MARCHÉS EN DIRECT-L'éviction de McCarthy fait de la fermeture du gouvernement américain une "possibilité réaliste"

Le STOXX 600 augmente de 0,35 % * Les rendements atteignent de nouveaux sommets * Les services publics rebondissent * Les contrats à terme sur le S&P 500 sont stables 4 octobre L'ÉVICTION DE MCCARTHY FAIT DE LA FERMETURE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN UNE "POSSIBILITÉ RÉALISTE" (1141 GMT) Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été démis de ses fonctions par 216 voix contre 210. C'est la première fois dans l'histoire des Etats-Unis que la Chambre des représentants démet son chef de file de ses fonctions. Les républicains prévoient de se réunir mardi prochain pour discuter de leurs successeurs et de voter pour un nouveau président le lendemain. La destitution de M. McCarthy ne devrait pas avoir d'implications politiques immédiates, mais si aucun successeur n'est désigné d'ici le 17 novembre - date limite pour l'adoption d'un projet de loi sur les dépenses - une fermeture du gouvernement américain pourrait devenir plus probable. Le Chief Investment Office d'UBS considère cette éventualité comme "réaliste". "Le retrait de M. McCarthy compromet le calendrier des négociations budgétaires... Les divergences politiques concernant la protection des frontières et l'assistance militaire à l'Ukraine restent des obstacles politiques persistants", déclare la banque suisse. "Le drame qui se joue à Washington sera également une source de distraction pour les candidats à l'élection présidentielle () en campagne, à qui l'on demandera de donner leur avis sur ces nouveaux développements", ajoute-t-elle. Chez Goldman Sachs, l'hypothèse de base est celle d'une fermeture du gouvernement américain au quatrième trimestre. Cependant, la possibilité d'une fermeture prolongée de plus de 2 ou 3 semaines est peu probable, étant donné les conséquences politiques, en particulier l'impossibilité de payer les membres du service. (Susan Mathew) ***** UN QUATRIEME TRIMESTRE POSITIF POUR LES ACTIONS? (1031 GMT) Même si le contexte actuel de hausse des taux et du dollar n'a pas été facile pour les investisseurs en actions, Barclays est constructif et pense que les bons fondamentaux aideront finalement le quatrième trimestre à être à la hauteur de sa réputation de bon trimestre pour les actifs à risque. "En l'absence d'un coupe-circuit sur le marché obligataire, les actions pourraient continuer à lutter, car la hausse de la volatilité des actifs x incite à réduire le risque et les liquidités sont le seul endroit où se réfugier. Toutefois, à partir des niveaux actuels de survente, il ne faudra peut-être pas grand-chose pour que les actions affichent une saisonnalité positive typique au quatrième trimestre, car les fondamentaux tiennent toujours", a déclaré Emmanuel Cau, stratège chez Barclays. "L'activité américaine résiste, la croissance chinoise se stabilise en phase avec les indices PMI manufacturiers, la désinflation se poursuit et les taux sont plus raisonnables", note-t-il dans sa dernière mise à jour de la stratégie des actions européennes. M. Cau et son équipe continuent de surpondérer les valeurs de rendement, conseillent de privilégier la qualité compte tenu de l'augmentation du risque de crédit et restent neutres à l'égard des valeurs cycliques et défensives. En ce qui concerne le marché britannique, ils affirment que ses qualités de valeur et de défensive en font une "couverture intéressante contre la stagflation". (Danilo Masoni) ***** ACTIONS PÉTROLIÈRES EUROPÉENNES: L'HEURE DE LA MISE À NIVEAU A SONNÉ (1005 GMT) La saison des rapports du troisième trimestre arrive à grands pas et l'un des secteurs sur la liste de surveillance des traders pour d'éventuelles bonnes nouvelles est celui de l'énergie. La récente flambée des prix du brut a déjà entraîné des gains importants pour les actions pétrolières, mais les partisans de l'énergie voient d'autres possibilités d'amélioration à mesure que les rendements des activités traditionnelles d'exploration et de production augmentent. Les analystes d'UBS viennent de revoir à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2023 et 2024 pour European Integrated Oils, ce qui place la banque suisse 9 % et 13 % au-dessus du consensus pour cette année et la suivante. Ils s'attendent à ce que les équipes de direction continuent de se concentrer sur la discipline du capital et voient des risques de hausse pour les rendements des actionnaires, comme cela s'est produit avec TotalEnergies TTEF.PA la semaine dernière. UBS prévoit un bénéfice net du secteur en baisse de 34 % par rapport à l'année précédente, mais voit une augmentation de 45 % par rapport au trimestre précédent grâce à la hausse des prix du brut et à l'amélioration des marges de raffinage. Elle relève sa prévision moyenne pour le Brent à 84 dollars le baril contre 81 dollars pour 2023 et à 87 dollars contre 80 dollars pour 2024. (Danilo Masoni) ***** QUAND LES HAUSSES DE TAUX ASSOUPLISSENT LES CONDITIONS FINANCIÈRES (1041 GMT) L'idée générale est que les hausses de taux rendent les emprunts plus chers, réduisant l'investissement et la demande de biens de consommation, tout en maîtrisant l'inflation. Mais les choses peuvent être différentes après des années d'assouplissement quantitatif (QE), au cours desquelles les banques centrales ont acheté des obligations pour maintenir des conditions financières favorables et stimuler l'économie. "Le constat de départ est qu'avec l'assouplissement quantitatif, les banques centrales ont passé la dernière décennie à absorber le risque de duration du marché, tandis que le secteur privé réduisait le risque", explique George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes à la Deutsche Bank. "Les entreprises ont profité de l'assouplissement quantitatif pour contracter des emprunts à des taux historiquement bas et obtiennent aujourd'hui des intérêts de plus de 5 % sur leurs liquidités. Une dynamique similaire peut être observée chez les ménages", ajoute-t-il. Les hausses de taux ont déclenché un effet de richesse positif pour les entreprises et les ménages qui disposent d'un montant décent de liquidités. M. Saravelos mentionne également des "éléments de répartition", car les ménages à faible revenu sont plus exposés à des taux d'emprunt plus élevés et sont plus susceptibles de réduire leur consommation. En ce qui concerne les entreprises, celles qui sont sur le point de se refinancer sont susceptibles de souffrir en premier. "À mesure que le resserrement se propage dans le système par le biais des refinancements, le coût moyen des emprunts dans l'ensemble de l'économie augmentera également", note-t-il. Mais cela prendra du temps. (Stefano Rebaudo) ***** PERCÉE SYMBOLIQUE DU YEN: CONFUSION DES INTERVENTIONS (0839 GMT) La Banque du Japon a laissé le monde dans l'incertitude quant à son intervention sur le marché des changes après que le yen a glissé sous le seuil critique des 150 dollars et s'est ensuite fortement renforcé au cours de la nuit. Est-elle effectivement intervenue? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il une autre ligne dans le sable? Les interventions précédentes sur le marché des changes pourraient fournir quelques indices. En 2022, lors des deux interventions officielles de la BOJ, Tokyo s'est contenté de confirmer l'intervention "de manière raisonnablement bruyante", note Chris Turner, responsable de la stratégie de change chez ING. "Le silence actuel de Tokyo pourrait suggérer qu'il n'est pas intervenu et que la vente brutale pourrait avoir été causée par un repositionnement après que les barrières d'option sur l'USD/JPY ont été atteintes à 150", a déclaré M. Turner. Dans le même temps, le krach éclair de la nuit présentait tous les signes d'une intervention, a ajouté M. Turner, bien que Tokyo n'ait pas confirmé avoir "vérifié les taux" (, un précurseur de l'intervention), ou avoir effectivement vendu des dollars. Historiquement, les interventions sur le marché des changes pour stimuler les monnaies en baisse ont un bilan mitigé. "(L'intervention de la BOJ) au début de 1998 n'a pas empêché une nouvelle chute de 14 % par rapport au dollar, jusqu'à ce que l'effondrement de LTCM en août de la même année provoque un pic de la demande de valeurs refuges et que la Fed réduise ses taux", a écrit Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint pour les marchés chez Capital Economics. Les points positifs: Le Japon dispose d'importantes réserves de change (suffisantes pour soutenir les achats de yens et effrayer le marché avec 150), le yen semble sous-évalué par rapport à sa juste valeur fondamentale, et les positions spéculatives sont fortement à découvert sur le yen, selon les analystes. "Il y a une grande marge de manœuvre pour que ces positions se dénouent", a déclaré M. Goltermann. (Anisha Sircar) ***** LE STOXX GLISSE, LA VOLATILITÉ AUGMENTE ALORS QUE LES INVESTISSEURS FONT PREUVE DE PRUDENCE (0800 GMT) Le STOXX 600 .STOXX est en baisse de 0,2% ce mercredi, restant à des plus bas de plus de six mois, les investisseurs faisant preuve de prudence alors que la vente d'obligations mondiales s'intensifie , tandis que l'indicateur de volatilité européen .V2TX a atteint son plus haut niveau en six semaines. L'indicateur de volatilité européen .V2TX a atteint son plus haut niveau en six semaines. L'indice se dirige vers sa plus forte baisse en trois jours depuis près de trois mois. L'automobile est le secteur le plus malmené, perdant 2,1 % pour atteindre des plus bas de plus de six mois. Les sociétés françaises Forvia FRVIA.PA et Renault RENA.PA sont à la traîne, avec une baisse de plus de 3 %. Le secteur des services aux collectivités apporte un certain soulagement SX6P , en hausse de 0,8 %, le portugais EDP Renovais EDPR.LS ayant bondi de 2 %. Les noms des médias .SXMP sont en hausse de 0,5 %. Spirent Communications SPT.L , cotée à Londres, est en baisse de 33,33%, en passe de connaître sa plus forte chute quotidienne depuis plus de vingt ans, après avoir lancé un avertissement