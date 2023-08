MARCHÉS EN DIRECT-Données du mercredi : Suffisamment humide pour vous ?

* Les actions américaines sont en légère hausse, le Nasdaq est en tête des gains * Les technologies de l'information sont le secteur le plus performant de l'indice S&P, les services publics sont le seul secteur en baisse * Le STOXX 600 clôture en baisse de 0,2% * L'or et le brut en hausse; le dollar et le bitcoin en baisse * Le rendement du Trésor américain à 10 ans diminue à ~4,11% 30 août 2023 - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante DONNÉES DU MERCREDI: ASSEZ HUMIDE POUR VOUS? (1210 EDT/1610 GMT) Un ouragan de données a touché terre mercredi, dont la force combinée semble donner à Powell & Co une couverture pour une pause dans la hausse des taux dans les mois à venir. Le Département du Commerce a pris une nouvelle mesure du PIB du deuxième trimestre USGDPP=ECI , l'abaissant (link) de 30 points de base à 2,1 %, sur une base trimestrielle annualisée. Si l'on creuse un peu plus loin que le chiffre principal (link), le PIB hors production automobile a été ramené de 2,0 % à 1,7 % et le commerce a continué de peser lourdement sur les résultats. Les prix principaux et les prix de base ont tous deux baissé de 10 points de base et les investissements des entreprises dans l'équipement ont été réduits de plus de 3 points de pourcentage. "Dans la mesure où les investisseurs perçoivent des signes indiquant que l'économie entre dans une phase 'ni trop chaude, ni trop froide' qui pourrait mettre fin au resserrement de la Fed, cela pourrait être considéré comme positif, du moins brièvement", écrit Jim Baird, CIO chez Plante Moran. le risque est que la décélération dépasse la zone "Boucles d'or" et devienne sans ambiguïté "trop froide"", ajoute M. Baird. "Les indicateurs avancés restent problématiques pour l'argument de l'atterrissage en douceur, car ils pointent toujours vers une récession probable qui pourrait être retardée, mais qui pourrait ne pas être évitée Les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % du total, ont été révisées à la hausse, passant de 1,6 % à 1,7 %. Cette révision à la hausse s'explique par des dépenses plus importantes que celles initialement déclarées pour les services et les biens non durables, qui ont plus que compensé la révision à la baisse des dépenses pour les biens durables. Cependant, Ryan Sweet, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics (OE), voit des nuages à l'horizon des consommateurs. "Les révisions des dépenses de consommation réelles ont été modestes, mais comme le marché de l'emploi continue de se refroidir, la consommation sera sous pression", écrit M. Sweet. "Les consommateurs ont puisé dans une bonne partie de leur épargne excédentaire et la récente hausse des prix de l'énergie sera un problème." En ce qui concerne le marché du travail, les employeurs du secteur privé ont créé (link) 177 000 emplois ce mois-ci, soit une baisse de 52,3 % par rapport à juillet, selon ADP. Malgré cela, l'indice national de l'emploi de l'entreprise de traitement des salaires USADP=ECI suggère que 20 000 travailleurs du secteur privé de plus ont été ajoutés en août que les analystes s'attendent à ce que le rapport plus complet sur l'emploi du département du travail montre vendredi. "La dynamique du marché de l'emploi ralentit car les entreprises réduisent les offres d'emploi, les travailleurs sont moins enclins à démissionner et l'activité globale des entreprises se modère", explique Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. Mais comme le montre le graphique ci-dessous, ADP n'est pas un indicateur fiable des données du département du travail. En ce qui concerne le marché de l'immobilier, les contrats signés pour la vente de maisons d'occasion aux États-Unis ont surpris la tendance en augmentant de 0,9 % en juillet, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,6 %. L'indice de la National Association of Realtors (NAR) Pending Home Sales USNAR=ECI est considéré comme l'un des indicateurs immobiliers les plus prospectifs, car les contrats signés se