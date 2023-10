MARCHÉS EN DIRECT-Le pire est-il passé pour les entreprises de matériel médical ?

* Le STOXX Europe 600 en baisse de 0,85% * Les bons du Trésor perdent 5% * Le conflit au Moyen-Orient pèse 19 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LE PIRE EST-IL PASSÉ POUR LES SOCIÉTÉS D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL? (1210 GMT) Les sociétés d'équipement médical ont connu une année difficile jusqu'à présent. Le débat sur le marché est de savoir si le pire est passé et si la croissance reviendra en 2024. Il n'y a pas de réponse simple. Selon les analystes de HSBC, la baisse des revenus de COVID-19, aggravée par les réductions de financement des biotechnologies et la faiblesse du secteur des sciences de la vie en Chine, a fait que les entreprises du secteur n'ont pas réussi à impressionner. Les ventes de Roche 's ROG.S au troisième trimestre ont chuté de 3 %, une forte baisse des ventes du produit COVID-19 et un franc suisse fort, qui érode la valeur des ventes à l'étranger, ayant compensé le lancement d'un médicament contre la cécité. HSBC pense qu'Illumina ILMN.O , Oxford Nanoporetech ONT.L , Roche et Qiagen QIA.DE ont un potentiel de croissance étant donné leur exposition au séquençage génomique, aux diagnostics compagnons et aux produits en pipeline de la médecine de précision. Ils pensent également que les bénéfices semblent avoir atteint leur niveau le plus bas pour des sociétés telles que DiaSorin DIAS.MI , tandis que Biomerieux BIOX.PA bénéficie d'une dynamique positive en matière de bénéfices grâce à la croissance de ses activités non respiratoires. (Joice Alves) ***** LES FONDS D'ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS SONT CONFRONTÉS À UNE ACCÉLÉRATION DES SORTIES DE CAPITAUX EN RAISON DE LA HAUSSE DE L'INFLATION (1030 GMT) Les fonds d'actions des marchés émergents sont en passe de connaître leur troisième mois de décollecte en octobre, selon une note de Jon Harrison, directeur général de la stratégie macroéconomique des marchés émergents chez GlobalData TS Lombard. "La combinaison de rendements mondiaux plus élevés et d'un dollar plus fort entraîne une accélération des sorties de portefeuille des actifs des marchés émergents, car la détérioration des différentiels de taux d'intérêt et l'augmentation de l'aversion au risque font des ravages", a ajouté M. Harrison. Cette menace du dollar et des rendements mondiaux devrait perdurer jusqu'à ce que les prévisions de taux d'intérêt plus élevés et plus longs soient pleinement intégrées, ajoute la note de GlobalData TS Lombard. Les données Lipper couvrant 28 664 fonds de marchés émergents ont montré un retrait net de 3,3 milliards de dollars des fonds d'actions au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 octobre, soit le montant le plus élevé en 18 semaines. La hausse des prix du pétrole, l'appréciation du dollar et l'augmentation des prix des denrées alimentaires ont entraîné un bond imprévu de l'inflation dans les pays émergents, les banques centrales étant de plus en plus contraintes de resserrer leur politique monétaire dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'incertitude quant à la trajectoire de la Réserve fédérale en matière de relèvement des taux d'intérêt. L'indice du dollar =USD se dirige vers son troisième mois de hausse, tandis que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2007. Les prix du pétrole sont également exposés à un risque de hausse supplémentaire, les inquiétudes concernant l'offre étant exacerbées par les tensions au Moyen-Orient, a ajouté M. Harrison. Mercredi, l'Iran a demandé un embargo sur le pétrole à Israël en raison du conflit à Gaza et après que les États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ont fait état d'une réduction des stocks plus importante que prévu, augmentant ainsi l'offre déjà restreinte. (Bansari Mayur Kamdar) ***** TINA EST PARTIE