bien qu'il s'agisse certainement d'une surestimation, ce trimestre s'annonce comme un véritable feu d'artifice. Il est certainement beaucoup plus élevé que ce que la Fed avait prévu lors de sa dernière réunion de politique économique et pose un problème de communication pour le président de la Fed, Jerome Powell, lors de la réunion de Jackson Hole cette semaine. Il pourrait reconnaître la vigueur de l'économie et donner ainsi le feu vert à la récente hausse des rendements du Trésor, ou bien souligner que l'inflation a également surpris par son déclin. Il sera intéressant de voir comment il s'y prendra. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi: - Conférence de presse conjointe des ministres des finances de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein - Données sur les prix à la production en Allemagne pour le mois de juillet (Wayne Cole) *****