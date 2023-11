MARCHÉS EN DIRECT-La reprise de l'IA a-t-elle été prise en compte ?

* Les trois indices boursiers américains progressent de plus de 1% * Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P sont tous dans le vert; l'immobilier est le secteur qui a le plus progressé * Le STOXX Europe 600 clôture en hausse de 1,6 % * L'or reste stable; le brut progresse; le dollar et le bitcoin baissent * le rendement du Trésor américain à 10 ans baisse à ~4,68% 2 novembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante LE RALLYE DE L'AI A-T-IL ÉTÉ INTÉGRÉ DANS LES PRIX? (1235 EDT/1635 GMT) Les actions liées à l'intelligence artificielle (AI) ont bondi jusqu'à présent en 2023, contribuant à alimenter une hausse de 26% du Nasdaq Composite .IXIC cette année, mais les analystes de Deutsche Bank estiment que l'optimisme à l'égard de la nouvelle technologie n'a pas été le principal moteur des marchés de la technologie dans toutes les catégories d'actifs. Des noms tels que Nvidia NVDA.O ont grimpé de près de 200 % en 2023 et Meta Platforms META.O a fait un bond de plus de 150 %, mais les analystes Galina Pozdnyakova et Luke Templeman pensent que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ils notent une surperformance visible au cours des premiers mois de l'année si l'on examine les actions de l'indice Russell 3000, en incluant et en excluant les valeurs technologiques, médiatiques et de télécommunications. Ils attribuent ce phénomène à une tendance à la prise de risque en début d'année, après les fortes baisses de 2022. En mars, les analystes attribuent la surperformance à un statut de valeur refuge dans le contexte de la mini-crise bancaire provoquée par l'implosion de SVB. Un autre rallye à la fin du mois de mai a été stimulé par les fortes prévisions de Nvidia. Mais des facteurs non liés à l'IA ont également eu un impact sur ces noms, selon l'entreprise. Alors que la hausse des rendements réels s'est accentuée au cours de l'été, les mouvements des valeurs technologiques sont devenus plus synchronisés; les premiers gains ont été principalement réalisés par les sociétés de semi-conducteurs, mais maintenant diverses industries dans l'espace TMT ont rejoint le mouvement, ce qui "indique un affaiblissement de l'effet de l'IA générative sur les marchés et indique que les investisseurs se recentrent sur des facteurs non liés à l'IA dans leurs décisions concernant les actions" Dans les transcriptions d'entreprises, les mentions de "mots-clés liés à l'IA" se sont fortement accélérées cette année, mais les rendements boursiers ont été négativement corrélés à la fréquence des commentaires sur l'IA. Les analystes notent également que le lancement de ChatGPT a coïncidé avec l'inquiétude des investisseurs concernant le crédit technologique à haut rendement, qui a commencé à se négocier à des écarts plus importants, mais à mesure que l'incertitude concernant l'effet de ChatGPT s'est atténuée et que l'inquiétude de SVB s'est dissipée, le crédit technologique de qualité supérieure s'est négocié à des écarts plus serrés. À l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les gains exceptionnels de l'IA restent sur les marchés privés à court terme, notant qu'à part une poignée d'actions, "il y a eu peu de gagnants ou de perdants clairs du buzz autour de l'IA générative", et jusqu'à ce que les avantages de la nouvelle technologie deviennent suffisamment répandus pour "déplacer de manière significative les données de l'économie", les effets des entreprises peuvent rester très asymétriques et concentrés. (Chuck Mikolajczak) ***** LE MARCHÉ DU TRAVAIL SE FISSURE? À SUIVRE DEMAIN (1110 EDT/1510 GMT) Le marché du travail obstinément tendu, souligné par la Fed comme l'une des raisons pour lesquelles l'inflation met du temps à atteindre son objectif annuel de 2 %, pourrait enfin montrer quelques fissures. Alors que l'événement principal est le rapport sur l'emploi de demain, les données d'aujourd'hui ont offert un bon numéro d'échauffement. Le nombre de travailleurs américains inscrits au chômage a augmenté de manière inattendue de 2,4 % la semaine dernière, pour atteindre 217 000, selon le département du travail. Les analystes s'attendaient à ce que les demandes initiales se maintiennent à 210 000. Malgré cela, ce chiffre se situe dans la partie basse d'une fourchette associée à une évolution saine du marché de l'emploi. "Les entreprises n'ont pas encore commencé à licencier à un rythme rapide étant donné que l'activité économique et la demande restent fortes", écrit Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. À ce propos, les entreprises américaines ont annoncé 36 836 suppressions d'emplois en octobre, soit une baisse mensuelle de 22 %, mais une hausse de 9 % par rapport à octobre 2022. Le rapport sur les licenciements prévus du cabinet de reclassement de cadres Challenger, Gray & Christmas (CGC) USCHAL=ECI a également montré que depuis le début de l'année, 641 350 licenciements ont été annoncés, soit une augmentation de 164 % par rapport aux dix