DEPUIS LONGTEMPS, MAIS LES INVESTISSEURS NE PEUVENT PAS LUI DIRE ADIEU (1014 GMT) Pendant des années, les investisseurs ont pu facilement justifier leur préférence pour les actions parce que les autres actifs offraient des rendements dérisoires, les banques centrales ayant maintenu les taux à des niveaux historiquement bas, ce qui a donné naissance à l'acronyme TINA, "there is no alternative" (il n'y a pas d'alternative). Avec la hausse rapide des taux en Europe et aux États-Unis au cours des deux dernières années, le marché a semblé offrir un plus grand nombre de choix, car les rendements obligataires ont grimpé. Mais au moins dans le monde des ETF, les actions continuent de régner sans partage sur le marché londonien. Les données du groupe LSEG montrent que pour le troisième mois consécutif, les deux secteurs les plus vendus en septembre ont été les actions américaines (3,81 milliards de livres) et les actions mondiales (3,07 milliards). D'autre part, les sorties de fonds des ETF obligataires ont augmenté pour atteindre 249 millions de livres sterling. "Bien qu'il ne s'agisse pas d'une inondation, il semble que les rendements élevés des bons du Trésor sur la partie longue de la courbe effraient les investisseurs", indique LSEG Lipper dans un rapport. La valeur moyenne négociée pour les ETF en septembre était de 8,03 milliards de livres, ce qui représente 10,03 % du chiffre d'affaires quotidien moyen de la Bourse de Londres. (Joice Alves) ***** STOXX EN BAISSE, VOLATILITÉ EN HAUSSE (0853 GMT) Le STOXX Europe 600 .STOXX a démarré la journée sur les chapeaux de roue, les traders ayant fait baisser l'indice de la région de près de 1% et maintenu la volatilité des actions à un niveau élevé. L'indice de volatilité euro STOXX .V2TX , un équivalent européen de l'indicateur de peur VIX .VIX de Wall Street, a atteint près de 23 points, soit un nouveau plus haut de 7 mois. Seule une action sur cinq de l'indice STOXX était en territoire positif. Dans le même temps, les valeurs individuelles ont connu d'importantes fluctuations, alors que la saison des bénéfices commençait à battre son plein. Le fabricant de logiciels SAP SAPG.DE a enregistré la plus forte hausse, soit 5 %, les investisseurs se réjouissant des résultats trimestriels stables et d'une augmentation de 25 % des commandes pour son activité "cloud". Les ventes en ligne chez Roche ROG.S ont fait chuter le poids lourd suisse de l'industrie pharmaceutique de 4%. Parmi les indices nationaux, l'OMX Helsinki 25 .OMXH25 en Finlande s'est distingué en tombant à son plus bas niveau depuis trois ans, tandis que le CAC 40 .FCHI à Paris a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois. Voici l'instantané d'ouverture: (Danilo Masoni) ***** L'EUROPE SE DIRIGE VERS LE SUD LORS DE LA JOURNÉE DES RÉSULTATS (0626 GMT) Les actions européennes devraient ouvrir en baisse jeudi à l'occasion d'une journée riche en résultats, les investisseurs étant découragés par les tensions croissantes au Moyen-Orient et la hausse des rendements obligataires. Les contrats à terme EuroSTOXX50 STXEc1 et FTSE FFIc1 ont baissé de 0,6 et 0,5%, respectivement, suite à des pertes en Asie et alors que les contrats à terme américains indiquaient un démarrage plus lent plus tard à Wall Street. Les bénéfices sont au centre de l'attention. Une augmentation surprise du nombre d'abonnés à Netflix NFLX.O a fait grimper ses actions de 12 % à Francfort, tandis que la baisse des marges a pesé sur Tesla TSLA.O , en baisse de 4 % dans les premiers échanges à Francfort. En Europe, Nestle NESN.S a chuté de 2,5 % dans les échanges avant bourse après avoir affiché une croissance des ventes inférieure aux prévisions, les prix plus élevés des produits ayant dissuadé les acheteurs et réduit le volume. Le fabricant de logiciels d'entreprise SAP SAPG.DE a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le chiffre d'affaires de son activité clé "cloud", après avoir légèrement manqué les attentes des analystes au troisième trimestre. Nokia NOKIA.HE a annoncé jusqu'à 14 000 suppressions d'emplois dans le cadre d'un nouvel effort de réduction des coûts après que les ventes du troisième trimestre aient chuté d'un cinquième, en raison des ventes d'équipements 5G de nouvelle génération. Les ventes du troisième trimestre de Roche ROG.S ont reculé de 3%, frappées par une forte baisse des ventes des produits COVID-19 et par l'érosion de la valeur des ventes à l'étranger due à la force du franc suisse. Dans le secteur bancaire, le plus grand banque norvégien DNB DNB.OL a prédit un "atterrissage en douceur" pour l'économie norvégienne, après avoir annoncé une hausse plus importante que prévu de ses bénéfices trimestriels. Au Royaume-Uni, le London Stock Exchange Group LSEG.L a déclaré qu'il était en bonne voie pour terminer l'année dans la partie supérieure de ses objectifs de croissance des revenus, après avoir établi un "bilan cohérent" dans le domaine des données et de l'analyse. (Danilo Masoni) ***** L'AVERSION AU RISQUE S'EMPARE DES MARCHÉS (0551 GMT) L'escalade des tensions au Moyen-Orient et l'angoisse suscitée par les rendements obligataires élevés ont plongé les marchés dans une profonde aversion au risque, tandis que les investisseurs décryptent les messages de la Réserve fédérale selon lesquels les taux pourraient rester élevés plus longtemps . L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,5 %, s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse en un jour depuis le 21 septembre, tandis que l'or est resté proche de son pic de deux mois. L'effondrement du marché obligataire s'est poursuivi en Asie, le rendement de référence du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,949 %, son niveau le plus élevé depuis la mi-2007. Cela a pesé sur les marchés obligataires régionaux en Asie, les rendements des obligations d'État japonaises atteignant des sommets de la décennie. Dans le même temps, les prix du pétrole ont baissé jeudi après que l'OPEP n'ait montré aucun signe de soutien à l'appel de l'Iran pour un embargo pétrolier sur Israël, et que l'administration Biden ait largement assoupli les sanctions contre le Venezuela pour permettre à plus de pétrole de circuler dans le monde. Les prix du pétrole ont augmenté de 2 % au cours de la séance précédente. Les contrats à terme ont indiqué que les marchés boursiers européens devraient ouvrir en forte baisse en raison de l'aversion au risque, alors que le calendrier économique européen est vide. Dans ce contexte, le président de la Fed, Jerome Powell, sera sous les projecteurs plus tard dans la journée (1600 GMT), les marchés craignant qu'il n'adopte un ton hawkish après qu'une série de données américaines ait mis en évidence la vigueur de l'économie. Les décideurs politiques ont fait allusion à une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt pour deux mois supplémentaires alors qu'ils attendent la clarté sur les signaux contradictoires, y compris les données économiques solides et les signes de progrès sur l'inflation obstinément élevée. En ce qui concerne les entreprises, le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mercredi qu'il était préoccupé par l'impact des taux d'intérêt élevés sur les acheteurs de voitures, alors que l'entreprise n'a pas répondu aux attentes de Wall Street en ce qui concerne la marge brute, le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre. Netflix NFLX.O , en revanche, a pulvérisé les attentes en matière de nouveaux clients au troisième trimestre, faisant fi des tensions sociales à Hollywood qui ont entraîné l'arrêt d'une grande partie de la production américaine. Netflix produit un grand nombre de ses émissions et de ses films à l'étranger, ce qui explique l'essentiel de ses nouvelles inscriptions. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi: Données économiques: UK Gfk confiance des consommateurs pour octobre, France climat des affaires pour oct Discours de Powell à 1600 GMT (Ankur Banerjee) *****