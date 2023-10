MARCHÉS EN DIRECT-L'augmentation de la durée de vie des produits pèse sur les bénéfices

* STOXX 600 en hausse de 0,7 * Siemens Energy poursuit son rebond * ArcelorMittal chute après un incendie meurtrier * Les marchés à terme de Wall St en hausse 30 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante L'AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE FREINE LES BÉNÉFICES (1245 GMT) Alors que les résultats du troisième trimestre sont en cours, les données du LSEG montrent que la semaine dernière, 77,6 % des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes. 17.1% d'entre elles ont publié des résultats inférieurs aux attentes. Mais les attentes en matière de bénéfices et de profits pourraient devoir être revues à la baisse. "Nous nous attendons à ce que la demande et le pouvoir de fixation des prix s'affaiblissent, tandis que les charges d'intérêts et les impayés devraient augmenter au cours des prochains trimestres en raison d'une politique monétaire restrictive, d'un resserrement des liquidités, d'une diminution de l'épargne des consommateurs et d'un risque géopolitique élevé", déclarent les stratèges de JPMorgan dirigés par Dubravko Lakos-Bujas. "En fin de compte, les prévisions consensuelles de croissance prévisionnelle du BPA de 12 % (en 2024), qui, selon nous, ne tiennent pas compte de ces risques, devraient être revues à la baisse." En examinant l'évolution historique du marché, JPMorgan note que les taux réels suggèrent que le marché des actions est surévalué. Elle estime également que l'excédent de liquidités des ménages s'estompera au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine. JPMorgan estime également que les petites capitalisations seront plus durement touchées. Les revenus sont affectés par le coût plus élevé du capital, et chaque baisse de 1% des revenus représente environ 2,25 dollars par action pour le S&P 500 .SPX , selon les calculs de JPMorgan. Par rapport à cela, l'impact direct de la dette à taux fixe de ~800 milliards de dollars du S&P 500 arrivant à échéance jusqu'en 2025 aux taux actuels est plus modeste, à ~3 dollars par action. Ces chiffres ne tiennent pas compte des valeurs financières. "Les grandes capitalisations sont mieux positionnées avec des échéances moyennes pondérées de ~12 ans (ex-Financials) contre ~7 ans pour les petites capitalisations, en raison d'une plus grande exposition à la dette variable." "Lorsqu'un ralentissement s'accompagne d'un incident de crédit, la baisse des bénéfices est plus asymétrique Au moment où les entreprises du S&P 500 commencent à faire part aux investisseurs de leurs inquiétudes concernant la demande et les marges, les petites entreprises ont déjà surmonté le ralentissement en rationalisant les dépenses et en redimensionnant les opérations, note JPM. (Susan Mathew) ***** LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA BEAUTÉ TROUVENT DE NOUVEAUX TERRAINS DE JEU ALORS QUE LA CHINE RALENTIT (1222 GMT) La Chine a été un important moteur de croissance pour les entreprises mondiales du secteur de la beauté, mais la faible croissance de la deuxième économie mondiale signifie que ces entreprises trouvent des clients ailleurs. Bernstein affirme que les marchés émergents (EM)- à l'exclusion de la Chine - deviendront probablement le plus grand moteur de croissance pour les sociétés de produits de beauté grand public qu'il couvre, soutenus en outre par la force du commerce électronique dans ces pays. L'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Brésil et le Mexique sont actuellement bien positionnés, en termes de développement économique et de commerce électronique, affirment les analystes. Cependant, la région EM hors Chine est considérée comme relativement " peu importante " pour les sociétés de produits de beauté haut de gamme et les produits de luxe personnels. Dans les pays émergents hors Chine, les niveaux de consommation de produits de beauté par habitant sont trois à cinq fois plus élevés que les dépenses de luxe par habitant. En moyenne, 90% de ces marchés de la beauté sont des produits de beauté de masse, ce qui est nettement plus élevé qu'en Chine, où 65% des produits de beauté de masse sont commercialisés, explique Bernstein. Le fabricant de Nivea, Beiersdorf BEIG.DE , et le propriétaire du label Maybelline, L'Oréal OREP.PA , ont la meilleure exposition à la croissance dans la région, selon l'univers de couverture de Bernstein. "Cela explique en grande partie pourquoi ces deux entreprises sont capables de maintenir une croissance organique à deux chiffres, même si la Chine décline", ajoute Bernstein. La semaine dernière, Beiersdorf a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'une hausse de 11,2 % des ventes organiques du groupe au cours des neuf premiers mois, grâce à son unité d'affaires grand public. De même, en octobre, L'Oréal a fait état d'une forte augmentation de ses ventes au troisième trimestre grâce à la croissance en Europe et à une accélération aux États-Unis, mais n'a pas répondu aux attentes d'un fort rebond en Chine. (Siddarth S) ***** LES ACTIONS DE LA PÉRIPHÉRIE EUROPÉENNE POURRAIENT COMMENCER À ÊTRE À LA TRAÎNE (1145 GMT) Les actions de la périphérie européenne pourraient être à la traîne de celles du centre, selon les stratèges de JPMorgan, un point de vue lié à leur recommandation de sous-pondérer les banques européennes .SX7P . "Compte tenu du poids plus important des banques en Italie et en Espagne, le sort de la performance de la périphérie par rapport à celle du centre est étroitement lié à la performance du secteur bancaire. Si les banques sous-performent à partir de maintenant, alors la périphérie est susceptible de chuter également," disent les stratèges de JPM, dirigés par Mislav Matejka, dans une note de lundi. Plus d'un quart de la capitalisation boursière de l'indice italien FTSE MIB .FTMIB provient du secteur financier, et une hausse de 75% pour UniCredit CRDI.MI cette année, ainsi que des gains de 40% pour Bper Banca EMII.MI et Banco BPM BAMI.MI , ont propulsé l'indice à la hausse cette année. L'indice des valeurs vedettes italiennes est la bourse européenne la plus performante depuis le début de l'année, avec un gain de 16 %, contre une hausse de 1 % pour l'indice plus large STOXX 600 .STOXX . L'indice espagnol IBEX 35 .IBEX , à forte composante financière, a également surperformé, avec un gain d'un peu moins de 10 %. Mais JPMorgan pense que ces mouvements inspirés par les banques ont atteint un sommet. "Le rallye des banques a été soutenu par la forte hausse des rendements obligataires au cours des trois dernières années.... Toute baisse potentielle des rendements, ou les réductions de la BCE l'année prochaine, réduiront la rentabilité des banques" Les rendements obligataires restent élevés dans le monde entier. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR est à 4,875 %, juste à côté d'un plus haut de 16 ans de 5,021 % atteint la semaine dernière, tandis que le rendement à 10 ans de l'Allemagne DE10YT=RR est à 2,81 %, ayant atteint 3 % au début de ce mois pour la première fois depuis juillet 2011. Au sein de la périphérie, JPM estime que l'Espagne pourrait surperformer l'Italie en raison de l'exposition internationale des composants de son indice et de son orientation plus marquée vers les secteurs défensifs. "L'Espagne pourrait bénéficier d'une plus grande exposition au Latam, où nous restons constructifs sur le Mexique et le Brésil, tandis que l'Italie pourrait voir un nouvel élargissement des spreads gouvernementaux (Samuel Indyk) ***** LES VENTES SURPRENNENT À UN NIVEAU RECORD (1122 GMT) Environ 40 % des entreprises européennes ont publié leurs résultats pour le troisième trimestre et les prévisions de ventes sont à leur plus bas niveau depuis près de dix ans, tandis que les surprises de ventes sont à leur plus bas niveau, selon Bank of America. BofA note que seulement 34% des entreprises ont battu les ventes, le niveau le plus bas depuis 2014 et bien en dessous de la moyenne à long terme de 52%, avec la surprise médiane des ventes à -1%, un niveau record, avec des données remontant à 2013. Le tableau des bénéfices est plus encourageant, disent les stratèges, mentionnant que 54 % des entreprises ont battu les BPA jusqu'à présent, ce qui est conforme à la moyenne historique. La croissance des bénéfices par action est toujours en baisse de 7 % en glissement annuel, bien qu'elle soit meilleure que la baisse de 13 % attendue, en dépit de quelques ratés très médiatisés. Mais les entreprises qui ont manqué les estimations de bénéfices ont été durement sanctionnées , avec une sous-performance médiane sur un jour d'environ -2%, la réaction négative la plus forte des prix à des BPA manqués depuis le quatrième trimestre 2017, tandis que les entreprises qui ont battu les estimations jusqu'à présent ont surperformé d'environ 1%, la réaction des prix la plus forte depuis le premier trimestre 2020, indique BofA. (Joice Alves) ***** LE SENTIMENT DES INVESTISSEURS CHUTE À SON PLUS BAS NIVEAU EN 2023 (1005 GMT) Les rendements obligataires élevés et les risques géopolitiques croissants pèsent sur l'appétit des investisseurs pour le risque, selon le fournisseur d'indices Qontigo, avec un sentiment "baissier" dans sept des dix marchés qu'il suit. Les scores ROOF de l'entreprise, qui sont calculés à partir des préférences observées chez les investisseurs, ont montré que le sentiment s'est principalement détérioré au cours de la dernière semaine, les marchés boursiers du monde entier terminant dans le rouge. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a chuté de 2 %, sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive et sa cinquième baisse en six semaines. Le S&P 500 .SPX a baissé de 2,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-mai, tandis que le Russell 2000 .RUT , un indicateur des petites capitalisations américaines, a baissé de 2,6 % et a atteint son plus bas niveau depuis près de trois ans. Les données de Qontigo montrent que le sentiment des investisseurs a chuté à son plus bas niveau depuis le début de l'année en Asie hors Japon, sur les marchés développés mondiaux et aux États-Unis, la seule région où le sentiment est "haussier" étant la Chine, avec des signes précurseurs que l'économie a atteint son niveau le plus bas. "Les investisseurs baissiers ont tendance à voir le verre à moitié vide, ce qui les oblige à se concentrer sur les aspects négatifs de l'augmentation rapide des rendements des obligations américaines () et de la détérioration du paysage géopolitique", déclare Olivier d'Assier, responsable de la recherche appliquée chez Qontigo. (Samuel Indyk) ***** DÉBUT SOLIDE POUR LE STOXX (0832 GMT) Les marchés boursiers européens sont globalement en hausse ce lundi, récupérant une partie du terrain perdu la semaine dernière, avant quelques jours chargés avec des annonces politiques au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que des données sur l'inflation en Europe et le rapport sur les salaires aux États-Unis, qui est très surveillé. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX est en hausse de 0,8 %, retraçant la quasi-totalité de la baisse de 0,8 % enregistrée vendredi. Le DAX allemand .GDAXI ajoute 0,7%, le CAC 40 français .FCHI gagne 0,6% et le FTSE 100 britannique .FTSE est en hausse de 1%. Les actions de Siemens Energy ENR1n.DE sont en tête de peloton, prolongeant leur reprise alors que les négociations avec Berlin concernant les garanties d'Etat pour les projets se sont poursuivies au cours du week-end. Les actions d'ArcelorMittal MT.LU sont en bas de l'indice après un incendie meurtrier dans une mine de charbon kazakhe appartenant à la société. Les valeurs bancaires .SX7P en Europe sont également au centre de l'attention après les résultats de HSBC HSBA.L et après que les stratèges de JPMorgan aient rétrogradé le secteur à "sous-pondérer", car ils pensent que les rendements obligataires sont en train d'atteindre leur maximum, ce qui devrait réduire la rentabilité. Voici l'instantané d'ouverture: (Samuel Indyk) ***** LES ACTIONS EUROPÉENNES SONT PRÊTES POUR UN DÉBUT PRUDENT (0729 GMT) Les contrats à terme sur les actions européennes sont en légère hausse au début d'une semaine riche en données et en politiques qui comprend les décisions de politique monétaire de la Fed, de la BoJ et de la BOE, tandis que l'escalade du conflit au Moyen-Orient maintient les investisseurs sur le qui-vive. A 0729 GMT, les contrats à terme de l'Euro STOXX 50 STXEc1 sont en hausse de 0,3%. Les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 sont stables, tandis que les contrats à terme sur le CAC 40 FCEc1 et le FTSE 100 FFIc1 enregistrent des gains d'environ 0,3 %. En ce qui concerne les entreprises, HSBC HSBA.L a lancé un rachat d'actions de 3 milliards de dollars après que le bénéfice d'exploitation ait doublé au troisième trimestre, bien qu'il ait été légèrement inférieur aux estimations. Les actions de la banque cotée à Hong Kong 0005.HK ont baissé de 0,6 %. (Samuel Indyk) ***** LES MARCHES TIENNENT BON DANS UN CONTEXTE DE TROUBLES AU MOYEN-ORIENT (0652 GMT) Les marchés asiatiques ont démarré prudemment alors que les troupes israéliennes appuyées par des chars d'assaut ont pénétré dans le nord de la bande de Gaza avec un assaut terrestre qui a suscité de plus en plus d'appels internationaux à la protection des civils. Pourtant, les prix du pétrole ont en fait glissé et les contrats à terme sur les actions américaines sont plus fermes, suggérant que les investisseurs parient sur le fait que le conflit ne s'élargira pas ou n'entravera pas l'approvisionnement en pétrole, du moins pour le moment. Le Nikkei .N225 a été le plus touché, en partie à cause des spéculations sur le fait que la Banque du Japon pourrait modifier, voire abandonner, sa politique de contrôle de la courbe des taux lors d'une réunion de deux jours qui s'achèvera mardi à l'adresse . La banque centrale est considérée comme presque certaine de revoir à la hausse ses prévisions d'inflation, mais les analystes sont divisés sur la question de savoir si elle agira pour permettre aux rendements des obligations à 10 ans d'augmenter davantage, étant donné qu'elle a dépensé des milliards la semaine dernière pour les maintenir en dessous de 1%. Les rendements étaient en hausse à 0,88 % lundi, ayant augmenté de 11 points de base depuis le début du mois, un mouvement majeur pour le marché, et la pression s'exerce sur la BOJ pour qu'elle relève encore le plafond ou qu'elle élargisse la fourchette de transactions des rendements. La plupart des observateurs pensent qu'elle ne bougera pas cette fois-ci, mais qu'elle discutera de la possibilité de préparer le terrain en vue d'un éventuel changement. De grandes institutions financières comme la compagnie japonaise Dai-Ichi Life Insurance prévoient un changement dans la politique de la BOJ au début de l'année prochaine, et près des deux tiers des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ mette fin aux taux négatifs en 2024. Toute modification entraînerait une hausse des rendements japonais et aggraverait la douleur ressentie sur le marché du Trésor, où les rendements à 10 ans ont grimpé jusqu'à 4,87 % lundi, avec peu de signes d'une offre de valeurs refuges. Au lieu de cela, les courtiers s'inquiètent du montant des nouvelles émissions que le Trésor annoncera lors de son remboursement à l'adresse cette semaine, une augmentation étant presque certaine compte tenu des besoins d'emprunt du gouvernement. Les analystes de NatWest Markets prévoient 885 milliards de dollars d'emprunts négociables au quatrième trimestre et 700 milliards de dollars au premier trimestre. Ils prévoient des augmentations de 3 milliards de dollars pour les obligations à 2, 5 et 10 ans, de 2 milliards de dollars pour les FRN, 3 et 30 ans, et de 1 milliard de dollars pour les obligations à 7, 20 et TIPS à 5 et 10 ans. L'annonce, le 31 juillet, d'un besoin de financement de 1 007 milliards de dollars pour le troisième trimestre a fortement effrayé le marché obligataire, ce qui a entraîné une forte augmentation des volumes d'adjudication. Il convient également de noter que les emprunts ont continué à augmenter alors même que l'économie a surpris tout le monde par sa vigueur. La croissance du PIB nominal au troisième trimestre a été de 8,5 % en rythme annuel, le genre de rythme dont la Chine avait l'habitude de se vanter et un rythme qui devrait normalement être une aubaine pour les recettes fiscales. La forte hausse des coûts d'emprunt sur le marché a convaincu les analystes que la Réserve fédérale resterait sur ses positions lors de sa réunion de politique générale cette semaine, les contrats à terme impliquant une probabilité de 97 % que les taux restent à 5,25-5,5 %. FEDWATCH Le marché a également intégré 165 points de base d'assouplissement pour 2024, à partir du milieu de l'année 2024. La saison des résultats se poursuit également cette semaine avec Apple AAPL.O , Airbnb ABNB.O , McDonald's MCD.N , Moderna MRNA.O et Eli Lilly LLY.N parmi les nombreuses publications. Jusqu'à présent, les résultats ont été décevants, ce qui a contribué au recul du S&P 500 .SPX en territoire de correction. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi: - La Banque du Japon entame une réunion de deux jours sur sa politique monétaire - PIB et IPC allemands, climat des affaires dans l'UE - Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, et le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedéen, feront des apparitions - Le Trésor annonce les estimations d'emprunt pour le quatrième trimestre et le premier trimestre 2024. (Wayne Cole) *****