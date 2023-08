MARCHÉS EN DIRECT-L'indice S&P 500 s'envole, atteint des sommets, puis s'effondre

* Le S&P 500 termine légèrement dans le rouge, le DJI perd ~0,5 %, le Nasdaq s'oriente vers le vert * Le secteur financier est le plus faible du S&P 500; l'immobilier est en tête des gains * Le dollar et l'or sont en légère hausse; le pétrole brut baisse; le bitcoin perd plus de 1 % * Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,33% Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante L'INDICE S&P 500 S'ENVOLE, ATTEINT UN SOMMET, PUIS RETOMBE (1605 EDT/2005 GMT) Les principaux indices américains ont terminé en demi-teinte, avec des variations modestes, mardi, alors que les inquiétudes persistent sur le fait que la Réserve fédérale devra maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps et que les actions des banques ont chuté, et que Nvidia NVDA.O s'est dégonflé avant la publication de ses résultats mercredi après la cloche. A noter que le S&P 500 .SPX a enregistré une hausse à l'ouverture. Cependant, il a atteint son plus haut intrajournalier dès la première minute de la séance. L'indice de référence a terminé près de son plus bas niveau de la journée, bien qu'il n'ait perdu que 0,3 %. Les banques ont été touchées (link) après que S&P ait réduit les notations de crédit et les perspectives de plusieurs banques régionales. L'indice S&P des banques .SPXBK a chuté de 2,4 %, tandis que l'indice KBW des banques régionales .KRX a perdu 2,7 %. Sans surprise, les valeurs financières .SPSY ont été le secteur le plus faible de l'indice S&P 500 .SPX . Plusieurs groupes défensifs, dont l'immobilier .SPLRCR et les services publics .SPLRCU , ont affiché des gains modestes. Les investisseurs restent concentrés sur les perspectives en matière de taux, le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant vendredi lors d'une réunion à Jackson Hole. Dans ce contexte, le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint 4,3660%, un nouveau sommet remontant à novembre 2007, avant de reculer légèrement. Quoi qu'il en soit, le S&P 500 Growth .IGX a surpassé le S&P 500 Value .IVX pour la deuxième journée consécutive, ce qui permet à la croissance d'enregistrer des gains hebdomadaires consécutifs par rapport à la valeur. Les valeurs de croissance cherchent ainsi à mettre fin à une série de deux mois de pertes par rapport aux valeurs de rendement. Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après la clôture de mardi à 16h00 EDT: (Terence Gabriel) ***** UNE OBSCURE DONNÉE SUR L'EMPLOI POURRAIT NOUS MONTRER QUE LE MARCHÉ DE L'EMPLOI N'EST PAS AUSSI SERRÉ (1335 EDT/1735 GMT) Le Recensement trimestriel de l'emploi et des salaires (QCEW) ne fait pas partie des rapports qui sont étudiés pour les prévisions, mais il doit être publié mercredi et montrera les données pour le premier trimestre de l'année. Bien qu'il s'agisse d'un indicateur retardé et que certaines personnes ne s'y intéressent pas, le rapport devrait montrer une tendance révélatrice, écrit Steven Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord, chez Standard Chartered. M. Englander pense que le rapport QCEW pourrait indiquer une révision à la baisse de 650 000 emplois non agricoles pour la période mars 2022-mars 2023 (NFP) growth. La plupart des révisions à la baisse seraient probablement concentrées sur le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, ajoute-t-il. Les données du QCEW de mars sont généralement utilisées pour les révisions préliminaires de référence de la masse salariale. "La faiblesse de l'emploi dans le cadre de la QCEW modifierait l'image d'un marché du travail extrêmement tendu, en particulier si la faiblesse est concentrée sur les derniers trimestres", explique M. Englander. "La Fed serait probablement plus sereine quant à la répercussion de taux d'intérêt plus élevés si le NFP décélérait à la fin de 2022 et au début de 2023 au lieu de rester ferme Outre la décélération de la croissance des NFP depuis mars 2023, il en résulte, selon lui, que le resserrement de la politique monétaire a déjà affecté les marchés du travail bien plus tôt qu'on ne le pensait. Pour cette raison, une partie de l'augmentation des rendements obligataires et de l'éloignement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt pourrait être inversée, selon M. Englander. (Gertrude Chavez-Dreyfuss) ***** LES TAUX D'INTÉRÊT VONT-ILS RESTER ÉLEVÉS? L'ÉCONOMIE SERA LE PRINCIPAL