MARCHÉS EN DIRECT-Les actions américaines clôturent en forte hausse, stimulées par la Fed

* Les principaux indices boursiers américains poursuivent leur progression, le Nasdaq bondit de 1,6 % * Le secteur technologique est en tête des gains de l'indice S&P le secteur de l'énergie est le plus en baisse * Le dollar est en baisse; le pétrole brut, l'or et le bitcoin sont en baisse * Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à 4,76% 1er novembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LES ACTIONS AMÉRICAINES CLÔTURENT EN FORTE HAUSSE, STIMULÉES PAR LA FÉDÉRATION (1605 ETD/2005 GMT) Wall Street a conservé ses gains - et les a prolongés - après le parcours inévitablement cahoteux qui suit une décision de politique monétaire de la Fed. Le S&P 500 et le Dow ont enregistré leur troisième hausse quotidienne consécutive, et le Nasdaq sa quatrième, avec plusieurs des "sept magnifiques" valeurs dynamiques sensibles aux taux d'intérêt qui ont mené la charge. La Banque centrale a joué le jeu en donnant aux marchés exactement ce qu'ils attendaient, à savoir une pause dans la hausse des taux qui a laissé son taux directeur à 5,25 %-5,50 %. Les actions ont prolongé leurs gains pendant la séance de questions-réponses du président de la Fed, Jerome Powell, au cours de laquelle il a réaffirmé que si l'économie s'est avérée résistante et a mis en garde contre les baisses de taux, il a également souligné les progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation et a déclaré que "nous sommes proches de la fin" du cycle de relèvement des taux. "Powell note que les risques deviennent de plus en plus équilibrés, c'est une coche pour légèrement dovish", a déclaré Amo Sahota, directeur chez Klarity FX à San Francisco. "Nous pensons que la barre à franchir pour relever les taux augmente et qu'il nous reste une période de pause plus longue. "L'effet du resserrement de la politique monétaire ne s'est pas encore fait sentir", ajoute M. Sahota. Les actions ont reçu un coup de pouce plus tôt dans la session, les rendements obligataires ayant chuté après que le Département du Trésor américain ait déclaré qu'il ralentirait le rythme des augmentations dans ses ventes aux enchères de dette à plus long terme au cours du trimestre novembre-janvier et qu'il s'attend à ce qu'il ait besoin d'un trimestre supplémentaire d'augmentations après cela pour répondre à ses besoins de financement. La saison des rapports du troisième trimestre bat son plein et le reste de la semaine ne manquera pas de données économiques de premier plan. Mais pour le reste de la semaine, les vedettes sont probablement les résultats d'Apple Inc. AAPL.O attendus après la cloche demain et le rapport sur l'emploi du département du travail pour le mois d'octobre, attendu vendredi matin. Voici un ENQUÊTE de la situation à la fin de la semaine: (Stephen Culp/Laura Matthews) ***** LES ACTIONS AMÉRICAINES FLUCTUENT ALORS QUE LA FED RESTE INACTIVE FACE À UNE ÉCONOMIE "FORTE" (1331 EDT/1731 GMT) Wall Street a oscillé après que la Réserve fédérale ait appuyé sur le bouton "pause" comme prévu, laissant son taux cible de Fed funds à 5,25%-5,50%. Les trois principaux indices boursiers américains sont restés en territoire positif, après leurs habituelles fluctuations post-Fed. Dans sa note d'accompagnement , le FOMC a reconnu la vigueur de l'économie tout en admettant que le resserrement des conditions financières affecte les entreprises et les ménages. "La déclaration penche du côté dovish", déclare Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities "Elle est moins hawkish que ce que j'attendais. Le fait qu'ils aient laissé les taux inchangés pour la deuxième fois consécutive suggère que la Fed pourrait les laisser inchangés en décembre, et si c'est le cas, cela signifie que la Fed en a terminé. Voici un graphique minute par minute du S&P 500 juste après l'annonce de 14 heures: (Stephen Culp) L'INTÉRÊT POUR LA VENTE À DÉCOUVERT CHUTE AU TROISIÈME TRIMESTRE - S3 PARTNERS (1331 EDT/1731 GMT) Les intérêts à découvert sur le marché boursier américain ont diminué de 35,3 milliards de dollars, soit 3,6 %, pour atteindre 936 milliards de dollars au troisième trimestre, selon les données de S3 Partners. Cette baisse est attribuée à la faiblesse du marché des actions au cours du