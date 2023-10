MARCHÉS EN DIRECT-Les actions américaines finissent en baisse alors que le discours de Powell n'est plus d'actualité

* Les principaux indices américains clôturent en baisse: le Nasdaq perd ~1% * Le secteur des biens de consommation est le plus faible du S&P 500; le secteur des biens de consommation est le seul à avoir progressé * Le dollar recule; l'or, le brut et le bitcoin progressent * Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,98% 19 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LES ACTIONS AMERICAINES FINISSENT EN BAISSE ALORS QUE LE POWELL POP DEVIENT POOF (1601 EDT/2001 GMT) Les actions américaines ont chuté jeudi, les investisseurs ayant pesé les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et tenté de déterminer si la banque centrale maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. En effet, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est exprimé devant l'Economics Club of NY vers 12h00 EDT. Dans un premier temps, les actions ont bondi après la publication de ses remarques préparées, l'indice S&P 500 .SPX passant d'une quasi-stabilité sur la journée à un gain d'environ 0,6 %. Toutefois, après une séance de questions-réponses avec M. Powell, la volatilité du marché qui a suivi, le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR qui a frôlé les 5 %, et l'attention constante portée à l'évolution de la situation au Moyen-Orient , ainsi qu'une hausse de plus de 2 % des contrats à terme sur le pétrole brut CLc1 , la faiblesse s'est installée. Le SPX a clôturé sur une baisse de 0,85 % à 4 278. L'indice de référence risque donc de menacer à nouveau le support de sa moyenne mobile ascendante de 200 jours, qui a terminé jeudi juste en dessous de 4 229. Dans le sillage des pertes de Tesla TSLA.O , le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le plus faible du S&P 500. Netflix NFLX.O a aidé à soutenir les services de communication .SPLRCL en territoire positif. Sous la surface, les petites .RUT et moyennes .IDX ont sous-performé. Les puces .SOX ont également fait partie des groupes les plus faibles. L'indice NYFANG .NYFANG , qui comprend TSLA et NFLX, a terminé légèrement dans le vert. En ce qui concerne les remarques préparées par Powell, Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities, a déclaré: "Le ton était un peu plus dovish que les autres responsables de la Fed récemment. Il a qualifié d'important le récent resserrement des conditions financières. Il a également évoqué les tensions géopolitiques qui font peser des risques sur l'activité économique mondiale." Cependant, M. James a ajouté: "D'un autre côté, il n'a pas non plus supprimé le biais de hausse à plus long terme, car l'inflation n'est pas encore chiffre d'affaires à un niveau où la Fed est probablement plus à l'aise." Malgré ce tableau confus, selon l'outil FedWatch du CME FEDWATCH , il y a 99 % de chances que les hausses de taux fassent l'objet d'une nouvelle pause lors de la réunion du FOMC qui se tiendra du 31 octobre au 1er novembre. En fait, le marché continue de penser que la Fed en a fini avec les hausses de taux, et il penche désormais légèrement en faveur d'une baisse des taux en juin 2024. Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 16 heures EDT: (Terence Gabriel, Sinéad Carew) ***** LA SAISON DES RÉSULTATS S'ACCÉLÈRE AVEC DES RÉACTIONS MITIGÉES DES MARCHÉS (1330 EDT/1730 GMT) La saison des résultats du troisième trimestre s'est accélérée cette semaine, avec des réactions mitigées pour certains grands noms comme Netflix NFLX.O et Tesla TSLA.O . Alors que l'action de Netflix a grimpé de plus de 16 % après avoir déclaré avoir gagné abonnés trimestriels de plus qu'au cours des trois dernières années, les actions de Tesla ont chuté de plus de 8 % après que son directeur général, Elon Musk, a averti que les taux d'intérêt élevés pourraient saper la demande de véhicules électriques. Les bénéfices du troisième trimestre ne devraient plus progresser que de 1,6 % en glissement annuel pour les entreprises du S&P 500 .SPX , d'après les données du LSEG de jeudi. Cette estimation de croissance est en baisse par rapport aux 2,2 % d'il y a une semaine. Jusqu'à présent, 78 des 50 sociétés du S&P ont publié leurs résultats. Environ 80 % d'entre elles dépassent les attentes des analystes en matière de bénéfices et, dans l'ensemble, les sociétés déclarent des bénéfices supérieurs de 7,0 % aux attentes. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 4,8 % au-dessus des estimations pour les quatre dernières périodes de déclaration, selon les données du LSEG. (Caroline Valetkevitch) ***** LES ACTIONS AMÉRICAINES BÉNÉFICIENT D'UN COUP DE POUCE DE POWELL À LA MI-JOURNÉE (1220 EDT/1620 GMT) Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi qu'étant donné la force de l'économie américaine et la persistance de marchés du travail serrés, cela pourrait justifier de nouvelles augmentations des taux d'intérêt de la Réserve fédérale . Cela dit, selon l'outil FedWatch du CME FEDWATCH , les attentes du marché sont encore biaisées pour ne plus augmenter les taux. La première baisse de taux est attendue en juin ou juillet 2024. Les principaux indices américains, qui étaient à peu près stables avant la publication des remarques préparées par Powell, se sont renforcés. Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui était d'environ 4,94 % avant la publication des remarques préparées, est maintenant d'environ 4,91 %. M. Powell participera à une séance de questions-réponses au NY Economics Club. Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés vers 1215 EDT: (Terence Gabriel) ***** LA PLUPART DES HAUSSES DE TAUX SONT DANS LE RÉTROVISEUR, SI LA RÉCESSION ATTENDUE EST AU COIN DE LA RUE -WFII (1200 EDT/1600 GMT) Alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR est passé d'environ 2,8 % à près de 5 % au cours des 18 derniers mois, les coûts de financement ont explosé. Pour Scott Wren, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute (WFII), l'augmentation des coûts d'emprunt et de dépense correspond exactement à l'intention de la Réserve fédérale de ralentir l'économie et de freiner l'inflation. Selon M. Wren, plusieurs raisons expliquent la forte hausse du rendement à 10 ans depuis le premier trimestre 2022. M. Wren explique qu'au fur et à mesure que la Fed relevait ses taux et que l'économie résistait, "les acteurs du marché ont peu à peu compris que l'inflation serait probablement plus élevée pendant plus longtemps que ce que beaucoup avaient prévu" Une croissance plus forte associée à une inflation plus élevée a d'abord poussé les rendements des bons du Trésor à la hausse. Plus récemment, M. Wren explique que les prévisions d'inflation à court terme sont en hausse et que l'énorme quantité de dette publique américaine que le Trésor doit émettre à l'avenir pour financer les dépenses a pesé sur les prix des obligations. Alors que les taux d'intérêt sont plus élevés, M. Wren note que le Congressional Budget Office indique que le coût du portage de la dette publique devrait passer de 745 milliards de dollars en 2024 à 1,4 billion de dollars en 2033. M. Wren estime que les taux peuvent encore augmenter, mais que l'essentiel de la hausse est dans le rétroviseur, "si la récession attendue est au coin de la rue" En définitive, il estime que les investisseurs ont la possibilité de bloquer les rendements à des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies. "Si la volatilité est une préoccupation, les titres à revenu fixe à court terme peuvent être une meilleure solution. Mais n'oubliez pas que si les taux à court terme baissent, l'investisseur ne sera pas bloqué aux taux plus élevés que nous connaissons aujourd'hui. Nous favorisons l'allongement de la durée du portefeuille en profitant des rendements plus élevés à long terme", écrit M. Wren. (Terence Gabriel) ***** LES VENTES DE MAISONS ATTEIGNENT LEUR PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 13 ANS, LES DEMANDES D'INDEMNISATION EN COURS AUGMENTENT, LE LEI ENREGISTRE SON 18ÈME MOIS DE BAISSE (1140 EDT/1540 GMT) Jeudi, une série d'indicateurs ont semblé donner des versions différentes d'une même histoire: les taux directeurs restrictifs ont certainement un effet modérateur, à des degrés divers, sur l'ensemble de l'économie. Les ventes de maisons américaines d'occasion USEHS=ECI ont chuté de 2,0 % le mois dernier pour atteindre 3,96 millions d'unités à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) (NAR). Ce chiffre est le plus bas depuis 13 ans, alors que les taux hypothécaires ont atteint leur niveau le plus élevé depuis novembre 2000, ce qui réduit l'accessibilité et n'incite guère les propriétaires à mettre leur logement sur le marché. "Comme cela