MOTEUR (1215 EDT/1615 GMT) Selon Goldman Sachs, les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 et pourraient rester élevés si la croissance continue de dépasser les attentes et si l'inflation reste stable. Dans un rapport envoyé vendredi, les analystes de Goldman, dirigés par Praveen Korapaty, ont déclaré qu'une "partie significative" de la hausse des rendements depuis la mi-juillet "est le résultat d'une amélioration des perspectives de croissance, bien que les attentes d'une politique plus stricte semblent également avoir joué un rôle" Joseph Kalish, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez Ned David Research, a convenu dans un rapport publié lundi que "la quasi-totalité de la hausse est due à l'augmentation des rendements réels" Les rendements dits réels tiennent compte de l'inflation attendue. Et "les changements dans les prévisions de croissance sont le principal moteur des rendements réels", a déclaré M. Kalish. L'augmentation de l'offre de bons du Trésor due à l'aggravation du déficit budgétaire des États-Unis et l'abandon par le Japon de sa politique de contrôle de la courbe des taux très souple ont également été cités comme des facteurs de hausse des rendements, mais Goldman estime que ces facteurs "ne sont que partiellement convaincants" Les données économiques seront déterminantes pour le maintien des rendements à un niveau élevé. "Si la croissance continue de surprendre à la hausse (, nos économistes ont récemment revu à la hausse leurs estimations de croissance), et/ou si l'inflation s'avère plus solide que prévu, le mouvement récent pourrait très bien se poursuivre et les rendements se réinstaller dans une fourchette plus élevée autour des niveaux actuels", a déclaré Goldman. Le rendement de référence à 10 ans a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 2007, à 4,3660 %, après avoir buté la semaine dernière sur son plus haut niveau d'octobre 2022, à 4,3380 %. Le rendement se situe pour la dernière fois autour de 4,32 %. US10YT=RR (Karen Brettell) ***** GIMME SHELTER: HOME SALES GROAN UNDER HIGH MORTGAGE RATES, LOW INVENTORIES (1111 EDT/1511 GMT) Les chevrons du marché du logement américain tremblent dans le contexte de la guerre contre l'inflation menée par la Réserve fédérale. Les ventes de maisons d'occasion USEHS=ECI ont baissé (link) plus que prévu en juillet, chutant de 2,2% à 4,07 millions d'unités à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon la National Association of Realtors (NAR). Le chiffre a atterri à environ 2 % au sud du consensus et prolonge la baisse de 3,3 % du mois précédent. Si la demande ne s'est pas tarie, c'est en revanche le cas des stocks, les coûts d'emprunt élevés incitant les propriétaires à ne pas bouger pour l'instant. "Deux facteurs déterminent l'activité de vente actuelle: la disponibilité des stocks et les taux hypothécaires", écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Malheureusement, ces deux facteurs ont été défavorables aux acheteurs La guerre de 18 mois menée par la Fed contre l'inflation a ajouté un resserrement des conditions de crédit et une incertitude économique au mélange, et il est facile de comprendre pourquoi les consommateurs ne sont pas particulièrement enthousiastes à l'idée de vendre ou d'acheter une maison en ce moment. "La perspective de taux d'intérêt hypothécaires plus élevés et plus longs maintiendra les vendeurs sur la touche dans les mois à venir", déclare Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. En creusant plus profondément (link) dans le rapport, les ventes de maisons individuelles - qui représentent la plus grande part du gâteau - ont chuté de 1,9 %, tandis que les condos/coops ont plongé de 4,5 %. Le total des ventes de logements existants est en baisse de 16,6 % d'une année sur l'autre, ce qui a permis aux stocks de se reconstituer quelque peu. Au rythme actuel des ventes, il faudrait maintenant 3,3 mois pour vendre chaque logement sur le marché, contre 3,1 mois en juin. Malgré cela, le manque d'offre a exercé une pression sur les prix des logements, qui ont enregistré leur première hausse annuelle depuis janvier. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution en dents de scie des taux hypothécaires et des ventes de logements, ainsi que le nombre de mois d'offre de logements sur le marché: Mais alors que les indicateurs immobiliers sont des instantanés pris dans le rétroviseur, le marché boursier se projette six mois à un an en avant. Dans cette optique, les investisseurs semblent croire que la politique restrictive de Powell & Co va commencer à s'assouplir, que les conditions de crédit vont se détendre et que les taux hypothécaires vont commencer à baisser - peut-être pas jusqu'aux niveaux inférieurs à 3 % au plus fort de la frénésie immobilière due à la pandémie, mais au moins un peu moins qu'aujourd'hui, où ils se situent à 7,16 % selon le taux contractuel fixe moyen à 30 ans de la Mortgage Bankers Association. Le graphique ci-dessous montre l'indice Philadelphia SE Housing .HGX et l'indice S&P 1500 Home Building .SPCOMHOME ramené à 12 mois en arrière par rapport au S&P 500 .SPX . Au cours de l'année écoulée, le SPCOMHOME et le HGX ont progressé respectivement de 54,1 % et de 34,8 %, contre un gain beaucoup moins impressionnant de 6,3 % pour l'ensemble du marché (à la clôture de lundi). (Stephen Culp) ***** LES FONDS SPÉCULATIFS GARDENT LES VALEURS CYCLIQUES PROCHES, NVIDIA ENCORE PLUS PROCHE - GS (1047 EDT/1447 GMT) Goldman Sachs a déclaré que les fonds spéculatifs se sont tournés vers les valeurs cycliques tout en augmentant l'effet de levier net au cours du deuxième trimestre, les secteurs de l'énergie et de la finance étant les plus concernés. Malgré ces rotations, la surperformance constante des positions longues les plus populaires a continué à soutenir les rendements des fonds spéculatifs au cours des derniers mois. Nvidia NVDA.O a été classée en tête de notre liste GS des "Rising Stars", sa deuxième apparition trimestrielle consécutive, et a été rejointe par des entreprises comme Amazon.com AMZN.O , Oracle ORCL.N et AMD AMD.O . GS indique que les pondérations longues des portefeuilles dans les semi-conducteurs et les plus grandes valeurs technologiques ont toutes enregistré des records au début du troisième trimestre, les fonds spéculatifs ayant adopté l'enthousiasme pour l'IA. Tous les regards seront désormais tournés vers les résultats et les prévisions de Nvidia mercredi, afin de voir si la société peut répondre aux attentes accrues du marché à la suite d'un rapport sensationnel au dernier trimestre qui a alimenté un rallye fulgurant des valeurs technologiques dans le cadre de la frénésie autour de l'IA. Les fonds spéculatifs ont également continué à augmenter leur participation dans les ADR chinois au cours du deuxième trimestre, a noté GS, malgré la faiblesse économique de la Chine et les tensions bilatérales actuelles avec les États-Unis. (Shreyashi Sanyal & Susan Mathew) ***** LES INTRODUCTIONS EN BOURSE EN EUROPE POURRAIENT CONNAÎTRE UNE AUGMENTATION MASSIVE DE LEUR VALEUR D'ICI L'ANNÉE PROCHAINE -MORGAN STANLEY (1032 EDT/1432 GMT) Le volume et la valeur moyens des introductions en bourse et des offres secondaires en Europe pourraient augmenter respectivement de 90 % et de 160 % par rapport aux niveaux les plus bas d'ici le quatrième trimestre 2024, a déclaré Morgan Stanley, si le quatrième trimestre 2023 devait être un creux. Ces chiffres pourraient augmenter de 100 % et 240 % respectivement d'ici le quatrième trimestre 2025, a ajouté la banque d'investissement. Le stratège en actions Edward Stanley, dans une note datée de mardi, a déclaré que l'histoire suggère qu'il pourrait s'agir de la fin de l'effondrement de l'activité des marchés primaire et secondaire. "L'activité des marchés primaire et secondaire a tendance à se redresser pendant 36 mois en moyenne... Nous sommes actuellement à 29 mois du pic dans le cycle baissier actuel", a déclaré M. Stanley. MS prévoit une forte reprise en 2024/25, comme le suggèrent les cinq cycles précédents sur près de trois décennies. (Subhadeep Chakravarty) ***** L'OPTIMISME DE NVIDIA, LE RECUL DES RENDEMENTS DU TRÉSOR SOUTIENNENT LE NASDAQ, LE S&P (1015 EDT/1415 GMT) Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en hausse tôt ce mardi, soutenus par l'optimisme entourant les résultats très attendus de Nvidia ainsi que par un recul des rendements des bons du Trésor à plus long terme. Les prévisions de revenus de Nvidia dépassant une fois de plus les estimations de Wall Street ont fait bondir les actions de 16,5 % au cours de la semaine dernière. Wall Street s'attend à ce que Nvidia NVDA.O , qui domine le marché des puces utilisées pour alimenter l'IA générative comme ChatGPT, prévoie une croissance de 110 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 12,50 milliards de dollars, lors de la publication de ses résultats mercredi. L'indice S&P 500 est en légère hausse ce jour-là. David Rosenberg, stratège en chef du marché chez Rosenberg Research, a