trimestre, le S&P 500 .SPX ayant perdu 3,65 %, le Dow Industrials .DJI ayant chuté de 2,62 % et le Nasdaq ayant chuté de 4,12 %. Selon Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3, l'exposition aux positions courtes reste concentrée dans plusieurs secteurs: la technologie (174 milliards de dollars), la consommation discrétionnaire (154 milliards de dollars), les services financiers et la santé (117 milliards de dollars chacun). C'est le secteur de l'énergie qui a connu la plus forte hausse de l'exposition aux positions courtes, avec une augmentation de 14 milliards de dollars. Si le secteur des technologies reste lui aussi l'un des plus fortement exposés à la vente à découvert, c'est aussi celui qui a connu la plus forte baisse (14 milliards de dollars), suivi par le secteur des produits industriels (11 milliards de dollars) et celui des soins de santé (6 milliards de dollars). Parmi les noms individuels, les actions ayant plus de 100 millions de dollars d'intérêts à court terme avec la plus forte augmentation des intérêts à court terme en pourcentage du flottant étaient SunPower SPWR.O , qui a bondi de 17,26% à 36,05% et Hawaiian Electric HE.N , qui a grimpé de 1,47% à 14,79%. En revanche, AMC Entertainment AMC.N a chuté de 26,75 % à 8,82 % et Allogene Therapeutics ALLO.O de 49,34 % à 31,86 %. (Chuck Mikolajczak) ***** vENDRE EN MAI" A FONCTIONNÉ CETTE ANNÉE (SI VOUS AVEZ ÉGALEMENT ACHETÉ UN BON DU TRÉSOR) (1150 EDT/1550 GMT) Alors que Wall Street a chuté ces derniers mois en raison des inquiétudes liées à la persistance de taux d'intérêt élevés, l'opération "Vendre en mai" a mieux fonctionné qu'elle ne l'a fait par le passé. L'adage boursier "Sell in May and Go Away" suggère aux investisseurs avisés de liquider leurs portefeuilles au début du mois de mai et de rester à l'écart pendant les mois d'été, potentiellement volatils. Les investisseurs devraient ensuite racheter des actions six mois plus tard, à la fin du mois d'octobre, selon une version courante de cette stratégie. Le marché boursier américain a démarré en force en 2023, le S&P 500 .SPX gagnant près de 20 % jusqu'à la fin du mois de juillet, avant de voir ce rendement annuel se réduire à 10 % au cours des dernières semaines, la Réserve fédérale ayant indiqué qu'elle pourrait maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé plus longtemps que ne le prévoyaient de nombreux investisseurs. En 2023, investir dans le S&P 500 et ses dividendes en janvier, puis vendre au début du mois de mai, aurait procuré un rendement de 9,1 %. À titre de comparaison, le rendement total du S&P 500 .SPXTR est de 11 % depuis le début de l'année, dividendes compris. La plupart des pires chutes de Wall Street au cours de l'histoire récente se sont produites pendant les mois d'été, ce qui renforce l'attrait de l'opération "Sell in May". Treize des 20 plus fortes chutes en une journée du S&P 500 depuis 1960 se sont produites entre le début du mois de mai et la fin du mois d'octobre, selon les données du LSEG. Ce chiffre inclut le "lundi noir" du 19 octobre 1987, lorsque le S&P 500 a chuté de 20 %, mais il ne tient pas compte de la chute de 12 % du 16 mars 2020, provoquée par la pandémie de COVID-19. Toutefois, les performances du marché boursier américain au cours des dernières décennies suggèrent que l'opération "Vendre en mai" laisse de l'argent sur la table, les investisseurs ratant la plupart du temps les gains réalisés en milieu d'année. De 2000 à 2022, vendre le S&P 500 au début du mois de mai et le racheter à la fin du mois d'octobre aurait permis de réaliser un gain annuel médian de 6,6 %, dividendes réinvestis compris, selon une analyse Reuters des données de LSEG. À titre de comparaison, le rendement annuel médian du S&P 500 a été de 12 % au cours de la même période, dividendes compris. L'adage "Sell in May" ne précise pas ce que les traders doivent faire de leur argent pendant les mois d'été, mais un choix évident serait d'investir dans la dette à court terme. Après que les taux d'épargne bancaire sont restés anormalement bas pendant la majeure partie de la dernière décennie, les investissements dans la dette sont devenus plus attrayants, avec des rendements de la dette publique à court terme supérieurs à 5 %, grâce aux hausses de taux agressives de la Fed. Dans les