a été le cas tout au long de l'année, les stocks limités et la faible accessibilité des logements continuent d'entraver les ventes de logements", écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "La Réserve fédérale ne peut tout simplement pas continuer à augmenter les taux d'intérêt à la lumière du ralentissement de l'inflation et de l'affaiblissement des gains d'emploi." Peut-être que le président de la Fed, M. Powell, abordera cette question lorsqu'il s'exprimera sur le site vers midi, M. Yun. Voici un graphique qui montre les ventes de maisons existantes par volume, le taux de contrat fixe à 30 ans et les stocks de maisons d'occasion sur le marché: La semaine dernière, 198 000 travailleurs américains ont rejoint les rangs des chômeurs USJOB=ECI , soit 6,6 % de moins que le consensus. Il s'agit du nombre de demandes d'allocations chômage le plus bas depuis janvier. Alors que tous les analystes et leur mère ne cessent de répéter qu'ils s'attendent à ce que la politique restrictive de la Fed commence à se manifester d'un jour à l'autre par une hausse des demandes d'allocations chômage, la tendance générale - telle qu'exprimée par la moyenne mobile sur 4 semaines - est à la baisse. Ainsi, alors que la tentative de Powell & Co de refroidir l'inflation s'est manifestée dans d'autres aspects de l'économie, le marché du travail n'a apparemment pas reçu le mémo. "Les conditions du marché du travail jouent un rôle clé dans les décisions politiques de la Fed", écrit Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "La Fed aura besoin d'un plus grand assouplissement des conditions du marché du travail pour être persuadée que l'inflation est sur une trajectoire durable de retour à 2 % avant de s'engager dans des réductions de taux." Les récentes enquêtes auprès des entreprises, notamment la NFIB et l'ISM, continuent d'indiquer une pénurie de travailleurs qualifiés, ce qui rend probablement les employeurs moins enclins à distribuer des lettres de licenciement à tort et à travers. D'autre part, les demandes en cours USJOBN=ECI , rapportées avec un décalage d'une semaine, ont bondi de 1,7 % pour atteindre 1,734 million, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les travailleurs licenciés mettent un peu plus de temps à trouver un emploi de remplacement. "S'il se maintient, le niveau plus élevé des demandes continues suggérerait que, bien que le marché du travail soit caractérisé par peu de licenciements, les chômeurs ont plus de difficultés à trouver un nouvel emploi", ajoute M. Houten. Ensuite, le Conference Board (CB) a publié la lecture de septembre de son indice économique avancé USLEAD=ECI , qui a glissé de 0,7 % et a enregistré son 18e mois consécutif de baisse. L'indice regroupe 10 mesures prospectives, dont les écarts de rendement, les demandes d'allocations chômage, les permis de construire, la performance de l'indice S&P 500 et d'autres encore. "Jusqu'à présent, l'économie américaine a fait preuve d'une résistance considérable malgré les pressions exercées par la hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée", déclare Justyna Zabinska-La Monica, directrice principale des indicateurs du cycle conjoncturel au Conference Board. "Néanmoins, le Conference Board prévoit que cette tendance ne se maintiendra pas longtemps et qu'une récession superficielle est probable au cours du premier semestre 2024." Le graphique ci-dessous met en parallèle le LEI et le S&P 500, l'un des composants de l'indice. Les deux évoluent généralement de concert, mais leurs trajectoires ont divergé il y a près d'un an: Enfin, l'activité des usines de la région atlantique est officiellement en berne. L'indice de conjoncture de la Réserve fédérale de Philadelphie USPFDB=ECI , alias Philly Fed, a publié un résultat plus sombre que prévu pour le mois d'octobre, à savoir -9,0, soit moins que les -6,6 prédits par les économistes, mais une amélioration de 4,5 points par rapport aux -13,5 du mois de septembre. Combiné au chiffre négatif de l'Empire State de lundi, il semblerait que l'industrie manufacturière de la côte Est soit en déclin (Un chiffre Philly Fed/Empire State inférieur à zéro indique une contraction mensuelle). En creusant le rapport, on constate que les nouvelles commandes et l'emploi reviennent en territoire d'expansion, et que les prix payés - un indicateur de l'inflation - diminuent légèrement. "La reprise de l'industrie