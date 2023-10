MARCHÉS EN DIRECT-Le déficit primaire : le grand défi de la politique budgétaire américaine

* STOXX Europe 600 en baisse de 0,6 * Les services publics sont en tête des baisses * Le rendement allemand à 10 ans se maintient * Baisse des contrats à terme sur le S&P 500 3 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante DÉFICIT PRIMAIRE: LE GRAND DÉFI DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE AMÉRICAINE (1117 GMT) Malgré la hausse des coûts d'intérêt, l'important déficit primaire des États-Unis restera le principal défi de la politique budgétaire, selon les économistes de Goldman Sachs, qui s'attendent à ce que la dette des États-Unis en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) atteigne 123 % au cours de la prochaine décennie. La banque de Wall Street a prévu mardi que les charges d'intérêt de l'État fédéral américain atteindraient 3 % du PIB en 2024, 4 % du PIB en 2030 et dépasseraient le pic atteint au début des années 1990 en 2025. Ces chiffres sont à comparer aux 2 % enregistrés en 2022. En moyenne, l'augmentation des charges d'intérêt devrait ajouter 0,3 % du PIB au déficit annuel au cours de la prochaine décennie, estiment les économistes, sous la direction de Jan Hatzius. La réduction du déficit primaire, qui exclut les charges d'intérêt, a été réalisée dans les années 1980 lorsque les charges d'intérêt ont augmenté. Mais cela semble peu probable dans un avenir proche, étant donné le blocage du Congrès, le manque d'attention politique pour la réduction du déficit et les prochaines élections de 2024, indique GS. "En fin de compte, le principal défi auquel est confrontée la politique budgétaire reste l'important déficit primaire structurel, et non les charges d'intérêt... Nous estimons que la part de la dette dans le PIB passera de 96 % à 123 % au cours de la prochaine décennie, principalement en raison d'un déficit primaire chronique d'environ 3 %. "Bien que la croissance du PIB nominal, non corrigée de l'inflation, soit susceptible de compenser en grande partie l'effet de la hausse des coûts d'intérêt sur le ratio dette/PIB, le déficit structurel continuera d'alourdir la dette publique dans un avenir prévisible" (Reshma Rockie George) ***** DANS LES MARCHÉS À FOURCHETTE, PRIVILÉGIER LES RETARDATAIRES - UBS (1046 GMT) L'angoisse de l'inflation galopante et l'incertitude quant aux perspectives de la politique monétaire ont provoqué quelques semaines de turbulences sur les marchés, entraînant une baisse de plus de 4 % des actions mondiales en septembre. Dans ce contexte, la branche de gestion de fortune de la banque suisse UBS indique que les investisseurs devraient se méfier des risques de baisse des actions et envisager de s'exposer davantage aux actions à la traîne. "L'anxiété suscitée par les perspectives de la politique monétaire devrait maintenir les marchés boursiers dans une fourchette et les agiter à court terme. Bien que nous nous attendions à ce que les actions progressent d'ici la fin de l'année, les risques de baisse sont plus importants pour les actions que pour les obligations", déclare Mark Haefele, CIO chez UBS Global Wealth Management. "Nous voyons le meilleur potentiel de rendement ajusté au risque dans les parties du marché qui ont été à la traîne des indices mondiaux cette année. Pour les actions américaines, nous préférons les indices équipondérés aux indices pondérés en fonction de la capitalisation. En Europe, nous préférons les petites et moyennes capitalisations. Enfin, sur les marchés émergents, qui sont restés à la traîne des marchés mondiaux, nous nous concentrons sur l'Inde et l'Indonésie. Nous aimons aussi les titres de valeur", ajoute-t-il. Dans l'ensemble, UBS a une position neutre sur les actions. (Danilo Masoni) ***** LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE A RETARDÉ, MAIS PAS ÉVITÉ, UN RALENTISSEMENT - GENERALI (1009 GMT) La résilience de la croissance mondiale en 2023 a été une histoire divergente au niveau régional, selon Thomas Hempell, responsable de la recherche macroéconomique et de marché chez Generali Investments, qui s'attend néanmoins à un ralentissement en 2024 si la désinflation doit se poursuivre. Les performances macroéconomiques des États-Unis en 2023 sont particulièrement bonnes, et Generali a également revu à la hausse ses prévisions pour 2023 concernant le Japon, l'Amérique latine et la région des PECO. D'autre part, la zone euro a été résolument discrète sur le front des données, dans un contexte d'intensification de la récession manufacturière menée par l'Allemagne, tandis que la demande de services refoulée a commencé à s'essouffler. La Chine reste au bas de l'échelle. À la lumière de ce tableau varié, Generali n'a que légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale de 0,1 %, à 2,6 %, pour 2023. En revanche, pour 2024, l'entreprise prévoit une détérioration de la situation aux États-Unis et dans la zone euro, et la Chine se distingue à nouveau par ses perspectives les plus inquiétantes. "La poursuite de la désinflation nécessitera un refroidissement plus important des économies", déclare M. Hempell. L'inflation devrait diminuer, mais seulement lentement, compte tenu des pressions salariales persistantes dans la zone euro et de la résurgence des prix de l'immobilier aux États-Unis, la hausse des coûts de l'énergie augmentant également les risques de hausse. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, écrit M. Hempell, car le dilemme des banques centrales - entre une croissance chancelante et la nécessité de garder la main sur des prix encore élevés - ne fait que s'aggraver. "Alors que les principales banques centrales occidentales ont probablement atteint leurs taux maximums, elles devront maintenir les taux restrictifs actuels plus longtemps, ce qui limitera les perspectives d'une reprise en 2024." (Lucy Raitano) ***** LE STOXX SE MAINTIENT À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 6 MOIS (0830 GMT) Après une nouvelle baisse à l'ouverture, les actions européennes ont retrouvé un certain équilibre dans les transactions du matin, avec des marchés obligataires plus calmes aidant à stabiliser le STOXX Europe 600 près de ses plus bas de 6 mois. Un rebond des fabricants de médicaments et de légers gains dans le secteur bancaire ont compensé les pertes subies par les services publics sensibles aux taux, entraînant l'indice de référence des actions de la région .STOXX en hausse de 0,2 %. Voici l'instantané d'ouverture avec les indices de référence des 17 pays composant le STOXX. (Danilo Masoni) ***** LES FUTURES EUROPÉENS ANNONCENT UNE DEUXIÈME JOURNÉE DE PERTES(0638 GMT) Les actions européennes sont susceptibles de chuter pour la deuxième journée de mardi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets de la hausse rapide des rendements obligataires à long terme et de la force continue du dollar, alors qu'ils s'interrogent sur les perspectives des taux d'intérêt aux États-Unis. Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré lundi qu'elle était prête à soutenir une nouvelle hausse des taux si les données à venir montrent que les progrès en matière d'inflation s'arrêtent ou progressent trop lentement. Les contrats à terme de l'EuroSTOXX50 et du FTSE ont baissé de 0,5 % et de 0,2 %, tandis que les contrats du S&P ont reculé de 0,1 % après une journée stable lundi, où les gains dans le secteur technologique ont compensé une forte baisse dans les services publics sensibles aux taux d'intérêt. L'actualité des entreprises européennes a été calme, les sociétés se préparant à la saison des résultats du quatrième trimestre. Parmi les actions à surveiller, Boohoo pourrait subir une forte pression après que le distributeur britannique de mode en ligne ait averti qu'une reprise plus lente que prévu des ventes entraînerait une baisse des revenus pour l'année de 12 % à 17 %. Des entreprises comparables comme Zalando pourraient également être touchées. Le boulanger britannique Greggs a en revanche maintenu ses perspectives pour l'année fiscale, les ventes sous-jacentes ayant augmenté au troisième trimestre et gagné des parts de marché, tandis que sur une note plus optimiste, le fabricant suisse de produits chimiques pour la construction Sika a relevé son objectif de croissance des ventes de 6 à 9 % par an. Enfin, Thyssenkrupp était également à surveiller. Son principal actionnaire s'attend à ce que les parties prenantes impliquées décident bientôt de l'avenir de la division acier du conglomérat allemand, a déclaré son dirigeant à un journal allemand. (Danilo Masoni) ***** LA FORCE DU DOLLAR MAINTIENT LE YEN SOUS PRESSION (0603 GMT) Les traders restent vigilants quant aux perspectives d'intervention sur la monnaie japonaise alors que le yen JPY-EBS se rapproche de plus en plus des 150 pour un dollar, victime d'un dollar fort =USD qui a atteint un nouveau pic de 10 mois contre ses principaux pairs. Avec une rhétorique plus hawkish cette nuit de la part des décideurs politiques de la Réserve fédérale - sur le fait que les taux d'intérêt doivent rester plus longtemps élevés pour lutter contre l'inflation - et avec des rendements du Trésor à un pic de 16 ans, l'appétit des investisseurs pour le risque a pratiquement disparu alors que l'Europe se réveille. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté mardi à son plus bas niveau de l'année. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré sur que les autorités surveillaient de près le marché des devises et se tenaient prêtes à réagir. M. Suzuki a ajouté que la décision d'intervenir ou non serait déterminée par la volatilité et ne viserait pas des niveaux spécifiques. Et oui, nous sommes déjà passés par là. Depuis quelques semaines, les opérateurs gardent un œil méfiant sur une éventuelle intervention, alors que le débat sur la question de savoir s'il faut intervenir ou non fait rage. L'ambiance morose devrait se poursuivre, les contrats à terme indiquant une ouverture en baisse sur les marchés européens. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a touché son plus bas niveau depuis plus de six mois lundi et devrait encore baisser mardi, avec très peu de données économiques pour détourner l'attention des investisseurs des craintes liées aux taux d'intérêt et à la hausse des rendements. Pendant ce temps, la banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt mardi pour un quatrième mois, mais a de nouveau averti qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation dans un "délai raisonnable". En ce qui concerne les entreprises, Birkenstock, la marque allemande de chaussures haut de gamme, a visé une évaluation entièrement diluée d'environ 10 milliards de dollars lors de son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, alors que l'activité d'introduction en bourse connaît un regain après deux ans de sécheresse. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi: Événements économiques: IPC suisse pour septembre, données JOLTS américaines; Philip Lane, membre du conseil d'administration de la BCE, participera à un panel de discussion (Ankur Banerjee) *****