quelques informations intéressantes sur le S&P. "Nous venons d'atteindre le 595e jour consécutif où le S&P 500 n'a pas réussi à atteindre un nouveau sommet de cycle. Et tout le monde pense que nous sommes dans un nouveau marché haussier", écrit Rosenberg dans une note de recherche. "Une période aussi longue sans nouveau sommet ne s'est produite que sept fois au cours des sept dernières décennies! Et chacune d'entre elles s'est déroulée dans les affres d'un marché baissier fondamental et une seule(1987) n'a pas eu lieu avant ou pendant une récession pure et simple." En dehors de Nvidia, le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'est éloigné d'un plus haut de 15 ans de 4,366 %, ce qui a contribué à alléger la pression sur les actions. Le récent repli des obligations a été motivé par les signes d'une économie américaine relativement résistante malgré l'assouplissement agressif de la Réserve fédérale. L'augmentation de l'offre de bons du Trésor après que le gouvernement a suspendu l'émission de nouveaux bons et billets au milieu de la crise du plafond de la dette au début de l'année a également contribué à augmenter les rendements. Une réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui commence jeudi, sera suivie de près par les investisseurs pour obtenir plus d'indices sur l'orientation des taux d'intérêt américains. Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, sera au centre de l'attention vendredi. Voici un premier ENQUÊTE des actifs sur les marchés financiers: (Gertrude Chavez-Dreyfuss) ***** NOUVEL ORDRE MONDIAL OU JUSTE UN AUTRE BRICS DANS LE MUR? (0920 EDT/1320 GMT) Les dirigeants des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) s'apprêtent à donner le coup d'envoi du sommet de cette année (link) à Johannesburg, où ils examineront la possibilité d'élargir le bloc alors que certains de ses membres cherchent à en faire un contrepoids à l'Occident. Plus de 40 pays (link) - de l'Iran à l'Argentine - ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, selon des responsables sud-africains. "Cela s'explique en grande partie par la crainte et le mécontentement suscités par l'hégémonie économique et les sanctions de l'Occident", a déclaré Dan Alamariu, stratège géopolitique en chef chez Alpine Macro. "Malgré des différences significatives, ils (Les membres des BRICS) ont toujours fait preuve de soutien mutuel sous la pression de l'Occident, comme en témoigne leur indifférence ou leur absence de condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022." M. Alamariu a ajouté que le sommet pourrait donner une impulsion à la poursuite de la dédollarisation. Regroupant près de 40 % de la population mondiale et un quart du PIB mondial, les ambitions du bloc de devenir un acteur politique et économique mondial ont longtemps été contrariées par des divisions internes et un manque de vision cohérente. "Le nouveau BRICS+ qui devrait sortir du sommet de cette semaine a clairement le potentiel de jouer un rôle plus significatif dans la défense du Sud global, mais des doutes majeurs subsistent", a déclaré Lawrence Brainard, président du panel des marchés émergents chez GlobalData.TSLombard, dans une note. Un élargissement de l'organisation à 10 ou 15 nouveaux membres réduirait l'efficacité potentielle du nouveau groupe, a ajouté M. Brainard. En outre, il s'est montré sceptique quant à la mise en œuvre de l'utilisation des monnaies locales (link) ou à la lutte contre l'hégémonie du dollar et quant à la capacité du nouveau BRICS+ à articuler son objectif économique en raison des intérêts stratégiques conflictuels (link) entre la Chine et l'Inde. L'Inde et la Chine se sont périodiquement affrontées le long de leur frontière contestée, ce qui ajoute au défi de la prise de décision dans un groupe qui s'appuie sur le consensus, New Delhi bénéficiant également de la fracture entre les États-Unis et la Chine. (Bansari Mayur Kamdar) ***** SOMMET DES BRICS: LA RIVALITÉ CONTRE LES ÉTATS-UNIS PEUT-ELLE ÊTRE LE NOUVEAU CIMENT? (0912 EDT/1312 GMT) Les efforts de la Chine pour faire des BRICS un contrepoids géopolitique au G7 peuvent être anéantis par les intérêts concurrents des autres États membres qui tentent de s'aligner dans un monde où les États-Unis et la Chine se fracturent, a déclaré Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics (CE), dans une note publiée lundi. Les dirigeants des BRICS se sont réunis mardi en Afrique du Sud pour un sommet au cours duquel ils tenteront d'unir leurs forces pour contester