manufacturière ne s'accélérera de manière significative que si le secteur manufacturier chinois se met soudainement à exploser et/ou si les taux d'intérêt baissent fortement, ce qui ne semble pas probable à court terme", déclare Kieran Clancy, économiste américain senior chez Pantheon Macroeconomics. (Stephen Culp) ***** LE NASDAQ ET LE S&P 500 PROGRESSENT GRÂCE À DES RÉSULTATS MITIGÉS ET À LA FED (1004 EDT/1404 GMT) Les principaux indices de Wall Street ont ouvert à peine plus haut jeudi et le Dow .DJI a baissé avec de grandes différences sous le capot alors que les réactions aux rapports sur les bénéfices divergeaient fortement et que les investisseurs attendaient des indices sur les futurs plans de taux de la Réserve fédérale. Tesla TSLA.O est l'un des principaux freins au marché, avec une baisse de ~7% après l'avertissement d'Elon Musk selon lequel les taux d'intérêt élevés pourraient réduire la demande de véhicules électriques, les analystes s'interrogeant sur la capacité de Tesla à maintenir sa croissance rapide. La nouvelle a également fait chuter les actions d'autres entreprises spécialisées dans les véhicules électriques. Dans la direction opposée, Netflix NFLX.O , pionnier du streaming, reprend ~16% après avoir gagné plus d'abonnés trimestriels qu'au cours des trois dernières années, malgré les grèves des scénaristes et des acteurs d'Hollywood. Les investisseurs s'intéressent également à l'apparition publique du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à 12 heures (heure de l'Est), ainsi qu'aux commentaires attendus d'autres responsables de la Fed au cours de la journée. Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la consommation discrétionnaire .SPLRCD est à la baisse avec les pertes des entreprises de pièces automobiles ainsi que Tesla. Le secteur des services de communication .SPLRCL est celui qui a le plus progressé, avec Netflix en tête des gains et AT&T Inc T.N qui s'est également redressé après avoir revu à la hausse ses perspectives de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année. Voici un premier ENQUÊTE de la situation: (Sinéad Carew) ***** LES PETITES CAPITALISATIONS CHERCHENT À ATTIRER L'ATTENTION (0900 EDT/1300 GMT) Les petites capitalisations ont été en retrait en 2023, et la "croix de la mort" de la semaine dernière sur le Russell 2000 .RUT met en évidence la position affaiblie de cet indice. Cela dit, le RUT teste ce qui a été un support résistant au cours de l'année et demie écoulée, et sur la base de la force relative par rapport à l'indice des grandes capitalisations DJI .DJI , les petites capitalisations atteignent des niveaux qui pourraient offrir un potentiel pour un retour en leur faveur. Dans le sillage d'une chute de plus de 14 % depuis son sommet de clôture de fin juillet jusqu'à la clôture de vendredi dernier, la moyenne mobile à 50 jours du RUT (DMA) s'est terminée sous la moyenne mobile à 200 jours, générant une croix de la mort. À la clôture de mercredi, le RUT est maintenant en baisse de 1,8 % depuis le début de l'année, ce qui le met sur la voie de ses premières pertes annuelles consécutives depuis 2007-2008. En effet, les petites capitalisations ont été des sous-performances flagrantes par rapport à leurs homologues à plus forte capitalisation. L'indice des grandes capitalisations Russell 1000 .RUI est en hausse de 12,1 % depuis le début de l'année. Cela dit, le DJI .DJI n'augmentera que de 1,6 % en 2023. Le ratio RUT/RUI a atteint son plus bas niveau en 22 ans, ce qui le rend potentiellement orienté à la baisse. Parallèlement, le ratio RUT/DJI flirte avec la ligne de soutien de son plus bas niveau de 1999: En outre, le ratio RUT/DJI s'approche du creux de la crise financière de 2008 et du creux de la panique pandémique de 2020. Ces niveaux ont marqué des points de retournement significatifs en faveur du RUT. Quoi qu'il en soit, le RUT lui-même, à environ 1 729, flirte avec le support du retracement de 50 % de son avance de mars 2020=novembre 2021 à 1 712. D'importantes reprises du RUT se sont développées autour de ce retracement en mai 2022, décembre 2022, mars 2023 et mai 2023. Dans tous ces cas, le RUT n'a pas terminé une séance en dessous de ce niveau de retracement avant de remonter. Le gain moyen et la durée de ces quatre reprises ont atteint 13,5 % sur 27 jours de bourse. ***** POUR LES POSTS EN DIRECT DES MARCHÉS DE JEUDI AVANT 0900 EDT/1300 GMT - CLIQUEZ ICI