transforment généralement en ventes effectives deux ou trois mois plus tard. Mais avec des taux hypothécaires qui n'ont jamais été aussi élevés depuis des décennies et une pénurie de logements sur le marché, certains analystes mettent en garde contre la tentation de faire sauter le bouchon de champagne tout de suite. "Au cours des prochains mois, nous nous attendons à un nouveau ralentissement des ventes de logements en raison de la nouvelle hausse des taux hypothécaires", déclare Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis à l'OE. "Cela limite à la fois le nombre de logements à vendre et l'accessibilité des acheteurs "Notre indice d'accessibilité au logement indique que l'accessibilité n'a jamais été aussi mauvaise depuis au moins 2000 Il convient de noter que même avec cette hausse surprise, les ventes de logements en attente restent proches du creux du choc COVID: En ce qui concerne les taux hypothécaires, la demande de prêts immobiliers a augmenté de 2,3 % la semaine dernière, alors que le coût de l'emprunt s'est maintenu à son niveau le plus élevé depuis 23 ans. Il s'agit du taux contractuel fixe moyen à 30 ans de la Mortgage Bankers Association (MBA) USMG=ECI , répétant le taux de 7,31 % de la semaine précédente. Malgré cela, les demandes d'achat de logements USMGPI=ECI et de refinancement de prêts hypothécaires existants USMGR=ECI ont augmenté de 2,0 % et de 2,5 %, respectivement. "Les rendements des bons du Trésor ont atteint un sommet en début de semaine et ont baissé à la fin, ce qui a peut-être stimulé l'activité", a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint à la MBA. Parmi les autres indicateurs, le département du commerce, très occupé, a également dévoilé ses prévisions concernant l'écart commercial de juillet USGBAL=ECI , qui s'est creusé de 2,6 % pour atteindre 91,18 milliards de dollars, et les stocks de gros USAWIN=ECI , qui ont baissé de 0,1 %. Aucun de ces deux points de données n'est de bon augure pour le PIB du trimestre en cours. (Stephen Culp) ***** QU'EST-CE QUE VOUS EN SAVEZ? LA DÉSINFLATION DEVIENT CONTAGIEUSE (1130 EDT/1530 GMT) L'attention du marché s'est déplacée de la Chine vers les États-Unis, les investisseurs pariant que le consommateur américain, moteur de la résistance de l'économie américaine, est enfin sur le point de ralentir et de cimenter les perspectives de décélération de l'inflation. L'enquête sur la confiance des consommateurs menée par le Conference Board mardi suggère que les consommateurs sont prêts à ralentir leur activité et le rapport JOLTS du même jour a confirmé que le marché du travail se détendait, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Maquarie pour les devises et les taux d'intérêt. "Il s'agit là de conditions préalables à un nouveau ralentissement de l'inflation américaine, à l'arrêt des hausses de prix par la Fed et à un nouvel affaiblissement du dollar américain", ajoute-t-il. Macquarie a été intrigué par la forte baisse de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois d'août, car il est possible que cette baisse soit en partie due à une détérioration des perspectives en matière d'emploi et de salaires. L'indice est passé de 114,0 en juillet à 106,1 en août. Le rapport du Conference Board a montré que la différence entre les sous-indices des emplois "abondants" et des emplois "difficiles à obtenir" est tombée à 26,2 contre 32,4 en juillet, ce qui correspond à la baisse des départs volontaires dans le rapport JOLTS. Les démissions dans le secteur privé sont passées de 2,7 % à 2,5 %, soit un taux normalisé antérieur à la pandémie, selon Macquarie. Certes, les démissions ont diminué de 169 000 dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, mieux connu sous le nom d'hôtels et de restaurants, ce qui correspond à un taux de démissions de 3,9 % contre 5,0 %. Ce secteur a été l'épicentre des tensions sur le marché du travail et de la croissance de l'emploi au cours de l'année écoulée. Sur les 2,8 millions d'emplois créés au cours des 12 mois précédant juillet, 25 % l'ont été dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, a indiqué Maquarie, citant le Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail). Mais le secteur semble s'affaiblir aujourd'hui, puisque les offres d'emploi du rapport JOLTS sont passées de 9,2 millions à 8,8 millions. Le taux d'embauche a continué à baisser sans que le taux de licenciement n'augmente. Le glissement du secteur semble renforcer le thème "moins d'emplois et une croissance des salaires plus faible, mais pas encore de licenciements", a déclaré M. Wizman. (Herbert Lash) ***** UBS ESTIME LES PERTES ASSURÉES MOYENNES DUES À L'OURAGAN IDALIA À 9,36 MILLIARDS DE DOLLARS (1050 EDT/1450 GMT) UBS estime les pertes assurées moyennes dues à l'ouragan Idalia, sur la base de données préliminaires, à 9,36 milliards de dollars, avec une probabilité de 50 % que les pertes dépassent 4,05 milliards de dollars et une probabilité de 10 % que les pertes atteignent 25,6 milliards de dollars. L'ouragan Idalia a touché terre (link) en Floride en tant que tempête de catégorie 3 "extrêmement dangereuse" mercredi, après que des millions d'habitants ont évacué ou se sont retranchés dans des maisons et des abris en prévision d'une onde de tempête potentiellement mortelle. La société de courtage a déclaré qu'étant donné la fourchette actuelle des pertes assurées potentielles dues à la tempête et les pertes probablement concentrées en Floride, elle s'attendrait à ce que les réassureurs absorbent un montant significatif de la perte à l'extrémité supérieure de la fourchette. Elle a ajouté que le large éventail de résultats est le résultat de la dispersion des valeurs assurées dans les comtés de Floride où la trajectoire de la tempête est actuellement prévue, ainsi que du changement d'intensité potentiel au cours des 24 à 36 prochaines heures. "Sur sa trajectoire actuelle et son intensité prévue, l'ouragan Idalia devrait être largement contenu dans nos estimations de sinistres catastrophiques pour le troisième trimestre 23", a déclaré la société de courtage dans une note à ses clients. Néanmoins, l'ouragan survient après un trimestre très coûteux pour le secteur en termes de pertes catastrophiques dues à des tempêtes dévastatrices et à des incendies de forêt, et devrait aggraver les difficultés des assureurs de biens et de responsabilités. UBS a déclaré que si les actions des assureurs IARD ont légèrement sous-performé (link) cette semaine, elle considère cette faiblesse comme typique avant les ouragans majeurs, car les actions reflètent les pertes potentielles. (Manya Saini) ***** LE S&P 500 POURRAIT GAGNER 2 À 3 % EN SEPTEMBRE - FUNDSTRAT (0935 EDT/1335 GMT) Le S&P 500 .SPX est en hausse de ~17% depuis le début de l'année, après avoir perdu quelques gains récemment en raison de la hausse des rendements obligataires dans un contexte d'incertitude quant à la politique de la Fed et aux inquiétudes budgétaires. Il est actuellement en passe de perdre ~2% ce mois-ci, à l'approche du mois de septembre, qui est historiquement l'un des mois les plus difficiles de l'année pour les actions. "Le consensus prévient maintenant que les marchés boursiers pourraient être mous en septembre. Mais nous avons des raisons de penser le contraire et le S&P 500 pourrait gagner 2 à 3 %", déclare Tom Lee, responsable de la recherche chez Fundstrat Global Advisors. Il s'attend à ce que les données macroéconomiques de la semaine prochaine et des prochains mois montrent un ralentissement significatif des pressions inflationnistes - à la fois de l'inflation de base et des marchés du travail. Cela pourrait amener les marchés à évaluer à 0 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre et en novembre, dit-il. Le SPX s'est établi pour la dernière fois à environ 4 497 points, et la prédiction de Lee le rapprocherait des 4 600 points atteints il y a environ un mois, ce qui était son plus haut niveau depuis mars 2022. (Susan Mathew) ***** LES INDICES BOURSIERS SONT EN HAUSSE APRÈS LES DONNÉES DE L'ADP ET DU GDP (0855 EDT/1255 GMT) Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement en hausse mercredi, après que les données aient montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu (link) en août et que l'estimation du PIB du deuxième trimestre a été révisée à la baisse. 