années 1970 et 1980, les rendements des bons du Trésor à court terme atteignaient deux chiffres. Les traders pouvaient investir le produit de leurs ventes d'actions de mai dans un bon du Trésor américain à six mois, qui arriverait à échéance à la fin du mois d'octobre suivant, juste à temps pour réinvestir les fonds sur le marché boursier. L'analyse de Reuters a montré que l'achat d'un bon du Trésor à 6 mois peut améliorer considérablement les performances d'une stratégie de vente en mai, et parfois dépasser la stratégie d'achat et de conservation. La modification de la stratégie Sell in May en 2023, qui consiste à placer des liquidités dans un bon du Trésor à six mois avant de racheter des actions à la fin du mois d'octobre, a produit un rendement de 11,9 % depuis le début de l'année, dépassant de peu le rendement de 11 % de la stratégie d'achat et de conservation depuis le début de l'année. Toutefois, depuis 2000, le rendement annuel médian du S&P 500 a été de 12 %, dividendes compris, dépassant largement le rendement médian combiné de 6,6 % obtenu en vendant en mai, en achetant un bon du Trésor et en rachetant des actions à la fin du mois d'octobre. Les investisseurs avisés devraient donc s'épargner l'effort de vendre en mai et rester investis à long terme. (Noel Randewich) ***** À LA RECHERCHE DU REFUGE LE PLUS SÛR - GS (1150 EDT/1550 GMT) Alors que les marchés s'inquiètent toujours des effets de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, les turbulences géopolitiques ont incité les investisseurs à la prudence, en mettant l'accent sur les monnaies refuges. En général, ces actifs ont tendance à s'apprécier lorsque le risque économique mondial s'aggrave, les opérateurs essayant de jouer la carte de la sécurité. Toutefois, les monnaies refuges ont des moteurs uniques et si la faible volatilité a masqué ces différences pendant un certain temps, les récents chocs économiques les ont remises au premier plan, a écrit Isabella Rosenberg, analyste des changes chez Goldman Sachs, dans une note. Le yen, qui a atteint mercredi son niveau le plus bas depuis un an face au dollar américain () en raison de nouvelles menaces d'intervention de la part du Japon, semble être beaucoup plus sensible aux taux que n'importe quelle autre valeur refuge, puisqu'il a tendance à s'affaiblir lorsque les rendements américains augmentent, même si les actions chutent. "La faible performance du yen ces dernières années s'explique par l'extraordinaire réévaluation des rendements qui a entraîné un durcissement des conditions financières", a ajouté M. Rosenberg. Un scénario de récession, dans lequel les rendements et les actions chutent ensemble, favoriserait une meilleure performance de la monnaie japonaise, bien que GS ne considère pas qu'il s'agisse du principal risque dont les marchés devraient se préoccuper à l'heure actuelle. Le franc suisse, qui a tendance à s'apprécier en période de tensions géopolitiques et d'escalade des craintes inflationnistes, réagit plus fortement aux inquiétudes liées au risque européen. "Nous pensons que cela fait du franc suisse une couverture particulièrement utile dans l'environnement actuel", a souligné M. Rosenberg. Dans le même temps, des taux plus élevés à long terme aux États-Unis, alors que la croissance reste résiliente, devraient être très positifs pour le dollar à court terme, selon GS. Avant la décision de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, la monnaie américaine était sur la défensive contre les principales devises mercredi, après que les données américaines aient montré que l'économie ralentissait. (Matteo Allievi) ***** CRASH DE SUCRE: JOLTS, ADP, ISM, ETC. (1130 EDT/1530 GMT) Une série de données tièdes a accueilli les participants au marché mercredi, qui étaient en réalité plus concentrés sur la prochaine décision de la Fed concernant les taux d'intérêt que sur les indicateurs économiques rétrospectifs. Commençons par le marché du travail. Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de 0,6 % en septembre, pour atteindre 9,553 millions, ce qui a fourni à la Fed une nouvelle preuve que le marché de l'emploi reste trop tendu pour justifier un changement de sa politique monétaire hawkish. Par ailleurs, l'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), semble indiquer que le marché du travail a connu très peu de changements en août, les embauches, les licenciements et les démissions étant restés stables. "Le marché du travail est orienté dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à parcourir avant que les décideurs politiques ne se sentent à l'aise", écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, qui ajoute: "Malgré le déséquilibre entre la demande et l'offre de travailleurs dans l'économie, la Fed n'annoncera probablement aucun changement de taux lors de la réunion d'aujourd'hui" Les employeurs privés ont pourvu 113 000 de ces postes ouverts le mois dernier, selon l'entreprise de traitement des salaires ADP. L'indice national de l'emploi d'ADP USADP=ECI indique que l'embauche dans le secteur non gouvernemental s'est accélérée de près de 27 % le mois dernier, mais ce chiffre reste bien en deçà du consensus de 150 000. Les analystes s'attendent à ce que le rapport plus complet du département du travail sur l'emploi d'octobre indique vendredi une augmentation de 158 000 emplois privés, soit 28 % de moins que le consensus. Malgré cela, l'indice NEI de l'ADP n'est pas un indicateur fiable pour prédire les données officielles, comme le montre le graphique ci-dessous: Ensuite, l'activité du secteur manufacturier américain s'est contractée à un rythme accéléré le mois dernier. L'indice des directeurs d'achat de l'Institute for Supply Management (ISM) (PMI) a perdu 2,3 points pour s'établir à 46,7 au lieu de se maintenir à 49, comme le prévoyaient les économistes Un indice PMI inférieur à 50 indique une baisse de l'activité mensuelle. En dessous du titre, l'emploi est retourné à la contraction, les nouvelles commandes ont chuté de 3,7 points à 45,5, la production s'est accrochée à la contraction par ses ongles, fournissant une lecture de 50,4, et les prix payés - un prédicteur de l'inflation - ont continué à se contracter, à 45,1. "La demande reste faible, mais l'exécution de la production est stable par rapport à septembre, les entreprises des panélistes continuant à gérer la production, les intrants matériels et, plus agressivement, les coûts de main-d'œuvre", explique Timothy Fiore, président du comité d'enquête de l'ISM sur l'industrie manufacturière. "Les fournisseurs continuent d'avoir de la capacité Le mot "lent" revient souvent dans les commentaires des répondants, qui incluent des remarques telles que "(l'économie) ralentit absolument" et "observe un ralentissement des réservations" et "les marchés semblent avoir légèrement ralenti", disséminés un peu partout. Voici une analyse de l'indice ISM PMI: S&P Global est entré dans la danse, publiant sa vision plus optimiste de l'indice PMI de l'industrie manufacturière, avec une lecture de 50, suggérant que l'activité du secteur ne s'est ni développée ni contractée en octobre. Le commentaire a fourni un contraste encore plus frappant. "Les données PMI d'octobre indiquent une stabilisation des conditions de l'industrie manufacturière américaine, avec une nouvelle augmentation des entrées de commandes et une croissance plus ferme de la production", a déclaré Sian Jones, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence. Ce graphique montre l'ampleur du désaccord entre les deux PMI, qui diffèrent par le poids qu'ils accordent à leurs composantes: En ce qui concerne les investissements fixes, les dépenses liées aux projets de construction ont augmenté de 0,4 % en septembre, ce qui correspond au consensus. En grattant sous la surface, une augmentation de 0,6 % des dépenses de construction résidentielle a fourni une grande partie du soutien, compensant largement les baisses dans les transports, l'hébergement et les installations manufacturières. "Dans l'ensemble, les données montrent des gains solides dans les composantes résidentielles et hors amélioration au troisième trimestre, mais une dynamique plus lente dans les dépenses non résidentielles et publiques", déclare Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. Enfin, les taux hypothécaires ont légèrement baissé la semaine dernière, mais les emprunteurs potentiels n'ont pas été impressionnés. Le taux contractuel fixe moyen à 30 ans a perdu 4 points de base pour atteindre 7,86 % la semaine dernière, selon le rapport hebdomadaire de la Mortgage Bankers Association