sur ses bénéfices annuels et signalé un marché des télécommunications "extrêmement difficile". Les actions de Superdry SDRY.L vont dans la direction opposée, en hausse de 30% après que le distributeur de mode ait annoncé qu'il vendrait ses actifs de propriété intellectuelle en Asie du Sud à la société indienne Reliance Retail pour 40 millions de livres (48,22 millions de dollars) via une coentreprise. (Lucy Raitano) ***** L'EUROSTOXX DEVRAIT OUVRIR EN BAISSE, LA DÉROUTE DES OBLIGATIONS SE FAISANT SENTIR(0628 GMT) Les actions européennes - qui ont déjà atteint leur plus bas niveau depuis six mois - se dirigent vers un début de journée faible, suivant les actions asiatiques qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 11 mois, alors que les investisseurs s'inquiètent de la déroute des obligations au niveau mondial. Les contrats à terme sur l'EuroSTOXX50 .STXEc1 sont en baisse de 0,4%, tandis que les contrats à terme sur le FTSE .FDXc1 sont en baisse de 0,3% et les contrats à terme sur le DAX .FDXc1 ont glissé de 0,5%. Le Japon n'a pas confirmé si les autorités sont intervenues sur le marché pour soutenir le yen mardi , mais les marchés restent attentifs à cette possibilité. Le drame du marché des changes ne s'arrête pas là. La perspective de la parité de l'euro avec le dollar est de nouveau à l'ordre du jour à la lumière de la résurgence des prix du pétrole et des inquiétudes renouvelées concernant la situation budgétaire de l'Italie. En ce qui concerne les entreprises européennes, le directeur général de Novo Holdings a déclaré mardi que l'actionnaire de contrôle du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO était prêt à recevoir une énorme manne grâce au succès fulgurant du Wegovy, un médicament amaigrissant. Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a finalisé la scission de ses activités génériques et biosimilaires Sandoz SDZ.S , dont les actions devraient commencer à être négociées à l'ouverture des marchés. Le plus grand distributeur britannique Tesco TSCO.L a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, après avoir annoncé une hausse supérieure aux attentes de 13,5 % de son bénéfice de base au premier semestre et signalé que l'inflation des denrées alimentaires continuerait à baisser. (Lucy Raitano) ***** LE YEN SE RAPPROCHE DE 150 ALORS QUE LES DISCUSSIONS SUR L'INTERVENTION SE POURSUIVENT (0605 GMT) La discussion sur l'intervention du yen s'est transformée en spéculation sur l'intervention du yen, après que la devise japonaise ait brièvement dépassé les 150 pour un dollar dans les échanges américains, puis ait brusquement fait marche arrière, se renforçant jusqu'à 147,30. Tokyo n'a pas confirmé une telle action pour soutenir le yen JPY=EBS , le ministre japonais des finances et son principal diplomate en charge des devises n'ayant pas fait de commentaire direct. Tokyo est intervenu pour la dernière fois pour acheter des yens en septembre et octobre de l'année dernière, lorsque la monnaie s'est effondrée à 151,94 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 32 ans. Au cours des heures asiatiques, le yen est revenu juste en dessous de la barre des 150 et s'est établi à 149,27 pour un dollar. La chute des obligations mondiales ne montre aucun signe de ralentissement alors que les investisseurs acceptent une nouvelle ère de taux d'intérêt plus élevés et plus longs. Ils continuent de vendre des obligations, ce qui fait grimper les rendements, le rendement du Trésor à 10 ans US10YT=RR ayant atteint un nouveau sommet en 16 ans. L'obligation de référence du gouvernement japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC s'est également maintenue à son plus haut niveau depuis 10 ans. Tout cela laisse présager une nouvelle session européenne marquée par l'aversion pour le risque et la nervosité, avec des contrats à terme indiquant une ouverture en baisse. L'attention des investisseurs se portera également sur le drame politique qui se joue aux États-Unis, où une poignée de républicains de la Chambre des représentants des États-Unis a évincé mardi le président républicain Kevin McCarthy. Parallèlement, l'autorité britannique de régulation des médias Ofcom demandera cette semaine une enquête concurrence sur la domination d'Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O sur le marché britannique de l'informatique dématérialisée, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier. Du côté des entreprises, Meta META.O prévoit de licencier des salariés mercredi dans l'unité de sa division Reality Labs , orientée vers le métavers et axée sur la création de silicium personnalisé, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait de l'affaire. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer l'ampleur des réductions. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi: -PMI des services de septembre pour la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis. -Zone euro: IPP d'août, ventes au détail -Commandes d'usine aux États-Unis en août (Ankur Banerjee) *****