premiers mois de 2022. "Les plans de suppressions d'emplois ont considérablement ralenti depuis la première moitié de l'année, et les consommateurs ont continué à dépenser, même face à une inflation élevée", déclare Andy Challenger, expert en main-d'œuvre chez CGC. Ici, nous voyons les licenciements prévus par rapport aux demandes initiales: Les demandes d'allocations de chômage en cours USJOBN=ECI , rapportées avec un décalage d'une semaine, ont bondi de près de 2 % pour atteindre 1,818 million. "La hausse des demandes continues suggère que, bien que le marché du travail soit caractérisé par peu de pertes d'emploi, les chômeurs ont plus de difficultés à trouver un nouvel emploi, ce qui serait cohérent avec un rythme d'embauche plus lent", déclare Nancy Vanden Houten, économiste principale pour les États-Unis chez Oxford Economics (OE). L'affirmation de Mme Houten semble confirmée par ce graphique, qui met en parallèle les demandes d'allocations chômage en cours et la durée moyenne du chômage: Le département du travail a peut-être créé la plus grande surprise de la matinée en présentant ses données préliminaires sur le coût de la main-d'œuvre et la productivité pour le troisième trimestre. La productivité USPROP=ECI , qui mesure la production moyenne des travailleurs américains par heure, a augmenté de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 4,7 % à un taux trimestriel annualisé, dépassant le consensus de 4,1 % et le taux de croissance le plus rapide en trois ans. Parallèlement, les coûts de main-d'œuvre USLCP=ECI , qui suivent le prix de la production de main-d'œuvre par heure, ont défié les attentes en chutant de 0,8 %, se ralentissant par rapport à la croissance de 3,2 % fortement révisée à la hausse au deuxième trimestre. "Le nouvel essor de la croissance de la productivité et la baisse des coûts unitaires de main-d'œuvre facilitent la tâche de la Fed", déclare Michael Pearce, économiste principal pour les États-Unis à l'OE. "Bien que les données soient particulièrement volatiles, la hausse de la productivité contribue à soutenir l'offre de l'économie, ce qui explique en partie pourquoi l'inflation reste orientée à la baisse alors même que la croissance économique est résistante." Enfin, les nouvelles commandes des usines américaines USFORD=ECI ont affiché une surprise respectable, augmentant de 2,8 % en septembre et dépassant les 2,4 % attendus par les analystes. Cette hausse coïncide avec la décélération de la contraction constatée par l'indice PMI de l'ISM en septembre, ce qui laisse également présager un recul des commandes d'usines en octobre. Les nouvelles commandes de biens d'équipement de base, très surveillées et souvent considérées comme un baromètre des intentions de dépenses des entreprises américaines, ont été révisées à la baisse, passant de 0,6 % à 0,5 %. (Stephen Culp) ***** ET C'EST PARTI! LES INDICES ENREGISTRENT LEURS PLUS FORTES HAUSSES HEBDOMADAIRES DE L'ANNÉE (1005 EDT/1405 GMT) Les indices boursiers américains ont démarré en trombe jeudi, bien décidés à poursuivre leur récent rebond grâce à des résultats généralement positifs, à des signes de ralentissement sur le marché du travail et à la baisse des rendements des obligations du Trésor, qui ont renforcé le sentiment de risque. Les trois principaux indices boursiers étaient en forte hausse, les "sept magnifiques" suspects habituels étant à l'origine de la majeure partie de l'augmentation. Le S&P 500 et le Dow Jones sont en passe d'enregistrer leur quatrième séance consécutive dans le vert, tandis que le Nasdaq semble prêt à afficher sa cinquième journée consécutive de hausse. Pour la semaine, les trois indices pourraient bien enregistrer leurs plus fortes hausses en pourcentage de l'année. Mercredi, comme prévu, la Fed a laissé son taux directeur inchangé et, dans ses commentaires ultérieurs, le président Powell a parlé de la résilience économique et a laissé entendre que la campagne de resserrement de la banque centrale pourrait être sur le point de se terminer. Avant la cloche, les données sur les demandes d'allocations chômage ont laissé entrevoir quelques fissures sur le marché du travail, avec des demandes initiales et continues supérieures aux attentes, et des coûts de main d'œuvre montrant un renversement brutal et imprévu au troisième trimestre. La saison des résultats du troisième trimestre a dépassé la moitié de sa durée et continue de tourner à plein régime. Parmi les entreprises qui ont dépassé les estimations de la Bourse, citons Starbucks SBUX.O , Qualcomm QCOM.O , Fox Corp FOXA.O et Marriott. Les déceptions concernent Eli Lilly LLY.N , Peloton Interactive PTON.O . Les résultats du fabricant de gadgets et membre des "sept magnifiques" Apple Inc AAPL.O sont attendus après la clôture. Vendredi, le département du travail publie son très attendu rapport sur l'emploi d'octobre, qui devrait montrer que l'économie américaine a créé 180 000 emplois le mois dernier, que le taux de chômage est resté stable à 3,8 % et que la croissance des salaires en glissement annuel est passée de 4,2 % à 4 % Voici où en sont les choses à partir de 09:50 EDT: