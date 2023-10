MARCHÉS EN DIRECT-JPMorgan pourrait surperformer parmi les banques confrontées à des défis en matière de bénéfices

* Les principaux indices américains progressent, mais sans atteindre les sommets: Nasdaq en hausse de ~0,7% * Tous les secteurs du S&P 500 sont dans le vert: les matériaux en tête * Le dollar, le brut, le bitcoin baissent; l'or reste stable * Le rendement du Trésor américain à 10 ans baisse à ~4,64% 10 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante JPMORGAN POURRAIT SURPERFORMER PARMI LES BANQUES CONFRONTÉES À DES DÉFIS EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES (1330 EDT/1730 GMT) Les bénéfices des banques pour le trimestre en cours et les trimestres à venir pourraient décevoir, sur la base des attentes des analystes en matière de bénéfices, mais une banque - JPMorgan - devrait se démarquer, selon DataTrek. "Les analystes ont uniformément réduit leurs chiffres pour le trimestre en cours, le trimestre à venir et l'année prochaine pour la plupart des banques, JPMorgan et Bank of America étant les seuls noms pour lesquels les chiffres augmentent", a noté Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek, dans un rapport. M. Colas note que les marchés ont prévu des bénéfices beaucoup plus faibles en 2024 que ceux attendus par les analystes pour la plupart des banques, et que "JPM est le seul nom que nous envisagerions de détenir ici. Tout le reste de cet espace comporte un risque réel de révisions significatives à la baisse des bénéfices au cours des 3 à 6 prochains mois" La semaine dernière, Keefe, Bruyette & Woods a revu à la baisse ses estimations de bénéfices pour le secteur, citant l'impact des taux d'intérêt plus élevés. "Les analystes Christopher McGratty et David Konrad ont déclaré dans un rapport: "La réalité d'un taux d'intérêt plus élevé pendant plus longtemps s'installe, et cela semble peser sur le sentiment des investisseurs, les estimations de bénéfices par action et la performance relative des actions bancaires". Mais ils considèrent également JPMorgan comme un point positif relatif dans le secteur. "La récente et forte augmentation des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant une éventuelle fermeture du gouvernement pourraient encore prolonger le chemin vers des revenus plus élevés. Compte tenu de cette incertitude, nous apprécions JPM à l'approche du trimestre en raison des attentes d'augmentation de la part de marché dans le secteur bancaire et de revenus d'intérêts nets (plus élevés que prévu) pour 2023." (Karen Brettell) ***** L'AFFAIBLISSEMENT DE L'ÉCONOMIE POURRAIT ÊTRE LE PROCHAIN COUP DE POUCE POUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES (1215 EDT/1615 GMT) Les rendements obligataires ont bénéficié d'un soulagement bien nécessaire mardi, la demande de valeur refuge découlant du conflit Israël/Hamas ayant attiré les acheteurs et les responsables de la Réserve fédérale , dont le vice-président Philip Jefferson, ayant exprimé lundi leur inquiétude quant à l'augmentation des rendements. Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics, prévient toutefois que "les baissiers obligataires sont sur le point d'entrer en contact avec la réalité économique" La semaine dernière, les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, les investisseurs s'adaptant à la probabilité que la Fed maintienne ses taux plus longtemps, car l'économie et le marché du travail restent solides, et à la perspective d'une augmentation de l'offre d'obligations. M. Shearing concède que "les principales économies avancées du monde ont mieux résisté au resserrement monétaire que nous ne l'avions prévu au début de l'année", mais il ajoute que "nous doutons que cette résistance soit durable" "Les délais monétaires sont notoirement longs et variables, et nous estimons qu'environ la moitié de l'impact du resserrement de la banque centrale dans ce cycle n'a pas encore été ressentie dans l'économie réelle. Le reste se répercutera au cours des prochains trimestres", a-t-il ajouté. De meilleures nouvelles sur l'inflation soutiennent également la baisse des rendements, a déclaré M. Shearing, notant que "les pressions inflationnistes sous-jacentes sont déjà en train de s'atténuer" Capital Economics prévoit une inflation américaine moyenne de 2,2 % en 2024, et "si nous avons raison, l'orientation réelle de la politique monétaire est sur le point de se resserrer de manière significative: un taux des Fed Funds de 5,25-5,50 % contre un taux d'inflation de 2,0-2,5 % impliquerait un taux d'intérêt réel de 3 % ou plus" (Karen Brettell) ***** SENTIMENT DES PETITES ENTREPRISES, ÉDITION PUMPKIN SPICE (1120 EDT/1520 GMT) L'humeur déjà morose des propriétaires de petites entreprises s'est rapprochée un peu plus de la larme à l'œil le mois dernier. L'indice d'optimisme (NFIB) de la National Federation of Independent Business a perdu un demi-point en septembre pour s'établir à 90,8, marquant ainsi son 21e mois en dessous de sa moyenne à long terme et touchant son niveau le plus bas depuis le mois de mai. "Les propriétaires restent pessimistes quant à la situation future de leur entreprise, ce qui a contribué à leur manque d'optimisme à l'égard de l'économie", écrit Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, qui ajoute que le ralentissement de la croissance des ventes et les pressions sur les marges "ne laissent aux propriétaires que peu d'options en dehors de l'augmentation des prix de vente pour obtenir un soulagement financier" L'inflation et la qualité de la main-d'œuvre sont au coude à coude dans la course au "problème le plus important", 43 % des personnes interrogées déclarant avoir du mal à pourvoir les postes vacants. Pour ajouter aux inquiétudes liées à l'inflation, 29 % des participants à l'enquête ont déclaré avoir augmenté leurs prix de vente moyens, soit une hausse de deux points, tandis que 36 % ont déclaré avoir augmenté les salaires. En revanche, les projets d'augmentation des rémunérations ont légèrement reculé, perdant trois points pour s'établir à 23 %. Les analystes se sont concentrés sur les 8 % de personnes interrogées qui ont fait état d'un resserrement des conditions de crédit - un bond de quatre points -, suggérant qu'il s'agissait d'un signe avant-coureur de ce qui est à venir. "L'augmentation du coût du financement, alimentée par la récente hausse des rendements obligataires, commence à se manifester plus pleinement dans la dernière enquête de la NFIB", déclare Bernard Yaros, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Cela concorde avec nos modèles antérieurs qui suggèrent que l'impact macroéconomique maximal du resserrement des normes de prêt se fera sentir plus tard dans l'année Il convient de noter que la NFIB est une organisation de membres politiquement active dont le comité d'action politique (PAC) est fortement (97%) républicain. (Stephen Culp) ***** LA LENTEUR DU REBOND DES VOYAGES EN CHINE FREINE L'INDUSTRIE DU LUXE (1035 EDT/1435 GMT) Les voyages internationaux des touristes chinois ont légèrement augmenté au cours de la période de vacances de la semaine dernière, mais restent nettement inférieurs aux niveaux de 2019, selon HSBC, ce qui constitue un facteur de ralentissement de la dynamique de croissance globale des ventes de produits de luxe. La Chine était en vacances du 29 septembre au 6 octobre, en raison du chevauchement du festival de la mi-automne - qui suit le calendrier lunaire - et des vacances de la fête nationale qui commencent le 1er octobre. Le nombre quotidien de vols internationaux au cours de la période s'est redressé, mais ne représente toujours que 56 % des niveaux de 2019, bien que le nombre de voyages intérieurs ait augmenté de 4,1 % par rapport au niveau de 2019, selon une note de HSBC datée de mardi, citant des données officielles et des chiffres de Flight Master. La capacité des compagnies aériennes sortantes augmente progressivement, ce qui permet de répondre à la demande refoulée, bien que des problèmes tels que les contraintes liées aux visas et à la capacité des vols et le manque de voyages de groupe vers l'Europe persistent, selon HSBC. Les investisseurs dans les actions européennes surveillent ces données pour savoir ce qu'elles signifient pour les dépenses en produits de luxe, que les riches touristes chinois achètent souvent pendant leurs vacances. L'augmentation est probablement une bonne nouvelle pour les marques de luxe, mais son rythme lent signifie qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pure et simple. Selon une note distincte de HSBC datant de lundi, les dépenses chinoises en produits de luxe en Europe continentale en septembre (donc avant les vacances) ont atteint 53 % des niveaux de septembre 2019, tandis qu'en Asie-Pacifique, elles ont atteint 107 % des niveaux de septembre 2019. Les chiffres étaient respectivement de 109 % et 41 % en août. Par conséquent, HSBC n'est pas optimiste sur le fait que la croissance chinoise aidera beaucoup à compenser les ventes de luxe ailleurs. "Contrairement aux trimestres précédents, comme le 2e trimestre, où l'atonie aux États-Unis a été plus que compensée par un rebond en Chine, cette fois-ci, nous ne voyons pas de facteur compensatoire", écrivent-ils. (Alun John) ***** LES ACTIONS AMÉRICAINES PROGRESSENT, MAIS L'IMPRESSIONNANTE PROGRESSION DE LA CROISSANCE PAR RAPPORT À LA VALEUR EST MENACÉE (1018 EDT/1418 GMT) Les principaux indices de Wall Street sont en hausse tôt ce mardi, les rendements du Trésor américain ayant reculé à la suite des commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale cette nuit, bien que la prudence ait prévalu face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Les hauts responsables de la Fed ont indiqué que l'augmentation des rendements des obligations du Trésor américain à long terme pourrait inciter la banque centrale à ne pas augmenter davantage son taux directeur à court terme. Tous les indices du S&P 500 .SPX sont désormais en hausse, les matériaux .SPLRCM , en hausse de 1,4%, affichant la plus forte progression. Le secteur de l'énergie .SPNY est juste au-dessus de la normale. Sous la surface, les valeurs bancaires .SPXBK .KRX et les petites capitalisations .RUT sont parmi les plus performantes. Le S&P 500 Growth .IGX est sur le point de mettre fin à une série de 12 jours de hausse par rapport au S&P 500 Value .IVX . La dernière fois que les valeurs de croissance ont progressé pendant plus de 12 jours d'affilée par rapport aux valeurs de rendement, c'était en mars de cette année, après une série de 15 jours de hausse. Si l'on remonte à juillet 1995, il s'agit de la plus longue période de hausse des valeurs de croissance par rapport aux valeurs de rendement. Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 10 heures EDT: (Terence Gabriel) ***** LES CRAINTES DES INVESTISSEURS CONCERNANT L'IMPACT DES MÉDICAMENTS AMAIGRISSANTS SUR LES RESTAURANTS SONT "EXAGÉRÉES", SELON UNE SOCIÉTÉ DE COURTAGE (1000 EDT/1400 GMT) Les inquiétudes des investisseurs concernant l'impact des médicaments amaigrissants sur la demande dans les restaurants sont exagérées, selon la société de courtage BTIG, alors que l'on craint que l'utilisation croissante de ces médicaments coupe-faim ne réduise les ventes de restauration rapide et d'en-cas. Des médicaments comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro, dont les prescriptions montent en flèche, font partie d'une classe de médicaments GLP-1 utilisés dans les traitements du diabète et de la perte de poids, qui ralentissent la digestion et aident les patients à se sentir rassasiés plus longtemps. Les actions de McDonald's MCD.N , de Yum Brands YUM.N , société mère de Pizza Hut, de Domino's Pizza DPZ.N et de Wendy's WEN.O ont toutes chuté d'environ 2 à 6 % vendredi, dans un contexte de liquidation des actions des entreprises alimentaires, en raison d'une prudence accrue face à un changement de l'appétit des consommateurs. La semaine dernière, Walmart WMT.N a également signalé un léger recul de la consommation alimentaire chez les clients qui suivent ces traitements, tandis que le fabricant de Slim Jim Conagra Brands CAG.N a déclaré qu'il pourrait envisager de modifier la taille des portions de ses en-cas, laissant les investisseurs du secteur de la restauration inquiets de l'impact sur les ventes de pizzas, de hamburgers et de poulets. Mais ces craintes sont exagérées, a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG. "Les investisseurs du secteur de la restauration craignent le pire en ce qui concerne les implications des médicaments amaigrissants ... . La population et les profils démographiques suggèrent un impact très modeste, voire incommensurable, sur les consommateurs plus jeunes, à revenus faibles et moyens, qui tendent à stimuler les dépenses de restauration à court et à moyen terme." BTIG estime qu'environ 1,5 % à 2 % de la population américaine s'est vu prescrire l'un des médicaments amaigrissants, ce qui représente une très faible proportion, les traitements étant également fortement orientés vers les personnes de race blanche, les femmes âgées de 45 à 64 ans et les consommateurs à revenus élevés. "L'impact sur le sentiment des investisseurs et sur les multiples du prix () sera beaucoup plus grave que l'impact fondamental sur les ventes des magasins comparables, la fréquentation et le comportement des clients", a déclaré M. Saleh. (Deborah Sophia) ***** LE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À 10 ANS COMMENCE À S'EFFONDRER (0900 EDT/1300 GMT) Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR est en pleine progression. Toutefois, compte tenu de ce qui pourrait être des séries de gains hebdomadaires et mensuels étendus, des obstacles graphiques clés et de la dynamique à la traîne, le rendement pourrait finalement avoir commencé à trébucher. Au début du mois d'octobre, le rendement a atteint 4,8870 %, son niveau le plus élevé depuis août 2007: Avec cette poussée, le rendement a dépassé un objectif d'égalité de vague à 4,71 %, et a brièvement sondé au-dessus de sa bande de Bollinger mensuelle supérieure (BB), qui se trouve dans la zone des 4,80 %. La poussée au-dessus de la BB mensuelle supérieure l'a placé à plus de deux écarts types au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois, ce qui peut être considéré comme relativement étendu à la hausse. Le rendement s'est depuis inversé, tombant à 4,6020%, avant de remonter vers la zone des 4,70%. Jusqu'à vendredi dernier, le rendement a augmenté pendant cinq semaines consécutives. La dernière fois qu'il a augmenté pendant six semaines consécutives, c'était entre la fin janvier et le début mars de cette année. Si le rendement passe sous la barre des 4,7820 % ce vendredi, la série de hausses hebdomadaires prendra fin. Sur une base mensuelle, le rendement est toujours en passe d'augmenter pour un sixième mois consécutif. Le rendement a augmenté pour la dernière fois six mois d'affilée d'août 2016 à janvier 2017. Une baisse en dessous de 4,5710 % mettrait en péril la série de gains mensuels actuels. Parallèlement, l'indice de force relative (RSI), sur une base hebdomadaire et mensuelle, n'a jusqu'à présent pas confirmé la récente poussée du rendement vers de nouveaux sommets, ce qui suggère que le marché est vulnérable à un renversement. En passant sous la barre des 4,5720 %, le rendement pourrait se recentrer sur le sommet de 4,3380 % atteint en octobre 2022. Et bien que la tendance à long terme du rendement semble s'être inversée, un retour sous le retracement de Fibonacci de 23,6 % de la baisse de 1981-2020, à 3,9765 %, peut suggérer un potentiel de retour au creux d'avril 2023 à 3,2530 %. En cas de poussée au-dessus de 4,8870 %, les prochains niveaux se situent à 5,00 %, suivis de la BB annuelle supérieure, qui se situe actuellement autour de 5,15 %. Le plus bas de 1993, qui se situait à 5,1514 %, constitue également un obstacle. Le plus haut de juin 2007 était à 5,333%. (Terence Gabriel)