la domination de l'Occident dans les affaires mondiales. Mais la rivalité contre les États-Unis et l'Europe peut-elle être le nouveau ciment? Selon CE, le sommet fera ressortir que les priorités des membres du bloc sont extrêmement disparates. "Alors que la Russie aura tendance à s'aligner sur la Chine sur la plupart des questions, d'autres sont plus prudents et ne veulent pas déstabiliser les États-Unis et l'Europe", a souligné M. Shearing. L'Afrique du Sud s'est rapprochée de la Chine et de la Russie, bien que son ministre des affaires étrangères ait déjà déclaré qu'il serait "extrêmement erroné" de considérer l'expansion des BRICS comme "anti-occidentale", le président brésilien (link) Luiz Inacio Lula da Silva ayant suivi la même voie. En outre, M. Shearing note que les relations entre la Chine et l'Inde sont beaucoup plus "acrimonieuses" qu'on ne le dit souvent, car les deux pays partagent une frontière contestée (link), où les escarmouches sont fréquentes et les risques d'accident militaire élevés. Les relations sont tendues depuis que les troupes des deux pays se sont affrontées sur leur frontière himalayenne contestée, tuant 24 soldats en 2020, ce qui constitue la confrontation la plus meurtrière entre l'Inde et la Chine depuis plus de quarante ans. Malgré les divisions existantes au sein du bloc, le désir de conquérir une place au soleil parmi les principales économies émergentes a attiré une foule de candidats potentiels. Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, dont l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, affirment les responsables sud-africains, qui tentent de rééquilibrer l'ordre mondial (link). Cependant, Shearing rappelle que sur l'échiquier géoéconomique, l'échelle compte toujours. "Il est peu probable que le renminbi défie sérieusement le dollar sur la scène mondiale et l'idée d'une monnaie des BRICS est un fantasme encore plus grand". (Matteo Allievi) ***** LE RENDEMENT DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 10 ANS ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2007 (0900 EDT/1300 GMT) Mardi, le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint 4,3660%, soit un nouveau sommet remontant à novembre 2007. Ceci avant le discours très attendu du président de la Fed Powell ce vendredi au symposium de Jackson Hole. Le rendement est depuis redescendu aux alentours de 4,34 %. Cependant, la poussée vers un plus haut de plus de 15 ans a incité les traders à vérifier leurs graphiques: Le rendement est en passe d'augmenter pour la sixième semaine consécutive. Il convient de noter que depuis le creux de mars 2020, et avant la poussée actuelle, il y a eu quatre séries de gains hebdomadaires de six semaines ou plus. Une fois ces séries terminées, le rendement était à un sommet important, ou proche de celui-ci, ce qui a finalement entraîné un repli de plusieurs semaines. Par conséquent, une clôture hebdomadaire inférieure à 4,2510 % ce vendredi pourrait indiquer qu'un retournement important est en train de se produire. En outre, il convient de noter qu'à près de 75,00, l'indice hebdomadaire de force relative (RSI) est maintenant le plus suracheté depuis novembre 2022. De ce fait, l'IFR est confronté à une ligne de résistance issue de son pic de début 2021, qui constitue désormais un obstacle aux alentours de 82,00. L'indice RSI pourrait donc être proche de l'épuisement de la hausse. En termes de niveaux, le rendement est confronté à la résistance de la ligne de Gann hebdomadaire qui se situe maintenant autour de 4,39 %, et qui monte jusqu'à environ 4,40 % la semaine prochaine. Les lignes de Gann sont des lignes de tendance qui s'étendent à certains angles à partir de hauts et de bas significatifs. Lorsque la série de 12 semaines de hausse du rendement a pris fin en octobre 2022, il n'a réussi qu'une seule clôture hebdomadaire au-dessus de cette ligne. Il s'est inversé la semaine suivante pour mettre fin à la série, au moment même où s'amorçait une forte baisse sur plusieurs semaines. Dans l'éventualité d'un nouvel emballement, il existe une projection d'égalité des vagues autour de 4,71 % (Base de la vague d'Elliott). Une résistance supplémentaire se trouve dans la zone 5,05%-5,15%. Un retournement en dessous de 3,9765 %, ou le retracement de Fibonacci de 23,6 % de la baisse de 1981-2020, pourrait recentrer le rendement sur son plus bas de 3,2530 % d'avril 2023. (Terence Gabriel) ***** POUR LES POSTS DE MARDI SUR LES MARCHÉS EN DIRECT AVANT 0900 EDT/1300 GMT - CLIQUEZ ICI (link)